Vibe positiva solta pelo ar

Quem veio de São Paulo, onde residem, para reunir a família e amigos em festa de Réveillon foram Edson Queiroz Neto e Ticiana Rolim Queiroz. Casal recebeu em sua residência nas Dunas. Música brasileira manteve a animação até o amanhecer com duas bandas compostas exclusivamente por artistas mulheres: Essas Mulheres, um samba raiz muito bem executado, e Baby Dolls, com clássicos de todos os ritmos. Presenças...

Virada Idealina

Tradicional Réveillon do Ideal Clube reuniu famílias e grupos de amigos na noite da virada para entrar em 2025 com o pé direito e em grande estilo, com direito a queima de fogos. O espaço,em tons de branco e dourado, contou com buffet completo, bebidas diversificadas e espaço kids. DJ Rafael Silveira, Carlinhos Palhano, Juliana Barreto e Banda foram responsáveis pela animação do público até o amanhecer. Presenças...