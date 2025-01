Em 23 de janeiro chega aos cinemas o aguardado drama "Conclave", que narra o trabalho do colégio de cardeais na escolha de um substituto para um papa. Lawrence (Ralph Fiennes, na foto), conhecido também como Cardeal Lomeli, é o encarregado de executar essa reunião confidencial após a morte inesperada do amado e atual pontífice. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica vindos do mundo todo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção e deliberar suas opções, cada um com seus próprios interesses. Lawrence, então, acaba no centro de uma conspiração e descobre um segredo do falecido pontífice que pode abalar os próprios alicerces da Igreja. Promete!