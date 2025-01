Teve privê de poderosos na NRF… e outras notas

Foto: Globo/ Beatriz Damy Betty Faria: revival no sucesso da novela Tieta

Mercado

CEO da Moura Doubeux, Diego Villar inicia 2025 com as energias renovadas e bons números sobre a mesa. A incorporadora alcançou resultados recordes no ano passado, conforme prévia operacional sobre o quarto trimestre de 2024. Seus lançamentos totalizaram R$ 2,5 bilhões (Valor Geral de Vendas - VGV Líquido) e as vendas líquidas somaram R$ 2,4 bilhões em 2024. Houve aumento de 57,8% e 61,2%, respectivamente, em comparação a 2023. O VSO Líquido (Vendas Sobre Oferta) foi de 54,3%, representando crescimento de 8,7 pontos percentuais.

No quarto trimestre de 2024, a Companhia lançou três projetos, com VGV Líquido de 459 milhões, significando crescimento de 2,6% em relação a igual período do ano anterior. O volume das Vendas e Adesões Líquidas nos últimos três meses do ano passado foi de R$ 521 milhões, com avanço de 31,2% na comparação interanual.

Com um estoque consolidado de 58 terrenos, cujo potencial é de VGV Bruto de R$ 9,1 bilhões, a empresa está bem-posicionada para seguir com seu planejamento estratégico de longo prazo na região Nordeste. Além disso, a Companhia entregou oito empreendimentos em 2024, totalizando VGV Bruto e Líquido de R$ 1,1 bilhão. Sucesso!

Futuro em pauta

Fórum Nordeste debate nesta terça-feira, 21, às 11h30min, a Economia, Segurança Jurídica e Potencialidades da região. O evento tem como destaque Teodoro Silva Santos (ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ), e os convidados especiais Paulo Câmara (presidente do Banco do Nordeste - BNB) e Rogério Sobreira Bezerra (economista-chefe do BNB). O fórum será conduzido pela presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, e é restrito a associados e convidados.

NRF: privê

Empresários Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo e Marcelo Tavares de Melo, representando o Grupo JCPM, reuniram cerca de 60 convidados em um espaço exclusivo da luxuosa Tiffany, em Nova York, para conversar sobre mercado, tendências e perspectivas. Tudo isso em meio à agenda do NRF 2025: Retail's Big Show, maior evento de varejo do mundo. O jornalista Guga Chacra, do GloboNews, participou do encontro, que também contou com as presenças de Anthony Ledru, presidente & CEO da Tiffany & Co, e Stephane Leforestier, presidente para a América Latina e Caribe da Tiffany & Co. Em Fortaleza, o Grupo JCPM é o responsável pelos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Tieta: revival

O grande sucesso da reprise da novela "Tieta" (1989), atualmente na rede Globo, tem feito autores e diretores repensarem nas fórmulas dos folhetins atuais. Logo que entrou no ar, a obra de Aguinaldo Silva, com Betty Faria (foto) no papel principal, chegou a bater índices muito próximos de "Mania de Você", trama das 21 horas e, historicamente, faixa privilegiada de audiência na grade geral da emissora.

Não precisa ser estudioso da dramaturgia para pinçar elementos que, certamente, justificam essa adesão do público a um produto televisivo décadas depois. Primeiro, o elenco. Nomes como Cassio Gabus Mendes, Joana Fomm, Reginaldo Faria, José Mayer, Lilia Cabral, Claudia Ohana, Arlete Sales, dentre muitos outros. Depois, o texto, muito mais elaborado, mais livre em suas colocações, flertando mais com a vida como ela é, sem tantas questões e bandeiras sociais envolvidas como atualmente. Por fim, a nostalgia do passado, que vem à tona sempre em períodos conturbados

Lançamento

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) promoveu, nesta quinta-feira, 16, na Casa da Indústria, o lançamento do livro "Brasil Apesar de Tudo - Por falta de um grito se perde uma boiada", do industrial e ex-delegado da Fiec no Cariri, Humberto Mendonça. O evento contou com a presença do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, além de autoridades, empresários, jornalistas e dirigentes industriais cearenses.

Ao longo de 528 páginas, a obra reúne análises e reflexões do autor sobre política e economia, publicadas em jornais nas últimas décadas. Os textos exploram temas que influenciaram o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil. O livro também traz depoimentos de personalidades como Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara, ex-governadores do Ceará, além do ex-presidente da Fiec, Fernando Cirino Gurgel, que destacam as contribuições de Mendonça para o processo de industrialização do Estado. Registros...