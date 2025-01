Viagem no túnel do tempo

Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ralph Fiennes

Multiempresário, Custódio Azevedo Neto (Mãe Rainha Urbanismo e Ibyte) reuniu muito amigos, de Sobral, sua terra-natal e de Fortaleza, celebrando seus 50 anos. FESTÃO, assim mesmo, todo maiúsculo, no La Maison, levou todos os presentes a uma viagem pelos anos 1980-90, presente em toda a decoração, atrações musicais, carta de drinks, dentre outros detalhes inusitados, como a presença de carros do período que marcaram os jovens daquela geração.

Políticos, empresários, autoridades, profissionais de expressão de vários segmentos e a lista do coração do aniversariante compuseram a lista das presenças. Destaque para os show musicais de Beto Barbosa, Limão com Mel e Timbalada. O bolo virou self point, saiu da espátula do cake designer Ricardo Tavares, da Cacau2You, o craque do métier. Na organização, Mafrense. Cenas... Mais fotos na coluna especial do domingo.