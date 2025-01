Posse, reconhecimento, impacto social... segundou!

Foto: divulgação Simon Carrazone trouxe a marca masculina Ciao, sucesso em Recife, para Fortaleza

Posse

Foto: divulgação empresária Máyra Thé

Nesta terça-feira, 28, toma posse, como nova presidente da CDL Jovem Fortaleza, a empresária Máyra Thé (foto) e demais integrantes da diretoria da entidade para o biênio 2025/2026. Sócia-fundadora da Soluthec e ex-vice-presidente do colegiado, Máyra assume o desafio de liderar uma equipe comprometida com a inovação, o associativismo e o desenvolvimento de jovens empresários. Solenidade acontece às 19h na sede da CDL Fortaleza. Além da diplomação, o momento contará com a participação especial de Aline Ferreira, vice-presidente da Aço Cearense.

Internacional

Foto: divulgação Ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, e Luciano Cavalcante

Investidores estrangeiros interessados em explorar oportunidades no turismo brasileiro podem acessar o guia "Tourism Doing Business: Investindo no Brasil", plataforma lançada durante evento em Madrid, na Espanha. Documento foi elaborado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe e pela ONU Turismo, em colaboração com o Ministério do Turismo do Brasil e busca estimular a participação estrangeira no setor e apresentar ao mundo os benefícios, as condições e as oportunidades de negócios oferecidas pelos projetos turísticos do Brasil. Empresário cearense Luciano Cavalcante, na foto com o ministro Ceslo Sabino (Turismo) participou do momento.

Champs

Carmel Taíba inaugura na quarta-feira, 29, o primeiro Veuve Clicquot Sun Clube do Brasil. Nas flutes, o rótulo Cuvée Rich para o deleite dos convidados.

Reconhecimento

Foto: JoaoFilho Tavares Paulo André Holanda e Luciana Dummar

Em uma noite de celebração ao empreendedorismo cearense, o Grupo de Comunicação O POVO realiza, na segunda-feira, 27, a cerimônia de premiação do Troféu Empreender 2024. O evento, na Fiec, reunirá grandes nomes do setor reconhecendo as empresas e empreendedores que mais se destacaram no último ano.

Com a presença de diversas instituições parceiras, como o Banco do Nordeste, Instituto Centec e Sebrae, a premiação destaca a diversidade e a inovação do empreendedorismo local. Além das tradicionais categorias, esta edição traz novidades, como a premiação de startups na área de Tecnologia.

Paulo André Holanda é vencedor na categoria Empreendedor do Ano. A categoria de Pequena Empresa premia o Instituto Bojogá, o Engenhoca Parque e a Texugo Moda Praia. Na categoria Microempresa, os destaques são Brewstone Pub, o Opacast e o Mel de Abelha Melka.

Simone Fernandes é homenageada como a Empreendedora Social do ano. Na categoria MEI, as vencedoras são a Bromélia Biju, o Brechó no Kpricho e a Lanasiganna. Por fim, na categoria Tecnologia, as startups Eduvem, Sia Tecnologias e Aprova Aí são reconhecidas por suas soluções inovadoras.

Na foto, Paulo André com a Presidente Institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Luciana Dummar.

Impacto social Foto: Clécio Carneiro/ divulgação CEO da Cimento Apodi, Sérgio Maurício

CEO da Cimento Apodi, Sérgio Maurício comemora a adesão de moradores das comunidades de Bom Sucesso, Baixada do Félix e localidades do entorno, todas em Quixeré, ao projeto Florescer Quixeré. Trata-se de um curso de capacitação com aulas ministradas por professores da UERN com foco em habilidades empreendedoras e no objetivo de impulsionar negócios locais. Primeira turma se forma em junho desse ano. Liderada por Sérgio, a companhia tem mantido compromisso com iniciativas que promovem impactos sociais positivos e o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde está presente.

Na medida

Foto: divulgação Simon Carrazone trouxe a marca masculina Ciao, sucesso em Recife, para Fortaleza

Anos atrás, em viagem à Europa, o empresário pernambucano Simon Carrazone se questionou o que fazia do homem italiano ser tão elegante. Essa indagação foi o despertar para uma história de sucesso com as marcas Noha, de calçados e já há alguns anos com lojas na Capital, e Ciao, de vestuário masculino, que abriu sua primeira unidade no RioMar Shopping em dezembro. A resposta que Simon encontrou, além do corte, dos materiais e do estilo, está nas medidas perfeitas. Assim, todas as lojas da Ciao mantêm um ateliê onde o cliente já sai com tudo ajustado. consultoria na hora da compra. Que diferencial!

Em família

Foto: arquivo pessoal Danielle e Vicente Júnior, Giovanna e Vicente Neto, Juan Carlos, Allan Carlos e Amanda, Giovana Hildete.

Pausa na agenda do empresário Vicente Júnior (Grupo Servnac), que foi com Danielle Araújo e os filhos para dias de descanso e lazer nos EUA. Uma das hospedagens da família foi o resort e clube de golf Bella Colina, em Monte Verde, conhecido por sua exuberante arquitetura inspirada na Toscana, além de inúmeras acomodações e serviços alto padrão. Na foto, Danielle e Vicente Júnior, Giovanna e Vicente Neto, Juan Carlos, Allan Carlos e Amanda, Giovana Hildete.

Arquitetura

O ano de 2024 foi de grandes realizações para a RI Arquitetura, de Inês Sobreira e Ricardo Braga. Escritório entregou projetos marcantes, dentre os quais a Boutique das Árvores, loja localizada no Parque Arvorar, do Grupo Beach Park, que chama atenção por integrar elementos naturais e sensoriais ao espaço, criando uma experiência diferenciada para os visitantes.

Ela voltou!

Foto: arquivo pessoal Leda Maria em férias na Espanha

Após justo e merecido período de férias na Espanha, onde reviu suas filhas Milena e Débora, o genro Arizona Cordeiro Leite, e os netos Matheus, Lucca e Samuel, minha querida colega Leda Maria retomou sua página aqui no O POVO, o quadro na rádio O POVO CBN, além dos muitos projetos que realiza ao longo do ano. Na foto, bela, toda de branco, tentava se proteger dos 4 graus celsius. Seja bem-vinda!

Última

Vendo todo o reconhecimento internacional que o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" vem recebendo, agora com três indicações ao Oscar, para além da própria importância do longa em resgatar um capítulo sombrio da nossa história, é muito satisfatório aplaudir o sucesso oriundo do trabalho, do estudo e da trajetória da atriz Fernanda Torres. Em um cenário no qual personagens da web ganham milhões distribuindo o vazio e a inutilidade, estamos diante de uma obra artística e atemporal da Sétima Arte.