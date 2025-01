Uma cearense na cerimônia e baile de Trump

Foto: arquivo pessoal Aaron Knight e a esposa cearense Caroline Sales Knight no baile com Kim Courtney e Sydney Miller

Há quase 20 anos residindo nos EUA, a cearense Caroline Sales Knight compôs a disputada lista dos convidados para a cerimônia de posse e para um dos três bailes oficiais nos quais Donald Trump esteve com Melaine para dança oficial e pequenos discursos de agradecimentos.

Casada com o americano Aaron Knight, com quem tem duas filhas, ela é empresária e contabilista, com escritório em Maryland, onde também cursou Mestrado na área.

A aproximação do casal com a cúpula trumpista se dá por meio da amizade de décadas com Jason Miller, um dos assessores mais próximos de Donald Trump e apontado, também, como um dos responsáveis pelas estratégias que levaram o republicano à vitória.

Apesar da importância experienciada no momento, Caroline, que três vezes por ano vem a Fortaleza, destacou muito, em suas redes, o esforço de permanecer por algumas horas no frio mais do que severo que marcou o dia de cerimônias. Na sua volta para casa, no útimo compromisso, os termômetro marcavam abaixo de zero grau.

No baile do qual participou, telões transmitiam imagens de momentos marcantes na carreira do empresário e político. O tom da noite foi de ode à cultura norte-americana, elementos presentes na trilha sonora, puxada por "YMCA", do Village People, e outros hits, assim como no menu, com itens tradicionais nos famosos jogos dos estádios. Registros...