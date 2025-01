Vibe positiva solta pelo ar!

Foto: Joao Filho Tavares Marina Ostene e Zacaria Benzaama

Nossa Cidade tem inúmeras belezas naturais e arquitetônicas, mas é difícil concorrer com um pôr do sol no Iate Clube. Fiquei pensando sobre isso no último sábado, ao participar do festÃO de aniversário pelos 40 anos do multiempresário Zakaria Benzaama (Ftrade Brasil e Fortallog).

Ao som da banda de reggae Maneva, ele recebia amigos históricos, amizades mais recentes e parceiros de negócios de vários pontos do Brasil. Nada como rostos diferentes para dar uma animada em qualquer "situ".

Dress code: branco, off white e azul, combinando com a cartela da decoração de Gil Santos que, mais uma vez, foi muito feliz na execução, transformando uma parte do jardim do Iate num clube privê com pegada de verão europeu.

Trajando calça clara e camisa de linho marrom, anfitrião recebia ao lado da esposa Marina Osterne (em escamas douradas Le Salis) as muitas presenças.

Do mundo empresarial cearense, Pedro Lima e Rafaela (de túnica e maxi-acessórios dourados, muito chic); Antonio Melo e Flavia Furtado Melo; Bia Fiúza (com as rendas de Catarina Mina); Felipe Neves, o homem dos carros, com a esposa arquiteta Anik, uma das poucas mulheres a explorar o azul no look.

Ainda do setor automotivo, Mariana Dafonte (Dafonte Veículos), recém-chegada de SP pelos 100 anos da Chevrolet, com o namorado, comodoro do Iate e empresário da comunicação Pompeu Vasconcelos. Como fazem bem um ao outro. Da mesma área, empresária Cecília Almeida (Agência Síntese) compondo casal-destaque com Rafael Portela.

Da advocacia, Adriano Costa com Valéria, João Rafael Furtado com Camila, Eugênio Vasques com Olga, dentre muitos outros nomes expressivos de vários segmentos.

Levinha no astral, mas pesada em quilates, Ingrid Lucena, bela em um tom de off-gold.

A essa altura, o aniversariante subiu ao palco para um momento de animação-homenagem ao Fortaleza Esporte Clube, time de devoção. Pena que o CEO Marcelo Paz só tenha chegado depois com Jade Romero, amiga de Colégio Marista do aniversariante.

Emocionado discurso de Zaka, pontuando as razões para agradecer e celebrar a vida, antecipou os parabéns, seguido de belo show pirotécnico sobre o mar do Mucuripe.

Entra a banda Eva com os sucessos do axé retrô e o espírito de Carnaval se instala, de vez, no dance.

Fui dar um "up" no meu Fitzgerald com uma constatação: a mixologia está cada vez mais em alta no mundo das festas, especialmente com os mais jovens, de forma que o Jhonie Walker Double Black foi bastante apreciado juntamente com a moderninha mini cerveja Corona, perfeita para não esquentar, mas os drinks dominaram a noite.

E depois de muito "tcha tcha tcha", frente palco, entre Zé Cantor, com sucessos do forró e o sertanejo tradicional. "Evidências" foi cantado a plenos pulmões por quem sofre ou não por amor, no Ceará toda festa boa termina com esse coro apaixonado....pela vida, sempre.

Fui indo com meus dois bem-vividos e deixando a mesma vibe positiva que me recebeu, especialmente por parte dos anfitriões, que aproveitaram, como ninguém, a sincera e alegríssima comemoração.

Seguem cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial de domingo. Zaka, muita saúde!!!!

abrir (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)Marcelo Paz e Jade Romero (Foto: JoaoFilho Tavares)Anelise Holanda, Zakaria Benzaama e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Taissa Guterres e Ana Luisa Batista (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo e Raquel Matos, Michele e Charles Skinner (Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael e Cecilia Portela (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Lima, Zakaria Benzaama e Rafaela Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Antonio Melo e Flavia Furtado Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Nequita, Roberta, Julia e Mayar Romcy (Foto: JoaoFilho Tavares)Mauro Elvas e Eneida Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Joao Rafael e Camila Furtado (Foto: JoaoFilho Tavares)Edgar Devens, Taisa Moreira, Patricia Façanha e Talita Moreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Isabelle Costa e Cavalcante Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno Farias e Edgar Devens (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno Fontenele e Luciana Vasconcelos (Foto: JoaoFilho Tavares)Ananias Rebouças e Amanda Ferreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Camila Goes e Cristiano Lins (Foto: JoaoFilho Tavares)Anelise Holanda, Zakaria Benzaama e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Anelise Holanda, Zakaria Benzaama e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno Farias e Edgar Devens (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno Fontenele e Luciana Vasconcelos (Foto: JoaoFilho Tavares)Ananias Rebouças e Amanda Ferreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Camila Goes e Cristiano Lins (Foto: JoaoFilho Tavares)Zakaria Benzaama e Lucia Maria Paiva (Foto: JoaoFilho Tavares)Zakaria Benzaama, Malu, Izak e Marina Osterne (Foto: JoaoFilho Tavares)Almir e Vládia Campos (Foto: JoaoFilho Tavares)Alessandra Trindade, Greice Pedrosa e Yasmim Taumaturgo (Foto: JoaoFilho Tavares)Zakaria Benzaama (Foto: JoaoFilho Tavares)Sofia Laprovitera e Yuri Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Felipe e Priscila Ribeiro (Foto: Joao Filho Tavares )Marina Ostene e Zacaria Benzaama