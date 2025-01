Giro das presenças e mais um lance do CE na posse...

Foto: Higor Blanco/ Divulgação Cearense Kennedy Pinheiro em Paris para desfile da Louis Vuitton

Presença I

Foto: divulgação Sasha Reeves na NRF 2025

Empresária Sasha Reeves, CEO do Grupo AYO, em registro na 115ª edição da NRF - Retail's Big Show 2025, maior evento global do setor de varejo. Encontro aconteceu em Nova Iorque, reunindo líderes e especialistas para debater tendências, inovações e estratégias que estão moldando o futuro do segmento no planeta.

Presença II

Vem a Fortaleza, em 27 de janeiro, o Frei Xavier Plassat, referência nacional na denúncia e combate ao trabalho escravo contemporâneo, atuação que lhe rendeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2008.

Religioso participa do seminário estadual "Trabalho Escravo Contemporâneo: Desafios e Perspectivas para a sua Erradicação nos 30 Anos do Grupo Móvel", iniciativa do Ministério Público do Trabalho no Ceará.

Além dele, estarão presentes a procuradora do Trabalho Christiane Nogueira, o deputado estadual Renato Roseno, a secretária dos Direitos Humanos do Estado, Socorro França, dentre outras autoridades e representantes da sociedade civil.

Sobre o frei francês, veio ao Brasil em 1983 para acompanhar o traslado dos restos mortais de seu amigo cearense Frei Tito, quando conheceu movimentos sociais e decidiu se dedicar, no País, à luta contra regimes de trabalho correlatos à escravidão.

Mais CE na posse...

Foto: reprodução X Coronel Aginaldo, Karla Zambelli e Luís Ernesto Lacombe

Ainda pelas muitas celebrações que ocorreram nos EUA por conta da posse do presidente Donald Trump, presença do secretário da Segurança Pública de Caucaia, Coronel Aginaldo (PL) e sua esposa, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), com Luis Ernesto Lacombe.

Registro foi feito em evento paralelo à agenda oficial do Executivo. A festa na qual o cearense esteve foi organizada pelo movimento Yes Brazil USA, que aglutina defensores de pautas conservadoras e bolsonaristas imigrantes nos EUA.

Trilha sonora de vídeo compartilhado pelos presentes nas redes sociais: "Balada", de Gusttavo Lima, cantor sertanejo que já se colocou à disposição da extrema direita para as eleições presidenciais do Brasil em 2026.

Mercado

Foto: arquivo pessoal Fernanda, Ângela e Tasso Pacheco

Retornou de férias nos EUA com a esposa Fernanda e filha Ângela, o empresário da construção Tasso Pacheco. Retomou intensa agenda para a TGR Engenharia em 2025, empresa que vem ousando e inovando no mercado de Caucaia, agora também mirando novos projetos no Cumbuco. Foco: atingir VGV de R$ 120 milhões esse ano.

Enquanto isso, celebra a boa aceitação do empreendimento Quintas do Bosque, que esta com obras em andamento e já atinge 80% das unidades vendidas. Iniciadas há poucos dias a construção do Wave by TGR, no Icarai e, nesse primeiro semestre, entrega o Quintas Jardins, mais um empreendimento da marca. Ou seja, sucesso!

Tour

Foto: arquivo pessoal Cristiano Maia e Luiza com filha, genro e netos

Regressaram de longo roteiro histórico-cultural, o empresário Cristiano Maia e esposa Luiza, juntamente com a filha Christianny Diógenes, genro Will Maranhão e os netos Davi e Levi, juntos na foto. Viagem iniciou pelo Cairo com suas pirâmides, museus e o mítico Deserto do Saara. De lá, família seguiu para Sharm El Sheik, que fica no Mar Vermelho, onde passaram o Réveillon. Em Luxor, embarcaram num cruzeiro pelo Rio Nilo até Aswan, conhecendo o Vale dos Reis e o templos milenares, como os de Ramsés e Nefertari.

Zoom

Foto: Higor Blanco/ Divulgação Cearense Kennedy Pinheiro em Paris para desfile da Louis Vuitton

...E dentre as presenças no desfile da Louis Vuitton na Paris Fashion Week, zoom na presença do modelo e influenciador de moda, beleza e estilo Kennedy Pinheiro. O cearense, que já havia feito parte de eventos da grife no Brasil, dessa vez foi à Cidade Luz apresentar, aos seus seguidores, os bastidores e as tendências apresentadas na catwalk e nas ruas. Com 30 anos e natural de Fortaleza, trabalhou em empresa familiar até mudar-se para o Canadá, onde morou por quatro anos, durante a pandemia. Começou a trabalhar com a Internet enquanto ainda morava no Exterior com marcas como a Disney, a Nordstrom, a Topman e a P&G. De volta ao Brasil, adotou São Paulo como sua nova casa. Brilha!

NE em pauta

Lide Ceará realizou, com presença de muitos nomes de expressão, o Fórum Nordeste, tendo como foco as oportunidades e inovações na Economia e Potencialidades. Figura de destaque na programação foram os executivos Paulo Câmara (presidente do Banco do Nordeste - BNB) e Rogério Sobreira Bezerra (economista-chefe do BNB). Presidente do Lide Ceará, Emília Buarque comandou. Registros...

