A tal Virgínia Fonseca anda fazendo escola...

Tem prefeitos e vereadores recém-empossados seguindo a Cartilha Ostentação da influencer Virgínia, que fez polêmico "unbox" de uma bolsa no valor de R$ 500 mil, além de inúmeras outras "estripulias" digitais para atrair likes e seguidores.

Mesmo tendo uma vida empresarial para além da política, não convém gestor de cidade do Interior, regiões sempre carentes, postar cena numa vibe "007 do Sertão", chegando para trabalhar em carro de luxo, zero km, sem uma partícula de poeira.

Da mesma forma, não cai bem parlamentar exibir rotina de beleza, cercada por maquiadores e escolhendo roupas e sapatos de grifes e estilistas famosos para ir à Câmara Municipal de Fortaleza, com direito a enquete virtual, entre seguidoras, acerca do sapato do dia: "scarpin ou sandália aberta?".

Poderia ser piada, mas os dois vídeos foram veiculados nos primeiros dias de 2025, comprovando uma blogueirização da performance de agentes públicos pelos âmbitos mais negativos da lógica impetrada pelos influencers: a futilidade, o egocentrismo, a construção de uma narrativa novelesca e a capacidade dissimulatória do audiovisual.

Há quem defenda que exibir a intimidade, mesmo que seletiva e editada por equipe de mídia como todos já sabemos, seria uma forma de reforçar a transparência do cotidiano. Pois que esse afã pela limpidez virtual, no caso dos políticos, se estenda também à prestação de contas dos mandatos e a uma total clareza dos custos e gastos com o dinheiro da população.

Do contrário, é blogueiragem barata para ludibriar os inocentes, os desavisados e os deslumbrados que ainda são muitos, sobretudo nos confins nordestinos.

Temporada de Ski

Foto: arquivo pessoal Sarah de Albuquerque: temporada de inverno na Alemanha

Arquiteta e empresária Sarah de Albuquerque escolheu Grober Arber, região montanhosa na Alemanha, para visitar amigos e praticar ski nas charmosas e ainda pouco exploradas estações. Parte da Floresta do Alto Palatinado e da Baviera, unidade principal de "Grober" integra a Floresta da Baviera Traseira, na subunidade da Cordilheira Arber-Kaysersberg e na região natural do Maciço Arber. Em resumo: paisagens de tirar o fôlego e a sensação de fazer parte daqueles quebra-cabeças de 5 mil peças da National Geographic.

Jubileu de Porcelana

Foto: divulgação Raul Amaral, Ted Pontes, Raphael Araujo, Drauzio Barros Leal, Ilo Marques, Luciana Lobo, Gustavo Bevilaqua, Laerte Castro Alves, Silvio Almeida, Alexandre Linhares e Adriano Huland: 20 anos do escritório R. Amaral, Huland, Castro Alves, Linhares ENTITY_amp_ENTITYBarros Leal

R. Amaral, Huland, Castro Alves, Linhares & Barros Leal entra 2025 comemorando 20 anos de escritório totalmente voltado para a viabilização de negócios e celebra o crescimento exponencial da área ambiental e urbanística, que já liderou processos jurídicos e ambientais de instalação de mais de 200 usinas solares em todos os estados do Brasil e no momento atende clientes que estão investindo mais de 1 bilhão de reais no setor. O futuro é verde.

No registro, os sócios Raul Amaral, Ted Pontes, Raphael Araujo, Drauzio Barros Leal, Ilo Marques, Gustavo Bevilaqua, Laerte Castro Alves, Silvio Almeida, Alexandre Linhares e Adriano Huland. Única mulher e mais nova sócia da banca é Luciana Lobo, ex-secretária do Meio Ambiente da gestão de José Sarto.

Fagner em Pause

Foto: FCO FONTENELE Raimundo Fagner é o entrevistado do Programa Pause dessa sexta-feira, 10 de janeiro

Celebrando 50 anos de uma carreira sólida, cheia de sucessos e parcerias com os maiores nomes da música brasileira, Raimundo Fagner é um patrimônio da cultura nacional.

Cantor apresenta nesse sábado, 11, show celebrativo pelo jubileu de ouro no Iguatemi Hall, cujos ingressos estão esgotados desde a semana passada.

Um pouco dessa jornada ele nos conta em entrevista no programa Pause desta sexta-feira, percorrendo passagens de sua vida profissional e pessoal. É às 16 horas no canal do O POVO no Youtube, com reprodução em áudio no Spotify e no Deezer. Espero vocês!

Celebrar

Filha de Katarine e Kaká Queirós, Maria Clara Queirós ganhou festão em celebração pelos 21 anos. Com cerimonial assinado por Lilian Porto e elegante décor de Carine Moreira, que buscou inspiração no verão europeu, o momento reuniu amigos e familiares para eternizar essa nova fase da aniversariante. A party contou com 21 bolos, em alusão à idade comemorada, assinados por Analu Gourmet, Miriam Pontes Confeitaria, Feito com Amor, entre outros nomes da doceria. Cenas e sorrisos...

abrir (Foto: DAVI TÁVORA/ ARQUIVO FAMILIAR )Kaká Queirós, Maria Clara e Katharine (Foto: DAVI TÁVORA/ ARQUIVO FAMILIAR )Maria Clara Queirós (Foto: DAVI TÁVORA/ ARQUIVO FAMILIAR )Maria Clara Acioly, Cecília Ribeiro, Joana, Bia Colares, Clara Queirós, Laura Rola, Luiza Clemente, Liv, Maria Cecília (Foto: DAVI TÁVORA/ ARQUIVO FAMILIAR )Maria Laura, Kadu, Katarine, Maria Clara, Kaká e Maria Helena Queirós (Foto: DAVI TÁVORA/ ARQUIVO FAMILIAR )Maria Clara Queirós

Última

Com cerca de 20 assessorias de corredores tendo como ponto de partida o estacionamento do Iguatemi Bosque, bem que o shopping poderia disponibilizar um de seus banheiros, nas primeiras horas da manhã, para esses esportistas, que levam uma atmosfera de vida saudável e convívio com a natureza do Cocó para o entorno do empreendimento, materializando, portanto, a intenção do complexo comercial de ser um espaço conectado à natureza e aberto a muitas possibilidades para além de seu objetivo final: o comércio.