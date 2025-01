Desejo do dia.... o sorriso quase real dos atendentes de farmácia

Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Donald Trump e Melania

Desejo do dia....

...conseguir simular a alegria e a leveza de certos atendentes de farmácias. Acometido por uma dessas viroses, fui o primeiro a ser atendido numa das unidades, logo que as portas se abriram. A vendedora parecia ter ganhado, há poucos minutos, na MegaSena, ou ter recebido um buquê com 100 rosas do grande amor da vida. Como conseguem?

Meu espírito ainda estava voltando ao corpo após uma noite de intensas dores abdominais e ela já banhada, perfumada, sorridente e fazendo gracinhas, às 6h???? Quanta proeza!

Chegando em casa, fui rever as fotos do fim de semana no meu telefone e percebi minha insistência em fazer aquele símbolo de "V" com os dedos que, em um território normal, significa "paz e amor", "good vibes", "de bem com a vida", "vitória", mas, no Ceará e em vários outros estados do Brasil, pode sinalizar a adesão do sujeito a uma das facções criminosas que dominam a "parada".

Eu hein!

Vou tentar me controlar agora no pré-Carnaval, embora esse lance de sinais com as mãos dependa muito da interpretação de quem vê.

No ensejo da posse de Donald Trump, o bilionário Elon Musk (dono do X e da Tesla) fez um gesto igual ao que faziam os nazistas durante o Terceiro Reich. Mas para o fã clube da extrema-direita, o movimento foi precedido de um toque no peito, significando, portanto, o envio do coração para a plateia, fofo!

Tá certo, vocês estão dizendo...

E no caso do Steve Bannon, ex-assessor do presidente eleito e estrategista da extrema direita mundial, também quer dizer "recebam meu coração?"

Acho que cabe chamar a ex-apresentadora infantil Eliana, agora globete, que em 1993 fez muito sucesso com "Os Dedinhos", no qual ela ensinava os nomes de cada dedo da mão, movimentando indicadores, anelares, dedos mínimos...

Tem também aquela "Vem que eu vou te ensinar", na qual Xuxa vai conduzindo as posturas dos baixinhos. Só mesmo agitadoras de crianças para chegar no nível no qual a política mundial vem sendo tratada - ou negligenciada.

Fiquei com peninha das influencers que ensinam como ter um filho nos EUA e garantir o sonho americano no futuro. De acordo com os primeiros discursos de Trump, sem essa de "pariu" é americano. Imigrante é imigrante e está fora do jogo, "sorry"!

E o traje de Melaine na cerimônia de posse, hein?

Ah se todos os mortais pudessem, em dias indigestos, todas as segundas-feiras, cobrir os olhos com um chapéu preto e transmitir, ao mundo, sua indisposição em interagir. Imagino que, nas farmácias, pelo menos, vez por outra teríamos uns acessórios como aquele.

Para os entusiastas, no entanto, ela atingiu o suprassumo da elegância e da distinção, sendo vista, pelo mundo inteiro, do nariz para baixo.

Ok, my friend!

Vou indo, sorrindo como a tchurma da farmácia e, dessa vez, sem dedinhos para as fotos. No meu caso, pode ser fatal.

Flowerssssssssssssss.....

Ceará na posse

Foto: arquivo pessoal Aaron Knight e a esposa cearense Caroline Sales Knight no baile com Kim Courtney e Sydney Miller

Há quase 20 anos residindo nos EUA, a cearense Caroline Sales Knight compôs a disputada lista dos convidados para a cerimônia de posse e para um dos três bailes oficiais nos quais Donald Trump esteve com Melaine para dança oficial e pequenos discursos de agradecimentos.

Foto: arquivo pessoal Aaron Knight e a esposa cearense Caroline Sales

Casada com o americano Aaron Knight, com quem tem duas filhas, ela é empresária e contabilista, com escritório em Maryland, onde também cursou mestrado na área.

A aproximação do casal com a cúpula trumpista se dá por meio da amizade de décadas com Jason Miller, um dos assessores mais próximos de Donald Trump e apontado, também, como um dos responsáveis pelas estratégias que levaram o republicano à vitória.

Apesar da importância experienciada no momento, Caroline, que três vezes por ano vem a Fortaleza, destacou muito, em suas redes, o esforço de permanecer por algumas horas no frio mais do que severo que marcou o dia de cerimônias. Na sua volta para casa, no útimo compromisso, os termômetro marcavam abaixo de zero grau.

No baile do qual participou, telões transmitiam imagens de momentos marcantes na carreira do empresário e político. O tom da noite foi de ode à cultura norte-americana, elementos presentes na trilha sonora, puxada por "YMCA", do Village People, e outros hits, assim como no menu, com itens tradicionais nos famosos jogos dos estádios. Registros...

Zoom

...Após as cerimônias de posse, seguindo a tradição norteamericana, Donald Trump e Melaine protagonizaram a primeira dança como novos presidente e primeira-dama. Em virtude do clima, o ato teve de se repetir em três locais, onde se dividiram a cúpula trumpista, autoridades e financiadores/apoiadores importantes da campanha.

Diferentemente da parte mais solene, quando cobriu os olhos com um chapéu, Melaine trajou tomara que caia preto e branco, de Herve Pierre, responsável por seu styling desde 2017. No pescoço, gargantilha preta com um alfinete de diamantes Harry Winston, joia de 1955 e que faz parte do acervo do Museu Smithsonian de Washington. Bom, para quem avalia o governo de uma das maiores potências mundiais a partir da beleza e estilo da "first lady", não vai faltar conteúdo positivo.

Celebrar

Alexandre Leitão e Letícia receberam amigos e família, noite da última sexta-feira, comemorando mais um ano de vida do anfitrião. Márcio Campos levou os presentes a uma viagem pela música internacional em vários idiomas e ritmos. Total leveza e elegância em todos os detalhes. Presenças...

