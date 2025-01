Como diria Sandy: "a chuva traz o medo e a aflição"

Foto: Brunno Rangel/Divulgação Sandy revela haver muita "fofoca e especulação" sobre o namoro com o médico nutrólogo Pedro Andrade

Como diria Sandy...

"A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição", só que, diferentemente da canção romântica, no nosso caso são os problemas urbanos que se apresentam já no primeiro dia de quadra chuvosa.

Por conta de minha experiência como repórter, quando tive a oportunidade de cobrir as repercussões e enchentes em áreas de risco na Capital, não consigo mais curtir esse climinha que faz muita gente tirar do closet aquele casaquinho do outono europeu ou na Serra Gaúcha. Associo imediatamente à realidade nas regiões mais vulneráveis.

Até vi uma certa poesia numa cena urbana...

...num muro, sob os pingos, estava escrito: "Tudo culpa dos teus lábios", bonito não é? Mas comentando na rádio com meu colega Jocélio Leal, do time de diretores do O POVO e um tirador de onda da melhor estirpe, remeteu imediatamente a alguém que teria pego herpes labial numa dessas paixões erradas da vida.

Enfim... só sei que, enquanto os moletons estão saindo dos armários, tem chic made in CE se queixando do frio nos Alpes Suíços. Foi para a temporada de ski aguardando um clima ameno.

De todo modo, só em ter uns dias distantes do Hospício Brasil já é lucro. Imaginem um país no qual o PIX se tornou um problema e motivo de guerrilha política, enquanto as bets, um comprovado problema de saúde mental e financeira de milhares de brasileiros, é aceito e aplaudido sendo até cantado em versos no bonde das periferias. É a Tiger Fortune distribuindo suas promessas falsas.

O ano mal começou, mas prevejo que 2025 será marcado pelo enfrentamento dos paradoxos entre o real e o digital que, no fim das contas, se acumulam na vida humana, chips e bigtechs não têm sentimentos, ainda.

E o começo dessa prestação de contas se inicia com a proibição dos aparelhos celulares nas escolas, uma vitória de pais e educadores. O futuro dessas crianças agradece. Mas inúmeras outras questões seguem em aberto nessa matrix contemporânea.

Flores...

Tempo de comemorar

Foto: arquivo pessoal Zakaria Benzaama, CEO da Ftrade, celebra 40 anos com big festa

Empresário Zakaria Benzaama chega à quarta década de vida celebrando muitas conquistas profissionais e pessoais. O brinde vai ser no Iate Clube, com festão daqueles que prometem. Dress code: branco e azul.

Benzaama construiu uma bem-sucedida trajetória com as empresas Ftrade, que opera desde 2006 e está consolidada no mercado, reconhecida como maior player da fruta no Brasil, agora aliada à catarinense Allog, e também com a Fortallog, braço logístico do Grupo FTrade Brasil, com expertise em Transporte Rodoviário de Contêineres.

No âmbito pessoal, Zakaria e a esposa Marina aumentaram a família, e deram à filha, Malu, o irmão Izak, que chegou no final do ano. Em resumo, tempo de gratidão e celebração. Na foto, o aniversariante em brinde na icônica Paris.

Sucessão

Foto: divulgação Gabriela Tavares e Hans Timur: sucessão na Greenish

Segunda geração da família Tavares, Gabriela Tavares, diretora de criação, e Hans Timur, diretor de operações, encabeçam novo momento da tradicional e sempre hypada marca Greenish. A intenção é inovar e expandir horizontes, mantendo a essência que consagrou o estilo praiano e a conexão com a natureza, elementos presentes no DNA desde a fundação, nos anos 90, pelos irmãos Petrônio e José Rubens Tavares.

Cannabis: uma realidade

Uso medicinal da Cannabis vem ganhando cada vez mais destaque no mercado brasileiro, especialmente em pacientes diagnosticados com doenças crônicas, degenerativas ou para o alívio de dores de modo geral. Efeito direto, cearense Pague Menos registrou crescimento de 49,5% nas vendas da categoria em 2024. A base de clientes que consome esse tipo de medicamento cresceu ainda mais, expandindo 58,5% no ano e totalizando mais de 25 mil usuários.

Lançamento

Irismar Furtado, fundadora e proprietária dos restaurantes Carneiro do Ordones O Original e Butiquim, reuniu amigos, clientes e familiares no lançamento do caderno especial Carneiro do Ordones O Original e Butiquim, publicação com o selo O POVO. Suplemento customizado conta a história do nome dos restaurantes, fruto de homenagem ao filho mais novo de Irismar, além de outros segredos de sucesso e peculiaridades dos restaurantes. Seguem registros da marcante noite...

abrir (Foto: arquivo pessoal )Clara Furtado, Mariana Furtado, João Furtado, Irismar Furtado, Ordones Filho Veronica Furtado Elisabete Furtado (Foto: arquivo pessoal )Mariana Furtado, João Furtado, Irismar Furtado, Carlos Carneiro e Clara Furtado (Foto: SHELKA NAPPI)Clara Furtado, Mariana Furtado , João Furtado, Irismar Furtado, Ordones Filho Veronica Furtado Elisabete Furtado (Foto: SHELKA NAPPI/DIVULGAÇÃO)Mariana ,Irismar, Ordones Filho e Veronica Furtado (Foto: SHELKA NAPPI)Irismar Furtado e Tarcisio Matos (Foto: SHELKA NAPPI)Irismar Furtado e Celia Oliveira (Foto: SHELKA NAPPI)Arine Moreira , Rafaella Gurgel , Mariana Furtado,Olivia Marinho,Luana Maia e Lohana Fontenele (Foto: SHELKA NAPPI)Irismar Furtado, César Furtado, Kathya Furtado Leda María Furtado (Foto: SHELKA NAPPI)Magno Gomes e Irismar Furtado (Foto: SHELKA NAPPI)Irismar Furtado

Estreia

Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Timothée Chalamet

Chega aos cinemas, em 27 de fevereiro, "A Complete Unknown" (Um Completo Desconhecido), biografia do astro Bob Dylan. No papel principal, o atual queridinho de Hollywood, Timothee Chalamet, que interpretará a trajetória do músico de Minnesota a Nova York, quando conheceu o cantor Woody Guthrie (Scoot McNairy) no Newport Folk Festival, capítulo fundamental para a guinada na carreira de Dylan. Elle Fanning, Edward Norton e Boyd Holbrook complementam o elenco. Na foto, Timothee no red carpet do Golden Globe.