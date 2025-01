Sinais dos tempos e outras notas...

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Nicole Kidman: Globo de Ouro

Sinais dos tempos

...E nas listas com promessas e metas para 2025, três (quase) novidades. A primeira é uma repactuação com o tempo gasto vagando em redes sociais.

Na hora de fazer uma avaliação dos pontos positivos e negativos de 2024, muita gente encarou, com sinceridade, a exaustão mental causada por horas e horas de telas todos os dias.

Há casos mais graves.

São internautas que não conseguem viver momentos de pausa nos intervalos entre atividades corriqueiras como, por exemplo, as sequências de treinos de musculação e ou dirigir. A cada parada, seja entre as séries ou no sinal de trânsito, o usuário vai rapidamente averiguar o que entrou a mais de mensagens ou postagens.

O desgaste mental ao fim de um dia com essa rotina materializa bem a expressão com a qual o Dicionário Oxford sintetizou o ano passado: "brain rot", a deterioração mental ou intelectual em razão do consumo excessivo de conteúdos de baixa qualidade ou valor, principalmente na internet. A saída prática é criar regras e faixas de tempo para o uso dos aparelhos. Tente e verá, com clareza, nosso nível de dependência.

Parece mote de filme distópico. Mas uma segunda intenção que surge com força para esse novo ano é a busca por grupos de socialização presencial. Podem ser clubes de leitura, comunidades religiosas e holísticas, assessorias de corrida ou esportes que facilitem a socialização e o networking descomprometido, reencontro com amigos distanciados pelo WhatsApp, olho no olho.

O combo isolamento social intolerância generalizada aos diferentes ausência da plena presença ao instante vivido mostrou-se propulsor de sofrimento psíquico, comprovam pesquisas e alertam especialistas em saúde mental.

Somos seres sociais, aliás, o que mais diferencia o homo sapiens das outras espécies vivas do planeta é essa capacidade/necessidade de construção coletiva, acúmulo e evolução dos vínculos e do conhecimento. O cotidiano fica mais leve e interessante com a convivência sem uma finalidade objetiva, pelo prazer da resenha.

Uma terceira ondinha comportamental é uma nova ótica sobre o consumo, dividida em dois vieses. O minimalismo, que é a busca por uma vida mais organizada e sem excessos dentro de casa e a valorização por objetos de qualidade e de design atemporal.

O turbilhão de lançamentos em todos os segmentos continua, mas o consumidor já entendeu, a duras penas, que ele faz parte de um jogo comercial/emocional e, como peça nessa engrenagem, só cabe a ele se proteger. Também já ficou mais claro que as modas e tendências vão sempre se sobrepor, gerando a insatisfação permanente.

O melhor antídoto para esse rolo compressor é apostar no que tem valor agregado e, portanto, não passa, como a arte, o design autoral, o feito à mão, os objetos de valor sentimental e os elementos naturais, como madeiras e pedras. O desejo consumista continua, mas ficará cada vez mais difícil influenciar uma aquisição repentina.

Os algoritmos seguem vencendo o "game", mas os jogadores estão um pouco mais conscientes (e cansados) de suas próprias jornadas.

Flores...

Tradicional Virada

Tradicional réveillon do Ideal Clube reuniu famílias e grupos de amigos na noite da virada para entrar em 2025 com o pé direito e em grande estilo, com direito a queima de fogos. O espaço,em tons de branco e dourado, contou com buffet completo, bebidas diversificadas e espaço kids. DJ Rafael Silveira, Carlinhos Palhano, Juliana Barreto e Banda foram responsáveis pela animação do público até o amanhecer. Presenças... Mais fotos na coluna especial do domingo.

Instintos

No burburinho do red carpet do Globo de Ouro, zoom na passagem, sempre helênica, de Nicole Kidman. Atriz fez o jogo do mostra-esconde, apostando nas costas nuas, já que não podemos chamar essa ousadia fashion de decote. Estrela chega às telonas nessa quinta-feira, 9, com o thriller erótico "BabyGirl", cuja trama é a cara da vida real: empresária bem-sucedida coloca família e carreira em risco em nome de um caso, quentíssimo, com o estagiário novinho. Alguém aí? Segundo a atriz, o mais difícil em cena foi conter os próprios instintos...selvagens. Ui, ui, ui....

Entre amigos

Proprietários de casas no Portofino Riviera (Aquiraz) reuniram amigos para o Réveillon no condomínio deluxe, que teve festa na área comum e nas áreas privês. Dentre as presenças, Deusmar Queirós, família e convidados...

Sacramento

Felipe Ness e Lina Franck levaram, à pia batismal da Capela de Santa Filomena, a bebê Ava Franck, netinha de Vânia Franck e sobrinha e afilhada de Clara Franck. Para a posteridade...