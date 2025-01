E na vida ultrareal tem eufemismo novo circulando...

Foto: arquivo familiar Oto de Sá Cavalcante e Guida com Ari Neto e os netos Sara e Oto Neto

Eufemismo novo na área...

"Estresse Financeiro": a dificuldade de cobrir suas despesas ou a sensação, permanente, de preocupação com finanças atuais ou futuras. Alguém aí?

Li ontem sobre o termo no Globo e na Folha de Pernambuco. Nada mais de dizer "estou liso", "tô lascado de grana", essas expressões baixo astral para a realidade. Diga que não vai ao jantar porque está em processo de "estresse financeiro".

Na sequência, veio pesquisa do site Sexlog apontando que a ansiedade causada pela gestão financeira (de quem não tem dinheiro sobrando) é o maior vilão do prazer sexual. Para 37,75% dos entrevistados, pensar nas contas causa o potencial efeito "B", de brochante, e a libido cai e muito. O elemento "no money" consegue ganhar do trabalho (18,14%) e das preocupações com filhos (12,7%) quando o assunto é tesão - ui ui ui...

Na certa, a musa Claudia Raia não tem essa questão. A atriz chamou atenção, nos últimos dias, ao declarar que tem 17 brinquedinhos eróticos em casa, deixando a web em polvorosa e, machisticamente falando, pondo em dúvida a performance do esposo galã da multiartista.

Bom, cada um no seu quadrado, já dizia o funk...

...ademais, a chic Glorinha Kallil ensinou esses dias que interesse além da conta na vida íntima alheia não termina nada bem. Ainda jogou uma orientação polêmica. Segundo a baluarte da etiqueta contemporânea, em casos de flagra extraconjugal envolvendo pessoas conhecidas ou do nosso convívio, é melhor fingir que não viu.

Quer saber? Acho que concordo. Esse lance de ver demais tudo o que está acontecendo ao nosso redor é de adoecer qualquer um.

Chegou para vocês o vídeo do rapaz imitando Cristo de tanga num bloco de Pré-Carnaval em Porto Alegre? É por essas e outras que o campo dito progressista acaba sendo demonizado e não entende.

Política hoje, mores, é assunto de rede social. Dane-se a realidade. A linguagem é a do "Lacra". E é nesse embalo que seguimos para a segunda parte do Governo Lula com a sensação de "nem eira e nem beira". O levantamento da Genial/Quaest mostrou. A turma cansou do pão de alho. Está na hora de incluir a picanha no churrasco do Pré-Carnaval.

Tenho para mim que aquele chapéu modelo Fedora que Lula tem usado depois de a cirurgia na cabeça, na verdade, está escondendo é a fumacinha de preocupação com o futuro político do seu projeto de poder.

Certo dia fiz uma análise, fria, da performance de Nikolas Ferreira no "Pixcase" e um leitor mandou mensagem retrucando. Segundo ele, toda a ação do mini-Bolsonaro, diferentemente do que eu havia escrito, é movida por "espírito republicano e compromisso com a Pátria". Achei tão fofa essa capacidade humana de redesenhar a realidade a partir de uma paixão, de introjetar esperança a essa altura do campeonato.

Cuidado com a decepção, hein? O luto do "pé na bunda" político, dizem, é mais desalentador do que o chifre ou o a surpresa de um fim inesperado, com a diferença que, no caso dos amores carnais, caso a gente alerte a um amigo sobre a traição, há a chance de sermos ouvidos. Na política, nem mesmo vídeos, fotos, áudios, são capazes de quebrar o "encanto da sereia".

Vou indo administrar meu Estresse Multifatorial, cujo melhor remédio é o Carnaval, a fuga mais eficiente da realidade brasileira.

Deixo uma dica: quem puder, matricule os filhos no mandarim. Depois da BYD, Tencent, Huawei, Alibaba e TikTok, chegou a DeepSeek, IA chinesa que fez os mercados mundiais tremerem nessa terça-feira e lembrando que no ringue da geopolítica contemporânea e sua tecnodiversidade não tem mais espaço para a personagem "Reizinho", brilhantemente interpretado por Jô Soares nos anos 80-90.

Hoje vou de chá... café "estressa".

Flores...

Expansão

Oto de Sá Cavalcante e Guida com o filho Ari Neto e os netos Sara e Oto Neto. Foi em visita às obras do Ari de Sá da Luciano Carneiro, equipamento de grande dimensão, com aproximadamente 70% dos serviços realizados. Para além da estrutura, super-moderna, família já planeja a gestão e, por conseguinte, a qualidade do ensino a ser ali oferecido, dando prosseguimento à tradição escolar que fez do Ceará uma referência nacional.

Fila A

...E quem diria que o clássico tailleur, desenhado por Coco Chanel, ganharia uma versão ultrafresh em 2025? A peça surgiu assim, curtinha, combinada com saia, mini, de pregas, para vestir a modelo, empresária e influenciadora Kylie Jenner, uma das presenças na fila A do desfile da Maison durante o desfile Primavera/Verão da Semana de Moda de Paris. Sobre Kyle, não bastasse todo o holofote que já carrega sobre si, forma com o astro do cinema Timothée Chalamet, um dos casais mais midiáticos do planeta. O traje escolhido pode não ter sido por acaso. Os tabloides e sites de celebridades seguem levantando suspeitas sobre uma possível gravidez da beldade. Pelo visto, ainda não é dessa vez.

Celebrar

Fim de tarde da sexta-feira, 24 de janeiro, o restaurante do condomínio Portofino, paraíso natural e arquitetônico no Aquiraz, ganhou decoração em tons e elementos náuticos para a festa "50 Verões", comemoração pelas cinco décadas de vida da empresária Veruska Arruda.

Ao lado do marido, o reconhecido arquiteto Daniel Arruda, das filhas, genros e netos do casal, aniversariante recebeu lista do coração, composta por amigas de toda a vida. Celebre Eventos organizou o afetivo e elegante momento, que teve decoração de Carine Moreira e menu da Confité. Registros...

Últimas...

Monaliza Cavalcante, que após anos à frente de clínica de estética, mudou de carreira e hoje dirige do Grupo Educacional Santa Maria na Serra da Ibiapaba, vibra com o resultado do Enem. Giovana Morais, aluna do Colégio Santa Maria, alcançou o 1º Lugar no curso de Engenharia Civil na UFC, um feito inédito para um colégio do interior que disputa a vaga com todas as escolas do Brasil.

Tomou posse como presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) o cirurgião bariátrico Paulo Campelo (biênio 2025/2026). Compromisso: promover avanços no tratamento da obesidade e de doenças metabólicas no Ceará.

Após dez anos na Secretaria da Saúde do Ceará, famoso intensivista Weiber Xavier retorna ao Hospital Geral de Fortaleza, onde assume a programação cientítifica do Internato dedicado ao doente crítico, mentoria ligada ao Departamento de Ensino e Pesquisa da unidade.

Primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Sales Leitão, marcou presença na abertura da exposição "Favela não é problema, Favela é solução", mostra que reúne fotografias dos espetáculos promovidos pelo Instituto Katiana Pena (IKP), entidade que faz trabalho relevante com crianças de áreas vulneráveis da Capital.

Amigos em Ação, coletivo de empresários e profissionais liberais que há décadas realiza ações de cunho cultural e social na Capital, reúne hoje corpo de conselheiros, diretoria e convidados para encontro com o prefeito Evandro Leitão. Pauta: "Prioridades e Diretrizes da Gestão para Fortaleza: Construindo um Futuro Sustentável".

Até amanhã.