Rock 'n' Roll & champs

Foto: João Filho Tavares Chate, Racine, Branca e Anik Mourão e Felipe Neves

O convite dizia assim: "Vista seu espírito roqueiro". A orientação do dress code foi prontamente atendida pelos convidados da famosa decoradora Branca Mourão, que comemorou na última sexta-feira seu aniversário.

Cheguei meio tarde, depois da 0 horas, vindo de um outro evento. Já peguei o living da residência, onde ela reside com marido Racine Mourão e as filhas solteiras do casal, completamente transformado em boate.

"Girls Just Want To Have Fun", clássico de Cyndi Lauper, cantava o multitalentoso Phelipe Carvalho, com jaqueta pink metalizada. O burburinho estava tão grande que, entre braços e abraços, demorei até chegar nos anfitriões.

Com uma saia bem volumosa do estilista Lino Villaventura, arrematada com um corselet e muitos colares de pérolas e outras pedras, Branca apostou numa versão black 2.5 do traje usado por Madonna há 40 anos, para apresentar "Like a Virgin" ao mundo durante o MTV Video Music Awards. O marido Racine acompanhou, com correntes e pulseiras cheias de spikes, numa pegada bem Kerry King, guitarrista da banda de rock Slayer, mas numa versão chic.

Até brinquei com sua cabeleira alta, com referências a Elvis Presley. "Rapaz, cabelo está custando muito caro. É todo mundo gastando não sei quantos mil para colocar. Quem tem, deve valorizar", me disse às gargalhadas o arquiteto.

Até pensei em continuar no champs, mas o Negroni (num charmoso bar de canto da Coktelitas) falou mais alto. Foi por lá que encontrei Andre Monte, Alexandre Pita, Roberto Pamplona. Também Rodrigo Porto (de sapatos metalizados) e André Viana, Mariana Dafonte e Pompeu Vasconcelos, o médico Isaac Furtado (à caráter) com Cheyla.

Também Carlos Pinheiro e Rafael Xerez, com camisa e calça prateadas, Cristiano Peixoto e Daniele (de malas prontas para temporada de ski), Rodrigo Maia (com franjão na camisa, um lance cowboy fashionista), Anik Mourão e Felipe Neves, que além dos acessórios de couro, bem Route 66, ainda pintou as unhas de preto, leve e livre.

Lino e seu braço direito Régis Vieira foram de kilt escocês versão preta tropical. Ao invés das pregas, as saias foram feitas de tiras largas de tecido, deixando as pernocas, no dance de fora. "Vou fazer uma dessa para você usar no Carnaval", me disse o querido estilista naquela euforia de salão que só festa boa promove. Também no rolê, Rossine a requisitada advogada Gladys Esmeraldo, com saia rodada em poá e um de seus muitos óculos cheios de estilo, uma marca da personalidade.

Eu ia pedir "It's A Heartache", o clássico de Bonnie Tyler à banda, quando percebi na decoração ultramoderna da mesa, telefones em forma de cabeças de caveira. Drinks a mais, resolvi simular ligações para o além, ou teria sido para alguém? Bom, preferi colocar o fone no gancho e já levantar a glicose com os macarrons da Antoinette no mix black & white. Foi daí que percebi minha língua e a dos demais convidados preta, um charminho a mais, meio Halloween (por que não?) numa noite já repleta de fantasia...

A sequência da noite ficou por conta da DJ Renata Dib, a mais simpática e dançante do métier. Demonstra estar se divertindo junto conosco, puro astral...

Fui indo até chegar a minha hora... Estou escrevendo ainda meio de ressaquinha. Os 40 são punk!

Fiquem com algumas cenas. Mais fotos em @pauseopovo no instagram e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Carlos Pinheiro, Gustavo Serpa e Rafael Xerez (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniele Peixoto, Rodrigo Maia, Anik Mourao, Cadeh e Roberta Juaçaba (Foto: JoaoFilho Tavares)Sandra Mourão (Foto: JoaoFilho Tavares)Branca Mourão e Phelipe Carvalho (Foto: João Filho Tavares)Chate, Racine, Branca e Anik Mourão e Felipe Neves (Foto: JoaoFilho Tavares)André Monte, Alexandre Pita e Roberto Pamplona (Foto: JoaoFilho Tavares)Detalhe na decoração (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Anelise, Branca e Racine Mourão (Foto: JoaoFilho Tavares)Will Maranhao, Christianny Diogenes e Felipe Neves (Foto: JoaoFilho Tavares)Aniversário Branca Mourão