Vontade dá e passa... diz o ditado

Foto: Robyn Beck / AFP Fernanda Torres: vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama

Essas vontades...

...repentinas de início de ano, sabem? Tive nesse domingo.

Pensei em ir numa missa, num culto, numa meditação, em algo que me fizesse parar numa reflexão-oração guiada, mas depois, pensando melhor, preferi me poupar do risco de presenciar um barraco conjugal ou financeiro, desses que têm proliferado nos altares e púlpitos em vídeos nas redes sociais. Queria algo como antigamente, sem padre blogueiro, pastor ostentação, selfie só se fosse direto com o céu.

Fiquei na minha, até decidir ir visitar as novas exposições da Pinacoteca do Ceará: "Que País é Este: câmera de Jorge Bodansky durante a ditadura militar" e "Claudia Andujar: Minha Vida em Dois Mundos". Equipamento fantástico. Mesmo com o calorzão da tarde, ambientes perfeitamente climatizados, limpos, com obras muito bem dispostas, incluindo o projeto de iluminação, deixando as cores das telas de Chico da Silva e discípulos da Escola no Pirambu ainda mais vivas.

O pintor acreano, radicado no Ceará, está valendo ouro. Todo o movimento feito, em 2024, em torno de sua obra e legado fez muito cearense retirar os dragões e seres míticos do corredor da área de serviço para a sala de jantar.

Essa valorização bem que poderia chegar ao histórico Museu do Ceará, poucas quadras de distância da Pinacoteca. Uma das joias do Centro Histórico, segue fechado para uma reforma sem fim e, pelo visto, nem começo, já que não se escuta nem o barulho de um prego sendo batido. O odor da urina urbana, contudo, segue firme e forte, tendendo a piorar, já que, no Brasil, começou o Pré-Carnaval.

Turma que está chegando à Prefeitura, caprichem nos banheiros químicos, por gentileza. A Cidade agradece, muito embora a "Fila do Xixi" seja um ótimo pretexto para puxar assunto nesses tempos de pouca interação social entre desconhecidos, mesmo que na folia...

Bonito mesmo foi ver, durante as últimas horas, a festa brasileira comemorando a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, categoria Melhor Atriz em filme de Drama, desbancando poderosas hollywoodianas. A atriz, todo o elenco, a história de Rubens Paiva e a importância desse resgate merecem. Quem ainda não viu, chegou a hora.

Ao mesmo passo em que contemplamos a elegância e a inteligência dos nossos artistas conterrâneos brilhando num dos maiores prêmios da Sétima Arte, foi muito lamentável, no mesmo fim de semana, a exibição de um feto expelido, fruto de aborto espontâneo, por parte de um casal famosíssimo de influenciadores. Até os fãs da dupla ficaram chocados com a total falta de sensibilidade, para dizer o mínimo. De fato, a pessoa assiste a esposa abortar um desejado bebê e, diante da triste cena, tem a brilhante ideia de fotografar para compartilhar com os seguidores. É a Era do vazio.

Bom, vamos sair dessa "bad" para outra (sniff).

Moradores e frequentadores do Porto das Dunas têm se queixado de uma sensação de descontrole pela região, mais especificamente em relação à poluição sonora e ao trânsito. Festas particulares, especialmente advindas de casas mais afastadas da avenida principal, amanhecem o dia com o som em altíssimo volume, sem qualquer intervenção das autoridades. Nas vias, motoristas alcoolizados circulam sem preocupação, já que as blitze são raras por lá. O que houve com um dos paraísos de tranquilidade da Região Metropolitana?

Bom, pelo menos em Fortaleza podemos comemorar o fim, em breve, da taxa do lixo, deixando claro que o contribuinte não tem mais tolerância à criação de novos tributos e a resposta é certeira nas urnas.

No mais, se o ano começou ruim e difícil... façam como uma amiga, segundo a qual, vai pedir é um "Extrato de Reencarnações" para entender onde foi que ela errou tanto.

Um outro conhecido diz que está na hora de o Diabo aprender a amassar bolo, já que ele não aguenta mais comer pão.

Eu vou indo... pelo sim, pelo não, com saúde e uma dúvida: esse fim de semana já tem bloquinho de Pré-Carnaval?

Flores...

Temporada de ski

Foto: arquivo pessoal Renato e Rodrigo Barroso, Patriolino Ribeiro, Ricardo e Carlos Fiuza e Thiago Fujiwara: encontro nos Alpes Franceses

Renato e Rodrigo Barroso, Patriolino Dias de Sousa, Ricardo e Carlos Fiuza e Thiago Fujiwara em registro num dos restaurantes da estação de ski de Peisey-Vallandry, Alpes Franceses. A região é uma das mais procuradas para a prática por conta dos 425 km de pistas à disposição, considerando as vizinhas La Plagne e Les Arcs, ligas por meio do charmoso Vanoise Express, teleférico de dois andares e uma atração à parte no roteiro.

Tour asiático

Foto: arquivo pessoal Anik Mourão e Felipe Neves

Empresário do setor de automóveis Felipe Neves e a esposa, arquiteta Anik Mourão, no cenário futurista do Museu Nacional do Catar, projeto de Jean Nouvel. Casal dividiu roteiro asiático entre maravilhas da arquitetura e da inovação tecnológica das cidades e os destinos ancestrais e culturais.

"Quero dedicar à minha mãe (...) que esteve aqui há 25 anos, e é a prova de que a arte permanece ao longo da vida",

Fernanda Torres referindo-se à grande dama da atuação Fernanda Montenegro, momento em que recebia o troféu de Melhor

No disputado almoço dominical do Parrilero Aldeota, na aconchegante área climatizada, o famoso epidemiologista Antônio Silva Lima, o dr. Tanta, com amigos. Em outra mesa, Cecília Dafonte com Hermano Franck.

Aniversariante dessa segunda-feira, 6 de janeiro, empresário Alexandre Leitão reúne lista do coração para brinde em seu endereço.

CEO do Grupo Iguatemi, Carlos Jereissati Filho, herdeiro de Carlos Jereissati, passou a virada de ano em Trancoso em boa companhia. Antes muito discreto em relação à vida pessoal, relaxou na magia baiana e há quem sugira uma união formal em breve. Uma vez confirmado, precisará se acostumar, ainda mais, aos holofotes.

Após festa de Réveillon, presidente do Náutico Atlético Cearense, dinâmico Henrique Vasconcelos, volta-se ao tradicional Carnaval da Saudade, que esse ano acontece como sempre no Sábado Magro, dia 22 de fevereiro, nessa edição homenageando os 40 anos de axé com a participação de Sarajane e Banda, Pimenta Malagueta e Banda Xerus e Beijos com frevos e marchinhas.

Deputado estadual Guilherme Sampaio e educadora Denise Sanford (Casa de Criança) vão virar avós. Vem aí o bebê Miguel para Gabriel Sanford Sampaio e Lize Bezerra, ela filha de Ivana Bezerra, também estreando na bela função, todos jovialíssimos.

Empossada a nova diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace). À frente da entidade está o advogado Cássio Pacheco, tendo na vice-presidência Francisca Maria Lima Castelo Branco.