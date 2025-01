Lançamento, posses, palestra... não para!

Foto: eudes duarte/ divulgação Allê Félix celebra um ano de sua patisserie

Lançamento

Empresário caririense, Humberto Mendonça lança nesta quinta-feira, 16, às 19h30min, seu novo livro: "Brasil, apesar de tudo - Por falta de um grito se perde uma boiada". Na obra, ele celebra sua paixão pela escrita explorando temas como a amizade, a cultura nordestina, sua visão sobre a situação política e as peculiaridades da vida no Crato e no Brasil. Sessão de autógrafos acontece na Fiec.

Palestra

Advogado e empresário Tomás Figueiredo (TF Legal Services e Echo Business Tree) será uma dos palestrantes na quarta edição do Future Minerals Forum, que acontece até o dia 16 de janeiro em Riade, Arábia Saudita.

O ex-diretor da Agência Nacional de Mineração pretende compartilhar como a riqueza mineral do Brasil pode fortalecer a iniciativa de cadeia global de suprimentos do Reino da Arábia Saudita e impulsionar uma mineração mais sustentável.

Turismo

Dom Pedro Laguna, um dos resorts mais premiados do Ceará e que atraiu os olhares de investidores para o Aquiraz Riviera, está num novo momento. Passou a ser operado pela Wam Experience, que em breve fará um relançamento daquele paraíso litorâneo, onde já se hospedaram inúmeros famosos e autoridades do Brasil e do mundo. À frente, executivo cearense Lucas Fiúza, que planeja investimentos em completo retrofit do equipamento.

Posses

1. Promotora de Justiça Joseana França Pinto toma posse nesta quinta-feira, 16, como procuradora de Justiça. Sessão solene do Ministério Público do Estado acontece às 9 horas, no Auditório da PGJ.

2. ABRH-CE realizou prestigiada cerimônia de posse da nova presidente no Gran Marquise. Kássia Sales assume o comando para o triênio 2025/2027.

3. Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB Ceará) deu posse à nova diretoria da entidade. Wladson Sidney é o novo presidente.

NRF: conexões

Foto: arquivo pessoal Bruno Henrique e Vitória Lima; Kadu Queirós; Vidda e Patrick Rodrigues, Jonas Marques, Carlos Fernandes e Kaká Queirós na NRF-NY

Big Apple: comitiva cearense em registro na NRF 2025: Retail's Big Show, principal evento de varejo do mundo, que esse ano dedica uma boa parte de seus conteúdos à Inteligência Artificial, seus impactos no mercado e as transformações que a tecnologia vai promover.

Grupo Pague Menos compareceu ao evento por meio de seu CEO, executivo Jonas Marques e do vice-presidente de operações, Carlos Fernandes.

Representando os acionistas majoritários na NRF está o empresário Kaká Queirós, ali também como mentor da terceira geração do conglomerado de farmácias fundado por Deusmar Queirós, que estreia no simpósio business.

Na foto, Bruno Henrique e Vitória Lima; Kadu Queirós; Vidda e Patrick Rodrigues com Jonas, Carlos e Kaká.

Entre amigos...

Dinâmico presidente do Náutico Atlético Cearense, Henrique Vasconcelos reuniu amigos, no Clube Alviverde, comemorando seu aniversário. Gestor prepara o tradicional Carnaval da Saudade que, este ano, além das marchinhas e sambas, vai prestar homenagem aos 40 anos de axé com a participação da cantora baiana Sara Jane. Ainda sobre o Náutico, abrirá no segundo semestre dois restaurantes (é a previsão): Boteco Náutico e Caravela Portuguesa que se unem ao Barbra`s Náutico compondo um complexo de gastronomia e lazer. Bingo! Seguem presenças...

abrir (Foto: arquivo familiar)Fernando Linhares, Henrique Vasconcelos e Paulo Salazar (Foto: arquivo familiar)Phillipe Brooks e Henrique Vasconcelos (Foto: arquivo familiar)Rodolfo Licurgo, Henrique Vasconcelos e Walkmar Neto (Foto: arquivo familiar)Fernando Linhares, Henrique Vasconcelos e Paulo Salazar (Foto: arquivo familiar)Phillipe Brooks e Henrique Vasconcelos (Foto: arquivo familiar)Rodolfo Licurgo, Henrique Vasconcelos e Walkmar Neto (Foto: arquivo familiar)Ana Fávia e Mário Carvalho (Foto: arquivo familiar)Henrique e Renata Vasconcelos (Foto: arquivo familiar)Saulo Éllery, Letícia, Rafaela, Henrique, Renata e Meton César de Vasconcelos

Doce ano

Há um ano, a chef pâtissier Alessandra Félix abria um lindo casarão da década de 60, um remanescente da arquitetura hitórica na Desembargador Moreira, para abrigar o seu delicioso Alê Félx Patisserie.

Formada confeiteira pelo Senac Ceará e com formação nas escolas Le Cordon Bleu, Ferrandi e Lenotre, em Paris, Alessandra Félix une sua brasilidade e cearensidade às vivências, memórias afetivas e especializações internacionais nas criações da patisserie.

Em sua trajetória também estão passagens pelo restaurante DOM, do chef Alex Atala, em São Paulo; atuação com o chef patissier Jacques Genin e no restaurante Premices, indicado pelo guia Michelin, em Paris; além de estudos na Callebaut, a maior fábrica de chocolate sofisticado do mundo e preferida pelos chefs, na Bélgica.

Esta noite, ela recebe parceiros e imprensa em brinde pelo seu "Alê", um dos cafés-bistrot-doceria mais charmosos da Cidade. Tintim!

Retrô

Multiempresário, Custódio Azevedo Neto (Mãe Rainha Urbanismo e Ibyte) reuniu muito amigos, de Sobral, sua terra-natal e de Fortaleza, celebrando seus 50 anos. FESTÃO, assim mesmo, todo maiúsculo, no La Maison, levou todos os presentes a uma viagem pelos anos 80-90, presente em toda a decoração, atrações musicais, carta de drinks, dentre outros detalhes inusitados, como a presença de carros do período que marcaram os jovens daquela geração.

Políticos, empresários, autoridades, profissionais de expressão de vários segmentos e a lista do coração do aniversariante compuseram a lista das presenças. Destaque para os show musicais de Beto Barbosa, Limão com Mel e Timbalada. O bolo virou self point, saiu da espátula do cake designer Ricardo Tavares, da Cacau2You, o craque do métier. Na organização, Mafrense. Cenas... Mais fotos na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: arquivo familiar)Socorro e João Rabelo (Foto: arquivo familiar)Glorinha, Juliana, Custódio Neto, Custódio Filho e Gabriela Azevedo (Foto: arquivo familiar)Izolda Cela e Veveu Arruda (Foto: arquivo familiar)Jeritza Gurgel, Lena Santos, Eizon Said e Roberta Bandeira (Foto: arquivo familiar)Jackson e Rayanne Girão (Foto: arquivo familiar)Marcelo Torquato e Ticiana Mota (Foto: arquivo familiar)Ana Lúcia Mota, Antônio Nelson, Daniela Cabral e Gilberto Costa (Foto: arquivo familiar)Alexandre e Letícia Leitão (Foto: arquivo familiar)Célio e Liana Tomaz, Liliane e Fernando Linhares, Ana Cristina Pinto e Paulo Rouquayrol (Foto: arquivo familiar)Carol e Roberto Cláudio Bezerra (Foto: arquivo familiar)Fernanda Levy e Omar Macedo