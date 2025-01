Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Zoe Saldana: momento de alta na carreira

Ano novo, vida nova!

O ano começou em clima de virada de chave no programa Pause. Recebi na sexta-feira, 3 de janeiro, a nutricionista, especialista em Comportamento e Transtornos Alimentares e em Nutrição Clínica Integrativa Funcional, Raquel Cruz, e a médica nutróloga, especialista em emagrecimento e transtornos alimentares, Danielle Cortez.

Em pauta: obesidade, transtornos e compulsões alimentares, novos medicamentos para o emagrecimento e os maiores desafios práticos e psicológicos de quem deseja e precisa vencer a obesidade. Disponível no canal do O POVO no Youtube e na versão em áudio no Spotify e Deezer.

Encontro

Paris: Ernesto Antunes e Cláudia Lordão em encontro com o ex-reitor da UFC, Jesualdo Farias, que há dois anos vive na Cidade Luz onde desenvolve projetos na área de Engenharia, fruto de parceria entre universidades da França e do Brasil.

Uma questão...

Sobre o abre da coluna da última sexta-feira, leitor manda mensagem defendendo que Zuckerberg e Musk são "gênios" e, portanto, não poderiam ser tratados numa perspectiva questionadora e provocativa, como trazia o texto. Minha resposta:

- Eles, sem dúvidas, são gênios, mas a genialidade deles ajuda ou prejudica a humanidade? Fica a reflexão.

Superação

Advogado Dráuzio Barros Leal, que tem no Trhiatlon seu hobby e válvula de escape para a intensa agenda laboral, deu um passo a mais no quesito superação. Após já ter participado de grandes provas de sua modalidade pelo mundo, decidiu encarar a "El Cruce", uma das provas de aventura mais emblemáticas no nicho corrida de montanha.

Sendo realizada desde 2002 e com um trajeto de 100km nas alturas dos Andes, entre a Patagônia Chilena e Argentina, variações climáticas e de terrenos, a prova acontece durante três dias, com competidores dormindo em acampamentos próximos aos lagos de origem glacial, num contato com a natureza em sua essência mais genuína.

A última edição, com a participação do cearense, foi em dezembro e o percurso subiu o Vulcão Lanín na Argentina. Na bagagem, a vivência de mais essa superação pessoal e um novo e belo capítulo da vida para contar.

Alta gastronomia

Pausa na agenda do requisitado criminalista Bruno Queiroz, que curte com esposa Juliana e as filhas do casal as belezas dos Emirados Árabes. Na foto, durante jantar no icônico Krasota Dubai, restaurante do chef russo Vladimir Mukhin. Detalhe de charme: menu degustação é servido em mesa única, compartilhada por 20 comensais de todo o planeta.

Tour histórico

No comando do escritório que leva seu nome, advogado Daniel Maia e esposa Helena Bonatto em registro no triste e histórico Auschwitz, principal campo de concentração nazista na Polônia. De lá, casal partiu para Viena e suas óperas, finalizando a trip com fim de semana em Budapeste, na Hungria.

Puro glam

...E no auê das estrelas que passaram pelo Golden Globe, muitos holofotes sobre Zoe Saldana, que levou para casa a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante em Filmes por seu papel em Emilia Pérez, um dos longas de maior evidências nessa temporada hollywoodiana de reconhecimentos. Além do seu brilhantismo como atriz em ascendência no Olimpo da Sétima Arte, todas as atenções se voltaram às joias Cartier emolduradas pelo vestido YSL trajado pela estrela, materializando o significado da palavra glamour. Brilha!

Point

Chef e empresária da gastronomia, Geórgia Santiago reuniu presenças de charme, em seu bistrô Muá Tuá, apresentando nova ambientação, delícias do menu e carta de vinhos naturais. Um grande balcão central é o convite a um drink solo ou em boa companhia. Geórgia, vale ressaltar, viveu experiências em restaurantes de chefs estrelados na França, onde adquiriu as técnicas que hoje aplica em seu métier. Sucesso!

Solidariedade

Neto do fotógrafo João Batista, profissional que há décadas se dedica à cobertura de eventos sociais em Fortaleza, o jovem Dalton Luis Melo Filho foi diagnosticado com Aplasia Medular. A doença demanda medicações de alto custo (Revolade 500mg e Ciclosporina 100mg), enquanto ele aguarda um transplante de medula óssea. A família e o querido avô do rapaz contam com a solidariedade dos amigos por meio de doações para custear os remédios. Chave Pix: 111.194.463-68 (CPF) em nome de João Batista.