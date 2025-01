Dia de Rock, baby!

Foto: Leo Garzon/ Divulgação Bela Albuquerque

Famosa por suas festas, sempre com temas, irreverência e muita criatividade nos detalhes, decoradora Branca Mourão reuniu a lista do coração para celebrar a nova idade. O convite dizia: "vista seu espírito roqueiro".

Com saia do estilista Lino Villaventura, arrematada com um corselet e muitos colares de pérolas e outras pedras, Branca trajava referências do figurino usado por Madonna há 40 anos, para apresentar "Like a Virgin" ao mundo durante o MTV Video Music Awards.

O marido Racine acompanhou, com correntes e pulseiras cheias de spikes, numa pegada bem Kerry King, guitarrista da banda de rock Slayer, numa versão chic.

Multitalentoso Phelipe Carvalho e a DJ Renata Dib animaram os convidados ao som de clássicos do Rock.

Entre as presenças, Lino Villaventura, André Monte, Alexandre Pita, Roberto Pamplona, Rodrigo Porto e André Viana, Mariana Dafonte e Pompeu Vasconcelos, o médico Isaac Furtado com Cheyla, Carlos Pinheiro e Rafael Xerez, Cristiano Peixoto e Daniele Rodrigo Maia, Anik Mourão e Felipe Neves, dentre outros nomes.

Com o desejo de saúde, seguem cenas...