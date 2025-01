Reconhecimento e incentivo ao empreendedorismo cearense

Foto: Júnior Alves/Divulgação Nidovando Pinheiro, Elmano de Freitas e Murilo Tavares

Em noite de celebração ao empreendedorismo cearense, Grupo de Comunicação O POVO e Fundação Demócrito Rocha realizaram a entrega do Troféu Empreender (exercício 2024). Evento, na Casa da Indústria, reconheceu personalidades e empresas que se destacaram por iniciativas de sucesso, inovação e contribuição para o fortalecimento do desenvolvimento econômico local.

Diretor Regional do Senai-CE e Superintendente do Sesi-CE, Paulo André Holanda foi um dos agraciados da noite, recebendo o prêmio na categoria Empreendedor do Ano, por sua liderança e atuação nas ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento de profissionais e negócios.

A premiação contemplou, ainda, as categorias Microempresa, Microempreendedores Individuais (MEI), Pequena Empresa, Tecnologia e Empreendedor Social. O processo de escolha das micro e pequenas empresas e empreendedores individuais para o Troféu Empreender envolveu indicações feitas por instituições convidadas, comprometidas com o desenvolvimento de pequenos negócios.

Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Instituto Centec, Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), Federação das Micro e Pequenas Empresas do Ceará, Iracema Digital, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza e Sebrae participaram da seleção dos principais nomes de cada setor.

Dentre as presenças, a secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, Sandra Monteiro; secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Alexandre Cialdini; o jornalista e Coordenador do Troféu Empreender, Nazareno Albuquerque; secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Antônio José Mota; o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (IPPLAN), Artur Bruno.

Também o diretor da Fiec, José Antunes Mota; a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes; o gerente de Inovação e Tecnologia do Senai Ceará, Tarcísio Bastos; a gerente da Unidade de Saúde e Segurança para a Indústria (UNISSIN/SESI), Veridiana Sales; o diretor superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo; a superintendente Estadual do BNB no Ceará, Eliane Brasil; a professora do Instituto CENTEC, Sueli Vasconcelos, entre outras autoridades, lideranças e empresários.

Registros... Mais fotos na coluna especial do domingo.

Mundo running

...E quem entrou, de vez, na onda da corrida, que tem ocupado com saúde e bem-estar as ruas e avenidas da Cidade, foi o galerista Victor Perlingeiro. Desde meados de 2024, o estudioso das artes tem se dedicado à prática e os efeitos nunca falham, uma silhueta mais enxuta e muito mais disposição.

Entre um treino e outro, celebra o sucesso da exposição de Gonçalo Ivo, na Multiarte, com praticamente todas as obras vendidas e o planejamento, para março e abril, de três grandes projetos: uma exposição sobre o centenário de Djanira, a feira SPArte e a mostra de uma artista contemporâneo de peso na Capital. Sucesso!

Uniforça: inauguração

Rede Uniforça, maior associação de supermercados do Nordeste, inaugurou, com solenidade, seu novo Centro de Distribuição, situado em Itaitinga (CE). Evento aconteceu no próprio espaço, localizado na Avenida Lídia Alves Cavalcante, às margens da BR-116, reunindo autoridades como o governador do Estado, Elmano de Freitas, o prefeito de Itaitinga, Marcos Tavares, além de empresários, associados e fornecedores da rede.

São mais de 20 mil m² de área construída, ampliando em 300% a capacidade operacional da Rede Uniforça, em relação à estrutura anterior. A localização é estratégica e foi definida de forma a otimizar a logística e atender, com mais eficiência, às 102 lojas da rede espalhadas pelo Estado.

Cerimônia também foi marcada pela entrega do Prêmio Mais Uniforça, que homenageou 15 fornecedores que se destacaram em suas categorias ao longo do ano. Registros...