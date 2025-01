Por onde anda Nikole?

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado federal Nikolas Ferreira

Toda a sagacidade que sobrou ao prefeito Evandro Leitão, iniciando o mandato com cortes nos gastos e nos próprios salários, dele e de sua vice, faltou aos estrategistas do Governo Federal. Num cenário de inflação dos combustíveis e alimentos e do dólar cada vez mais caro (elemento que fere a jugular da classe média apaixonado por Mickey Mouse), o Planalto apresenta, como grande ideia para ajuste das contas públicas, um "double check" nos montantes movimentados via PIX e não declarados pelos cerca de 40% de informais que compõem a economia nacional.

Para completar o presente à oposição, não aguentou a pressão virtual e voltou atrás, passando o recibo de que a iniciativa não se tratava de algo legítimo e uma adequação tributária aos tempos atuais, mas dando a ideia de mais uma

Que a turma da direita dá aula de como atingir as massas com seus conteúdos multimídia já sabemos. Também foi extremamente abordada a perspicácia do vídeo de Nikolas Ferreira sobre as mudanças propostas pela Receita Federal em relação ao PIX, cuja popularidade e ampla disseminação vêm sendo apontadas como os motivos mais contundentes para que o Governo voltasse atrás na intenção de fazer um pente fino nos montantes não declarados e movimentados pelo meio digital.

Para além dos erros de Comunicação do Planalto e da incapacidade da esquerda, até aqui, de entrar efetivamente na arena da disputa pela atenção dos brasileiros ultraconectados, um aspecto chama atenção na fala do jovem parlamentar.

Quase no final do take, ele conclama a audiência "seja de direita ou de esquerda" a protetar junto com ele contra a medida. Temos de convir que essa abordagem é rara nas manifestações dos figurões de referência nesse polo político não apenas no Brasil, como no mundo. "Patriotas de um lado", "comunistas de outro", tanto que essa compreensão de impossibilidade da convivência entre os dois lados desaguou da seara pública para as famílias.

No vídeo de Nikolas, diferente dos apelos a questões ideológicas de foro íntimo e, portanto, de menor urgência perante todas as problemáticas da realidade brasileira, ele vai no âmago de qualquer cidadão atualmente: o bolso, lembrando, ao mesmo tempo, que todos os impostos não são revertidos em políticas plúbicas das quais possamos nos orgulhar. Nem parece aquele garoto com peruca loira, na tribuna da Câmara dos Deputados, se apresentando como "Nikole".

Ainda é cedo para afirmar que a extrema direita está realinhando seu discurso de olho numa fatia menos ortodoxa e mais pragmática do eleitorado, para o qual é importante a harmonia e o respeito entre todas as forças políticas e institucionais envolvidas no jogo, mas há, nesse pequeno detalhe e, até, numa certa e nova mansidão da expressão vocal e gestual do parlamentar, fortes indicativos de um novo perfil para 2026.

Aguardemos cartas...