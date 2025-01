Cena para a posteridade e uma reflexão

Foto: JoaoFilho Tavares Monica Salgado

Para a posteridade

Christiane do Vale Leitão no momento em que era empossada como a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará (OAB-CE) em 92 anos de história. O cargo foi transmitido oficialmente por Erinaldo Dantas, que presidiu a OAB-CE por seis anos.

Importante destacar o papel que a Ordem, nacionalmente, tem ocupado, nas últimas décadas, como defensora não apenas dos advogados e dos cidadãos, mas da Constituição, da ordem jurídica, dos direitos humanos e da justiça social, conforme previsto na lei.

Também atua como uma trincheira na defesa das prerrogativas da advocacia, cada vez menos respeitadas pelos outros órgãos do Sistema de Justiça e também pelos advogados, nesse liquidificador (anti)institucional que se tornou o Brasil.

É uma pena, porém, que a disputa político-partidária tenha contaminado também os integrantes da Ordem de forma que, mediante alguns episódios recentes, nos quais o sistema democrático brasileiro esteve em risco, a instituição pouco tenha se mobilizado na defesa inegociável da Carta Magna.

Todos os dirigentes, que agora tomam posse em seus estados deveriam, portanto, começar seus mandatos reafirmando os pressupostos fundamentais do Direito, sendo a garantia da democracia e o respeito à Constituição o pilar da atividade advocatícia.

Aquele abraço

...E no meio do burburinho durante a solenidade de posse do prefeito eleito Evandro Leitão, fotojornalista Fábio Lima registrou momento em que o novo gestor da Cidade recebia o abraço - a meu ver um dos mais sinceros e emblemáticos - do médico Valton Miranda, reconhecido psiquiatra e intelectual piauiense radicado no Ceará desde a infância.

Com livros publicados na área da Psiquiatria e da Psicanálise Política, sempre aliou a Medicina às causas da sociedade, tendo passado por diversos partidos políticos no campo da centro-esquerda e da esquerda. Seu compromisso sempre foi com as causas da coletividade, seja em termos de políticas públicas, saúde mental, combate à miséria e pela probidade administrativa e institucional.

Dia de circo

Um dia após ser eleito como novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Léo Couto abriu brecha na intensa agenda de organização da retomada dos trabalhos no Legislativo Municipal para curtir, com o filhote Arthur Couto, a estreia do circo Kroner na Cidade. Estava acompanhado da namorada e deputada estadual Juliana Lucena.

Também na plateia, o antecessor de Léo no cargo, Gardel Rolim com a família, vereador Michel Lins (de regata para aplacar o calor). Também advogado Armando Neto e empresária Manuela Cysne, o humorista Tirulipa, que foi palhaço do Kroner no passado e levou seu aplauso aos antigos colegas de picadeiro. Circo funciona na Washington Soares, vizinho ao Siará Hall.

Flores: sucesso!

Bloco Siriguella realizou com sucesso, de público e organização, mais uma edição da festa Flores, Pré-Réveillon do bloco mais longevo do Fortal. Antes de subir ao palco, cantor Bell Marques recebeu sócios no camarim. Registros...

Zoom

Antes da chegada de 2025, nos últimos dias de dezembro, a jornalista de moda e comportamento Mônica Salgado antecipou o "mood" que dominou as viradas deluxe pelo Brasil: dourado. Em evento da Lenita, marca para a qual a formadora de opinião tem feito trabalhos e produzido conteúdos de forma recorrente, ela surgiu assim, puro brilho!

Virada na Lagoa

Endereços da família Bayde e de Joaquim Araújo, na Lagoa do Uruau, reuniram muitos bacanas para a noite de Réveillon, com muita gente se dividindo entre as duas big festas até o amanhecer. No registro, Ana Cláudia Canamary, a anfitriã Carla Bayde e Sandra Pinheiro.

Também dentre as presenças nesse circuito: Joaquim Araújo e Lara Romcy, Léo Albuquerque e Marina Albuquerque, Otilio Moura e Manuela Macêdo, Érico Romcy e Tássia Ferreira, André Bezerra de Menezes e Paula Ferreira.

Ainda casais Marcelo Franco e Bianca Bonorandi, Mauro e Ângela Romcy, Érica e Miguel Figueiredo, Ana Claudia e Aristênio Canamary, dentre muitos outros.

Última...

Nos dias finais, antes de entregar o cargo, ex-prefeito José Sarto foi visto em passeio maroto, no RioMar Shopping, com bela jornalista. Sem nenhum sinal de intimidade, almoçaram no Outback e a sobremesa foi um sorvetinho despretensioso. Saíram cheio de sacolas da livraria Leitura. Será que agora, com mais tempo, a amizade evolui?