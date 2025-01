Em cartaz: "Os Trapalhões no Multiverso"

Foto: Divulgação Dedé, Didi, Mussum e Zacarias integravam o grupo 'Os Trapalhões', coletânea está disponível gratuitamente na NetMovies

Multiverso Trapalhão

Trio Maravilha, Os Três Mosqueteiros ou Os Trapallhões? Vocês decidem, mas o fato é que essa aproximação entre Donald Trump, Mark Zuckerberg e Elon Musk é para deixar o planeta de orelha em pé.

Não estamos tratando de esfera política, embora tudo deságue nessa seara, mas de uma coalizão inédita na história.

Se, até aqui, a geopolítica registrou a movimentação de blocos de países em torno de seus interesses, obviamente banhados pelo lobby (e a propina) dos conglomerados empresariais e seus planos expansionistas, o jogo mudou.

Ao abraçar as bandeiras - radicais e controversas - de Donald Trump, as plataformas Facebook, Instagram e X, para além de seus objetivos comerciais, unem a força de uma das maiores potências mundiais ao canhão de influência e domínio das opiniões públicas exercido pelas redes sociais.

Em outras palavras, as nações que se relacionam com o Tio Sam podem até defender seus interesses nas negociações de comércio exterior e proteger suas fronteiras por terra, céu e mar, mas, agora, precisarão também lutar contra o furação invisível que move e manipula o compartilhamento de informações pelo planeta.

O dito campo progressista ou mais ligado aos blocos de esquerda, não obstante terem perdido o bonde das novas tecnologias, insistindo num modelo tradicional de fazer política, fica mais um passo pra trás, ao assistir, atônito, a mais uma investida da extrema direita, dessa vez numa perspectiva global.

E tem mais...

...ao invés de viver, na prática, o que brada em discursos, no âmbito da expectativa por práticas republicanas, vez por outra, dá demonstrações explícitas de ser mais do mesmo, enfraquecendo as munições dos que acreditam em vias mais pacíficas e democráticas para as grandes questões que desafiam a humanidade, com direito a alegorias bizarras, como o discurso de Lula comparando a diferença do amor despendido pelos homens para as esposas e amantes.

Não vou deixar vocês apenas no caos, prometo. Mas pelo desenho exposto, teremos episódios bem "animados" nos próximos meses, como demonstram as ameaças à soberania da Groelândia e do Canadá.

Quem poderá nos defender? Chapolim Colorado já era, "sorry"!

Será que o convite para o "Chá Revelação" do - sumido - Centro Democrático já está a caminho ou a cegonha conjuntural desistiu desse bebê?

Fico pensando, contudo, qual será o destino dessas plataformas de conteúdo agora assumidamente descomprometidas com a disseminação e a elucidação da verdade, se já eram fossos de lixo virtual.

É um salve-se quem puder físico e mental - valei-me, Menina Benigna!

Enquanto isso, no churrasco, só está dando pão de alho, por aí também?

Flores...

Folia: vem aí!

Foto: divulgação Carla Ibiapina e Bruno Gonçalves

Prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, deu a largada para o Carnaquiraz 2025. Com mais de 40 artistas confirmados, o evento será realizado de 1º a 4 de março, na Prainha, Iguape e Batoque, na expectativa de reunir milhares de foliões e movimentar o turismo da região. Entre as atrações estão Pedro Sampaio, Taty Girl, Dilsinho, Barões da Pisadinha, Márcia Felipe, Henry Freitas, Rogerinho Saulo e Diego Facó. A programação será complementada por apresentações de artistas locais. No registro, o gestor com a primeira-dama do município, Carla Ibiapina. Promete!

Experiências

Foto: divulgação Gilvan Paiva, Magela Lima e Evaldo Lima com Helena.

Recém-empossada, a nova secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, fez o que muitos gestores poderiam copiar. Reuniu alguns dos últimos titulares da Pasta para trocar experiências, escutar sobre erros e acertos, ouvir sugestões, enfim, ganhar tempo com quem já esteve na mesma cadeira e viveu os desafios que agora ela enfrentará. No registro, Gilvan Paiva, Magela Lima e Evaldo Lima com Helena.

Musa consciente

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Cate Blanchett

Veterana da Sétima Arte e uma das atrizes mais premiadas do mundo, Cate Blanchett virou notícia no red carpet do Golden Globe também por outro aspecto.

Artista repetiu o mesmo modelito dourado, da Louis Vuitton, com o qual compareceu, em 2024, ao Festival de Cinema de Cannes.

A postura da estrela, que seria vestida, a um estalar de dedos, por qualquer estilista ou grife do mundo, foi lida como uma mensagem à indústria fashion, cada vez mais questionada em seus métodos frente a um planeta que clama por saídas sustentáveis, além do que, como cravaram as revistas de moda: repetir roupa é chique!

Celebrar

Pousada do Paiva, em Flecheiras, encheu-se de flores e alegria para a celebração dos 70 anos de Yolanda Ramalho. Família e amigos do coração compareceram em peso ao momento, animado pela voz de Edinho Villas Boas, um dos nomes de expressão na música cearense. Farto menu priorizou as delícias dos mares, seguidos de bolo da Dolce Divino e os famosos chocolates de Carol. Na organização e cerimonial, a competente Vitória Costa. Cenas...

abrir (Foto: Digital Produções )Família Ramalho (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Yolanda Ramalho (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)As Yolandas, mãe e filha (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)A cantora Giselle Bezerra (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Yolanda Ramalho (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Yolanda e netos: Alice, André (de azul), Martim e António (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Aniversariante com os filhos (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Sentadas: Dedé (Irandé), Neusa Paiva, Zélia Ramalho, Nenzinha, Reca (Regina Cavalcante). De pé: Márcia Welmowicki, Dóris Meilman, Yolanda Ramalho, Dora Plattek, Sônia Café e Alice Bravo (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Com a cerimonialista Vitória Costa (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Yolanda Ramalho (Foto: Digital Produções/ Arquivo familiar)Aniversariante com a mãe e os irmãos Zélia, Fernando, Antonio Ricardo e Severino Ramalho