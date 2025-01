Presos no Trem Fantasma, será?

Foto: Globo / Léo Rosario Renato Aragão

E segundo a web...

...o teste do bafômetro vai acusar, também, resquícios de café no hálito de motoristas. É que, para estar com cheiro de café e guiando, o cidadão precisará explicar como conseguiu dinheiro para comprar o pó e combustível ao mesmo tempo.

Rindo para não chorar...

... sigo ainda absolutamente emocionado com o belíssimo show de Raimundo Fagner, último sábado no Iguatemi Hall, único equipamento da Cidade com o conforto e a organização que adultos buscam ao sair de casa para um espetáculo musical. Pena que seja provisório, dando lugar, em breve, a torres residenciais. Mas enfim...

Na plateia do astro cearense, muitos nomes de expressão: Tasso Jereissati e Renata dividindo mesa com Rita e Cabeto (Dr Carlos Roberto Rodrigues Sobrinho). Amarílio Macêdo e Patrícia (que caíram no forró frente palco), Fernanda Levy e Omar Macêdo recém-chegados da temporada de ski, Auricélia e Deusmar Queirós (transmitindo ao vivo, pelo Instagram, a execução da Oração de São Francisco, um dos momentos mais marcantes da noite).

Também Alessander Sales e Lilian, Cândido Albuquerque e Rebecca, Fernanda e Marcus Pacobahyba, Fábio Campos e Luciana Goyanna, Paulo Porto e Magaly Gentil, Águeda Muniz, Graça Dias Branco, o humorista Tirullipa, Denise Lucena e Luciano Cavalcante, Pretinha e Clovis Rolim Junior, Renata Paula e Washington Santiago, dentre outras presenças.

Auge: Fagner em dueto com o grande amigo Fausto Nilo, dois baluartes da cultura e da música brasileira, entoando "Retrovisor", que lindeza! Nessas horas a gente percebe a força da palavra quando aplicada em sua potência máxima, a poesia.

Com tantas letras e melodias eternas, deu até para acumular um saldo de valor interno a fim de encarar, mesmo que involuntariamente e pelos próximos meses, o tal Big Brother Brasil, que consegue mobilizar o País com seu "conteúdo" na profundidade de um pires... É triste.

Só sei que fui aplacar a ressaquinha no badalado almoço do Douro, novo restaurante portuga da Varjota. Dentre os comensais, se deliciando com o bacalhau da casa, o médico Paulo Régis Teixeira com os pais, empresário português Armando Abreu com esposa Sheila Nascimento. Também o advogado Cássio Felipe Pacheco com Liana e os filhos do casal. O local virou o novo point de bacanas e paladares exigentes.

O fato é que...

...nessa crise de confiança multilateral na qual estamos mergulhados como sociedade, são de impressionar as cifras pagas pelas bets (jogos de aposta eletrônicos) aos influenciadores digitais que divulgam essas plataformas. E pior, saber que tais figuras midiáticas recebem percentuais em cima da desgraça alheia, uma vez que alguns dos contratos preveem comissão mediante arrecadação, ou seja, quanto mais gente perder dinheiro na jogatina, mas essas figuras lucram $$$$$.

Nesse bolo (solado) da realidade, com cara de Cassino Fantasma, gostei foi da ação do Nubank, que emite alertas sempre que usuários sinalizam, no aplicativo, o interesse em fazer transferências para apostas digitais, sinalizando outras e mais seguras possibilidades de investimento financeiro.

Obviamente que não é bondade pura e simplesmente, mas não deixa de demonstrar algum vínculo com as questões da sociedade, compromisso completamente abandonado pelas redes sociais, ao extinguir as políticas de checagem dos fatos e, assim, se consolidar como um ambiente escorregadio, perigoso e sem nenhuma credibilidade, um pântano de versões em busca do ultraje, o gatilho mais eficiente na mobilização das massas.

Lado bom da história é entender, de vez, que algoritmos, em boa medida, não obedecem ao interesse dos usuários em fotos, vídeos e comentários postados, aparece mais quem o dono - da plataforma - quer que apareça. Não é um joguinho como banco imobiliário e War, o lance é psicológico e profundo, como nos filmes.

Vou indo tomar meu café, requentado e amargo, acreditando que não teremos cantor sertanejo, arrolado em processos envolvendo as bets, como candidato à Presidência da República, embora o Brasil seja uma caixinha de surpresas ou melhor, um trem fantasma...

Flores...

Folia: vem aí!

Foto: arquivo pessoal Karla Timbó Pinheiro e Alexandre Pinheiro

Nos próximos dias 17 e 18 de janeiro, cidade de Limoeiro do Norte recebe o Limofolia, pré-Carnaval daquela região com atrações como Tony Salles e É o Tchan. Patrocinador máster da festança, Supermercados Pinheiro aproveita para celebrar, com a Cidade, seus 30 anos de mercado. A unidade da rede supermercadista, inclusive, é ponto de entrega dos abadás para blocos e o camarote. À frente, Alexandre Pinheiro, diretor Comercial do Supermercado Pinheiro e folião por essência. No registro com a esposa, Karla Timbó Pinheiro, defensora pública federal, na última edição do pré-Réveillon Flores, em momento frente palco ao som de Bell Marques. Alegria!

90`

Foto: Globo / Léo Rosario Renato Aragão

Eterno Didi Moco, humorista cearense Renato Aragão chega aos 90 anos exalando vitalidade e gratidão à vida. Em mais um episódio da série 'Tributo', a TV Globo homenageia o humorista Renato Aragão nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, depois do 'BBB 25', dois dias após o aniversário de Renato, comemorado na segunda.

"Não me lembrava de ter feito tudo isso...Fazer rir é uma responsabilidade porque o humor tem o poder de curar e eu sempre levei meu trabalho muito a sério, mesmo quando parecia apenas uma brincadeira. Espero que quando olharem para o que fiz, e ainda vou fazer, as pessoas lembrem que o riso é uma forma de resistência e todos nós, no fundo, só queremos ser felizes", declara ele em uma das entrevistas do programa.

Tour

Foto: arquivo pessoal Leandro Vasques e Aline: tour pelos EUA

No colossal Grand Canyon, requisitado criminalista Leandro Vasques com esposa Aline Vasques. Casal aproveitou recesso na virada do ano para percorrer os EUA com os filhos e alguns amigos. Saíram de Las Vegas, exploraram a mítica Rota 66 partindo de Nevada até atingir a Califórnia e explorar a Costa Oeste americana, passando por Los Angeles, Santa Bárbara, San Francisco e concluindo por Sonoma e o Napa Valley, conhecido por suas vinícolas. Deixaram a Califórnia pouco antes dos terríveis incêndios, ufa!

Últimas

Arquiteta Biia Sales lança dia 16, às 18h30, o documentário “Arquitetura Sobre Casas Vividas: a História da Casa MD”, na própria Casa MD (da Moura Dubeux), na Rua Coronel Jucá, 540.

Filme, em parceria com a Caramelo Comunicação, aborda o processo de transformação do imóvel que abriga o show room da construtora e as descobertas feitas pela profissional ao se deparar com a história do local, frequentado por ela na adolescência.