As agendas escolhidas, as concedidas e as escondidas... Sextou!

Foto: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jennifer Lopez na première de "Kiss Of The Spider Woman"

"Outra agenda"

Engraçada essa sensação, coletiva, de que janeiro foi gigante, muito embora não sejam novidades os meses com 31 dias.

Talvez isso se dê porque levamos tantos tapas na cara da nossa cidadania nos inícios de ano (IPVA, IPTU & afins), que o único desejo é que acabe esse tormento e inicie o analgésico mais brasileiro e eficiente de todos: o Carnaval.

Nesse climinha de salve-se quem puder, agora sem café, comentei na quarta-feira acerca da opinião de Glorinha Kalil para flagras de adultérios envolvendo amigos e pessoas conhecidas. Orientação da papisa da etiqueta contemporânea: finja que não viu! Anotado.

Esse tema sempre repercute e, dentre as mensagens trocadas, recebi uma que adorei.

Desavisada do novo estado civil de um amigo dela, minha leitora-interlocutora perguntou, como de praxe, pela esposa, casamento clássico aldeotino. Ele, um figurão da advocacia cearense, foi certeiro: "ela está em outra agenda".

Essa saída dele foi o máximo! Não prolonga a conversa, injeta um antídoto na curiosidade alheia e usa uma expressão com muitas possibilidades interpretativas, "outra agenda".

Fiquei pensando em quantas e quantas vezes, na vida adulta, estamos ali, ocupando um dos papéis sociais que abraçamos por escolha ou que nos foram impostos pelas necessidades, mas com a cabeça completamente voltada a uma "outra agenda".

Casamentos intimamente destruídos e relações de trabalho falidas representam, talvez, o ápice da teatralidade quando se está numa relação desprovida de propósito e esperança, mas com a cabeça em outro lugar, em outra ou outras pessoas... em outras agendas - vivas.

Na minha vida laboral, como gestor de equipes em tantas funções que ocupei fora do O POVO, vivi certa vez uma situação que nunca esqueci, tamanho o ímpeto de verdade e o desejo de liberdade ali contidos.

Um profissional subordinado à minha gestão, pessoa naturalmente instável em muitos aspectos, pediu uma reunião urgente. Eu prontamente coloquei-o numa sala imaginando até uma doença grave. Ele foi direto.

- Tenho dois pedidos. O primeiro é que quero sair desse emprego.

Eu respondi: "Tudo bem, se você concluiu que não é seu lugar..."

- Mas tem o segundo pedido.

- Diga

- Quero sair agora, me levantar dessa cadeira, passar por essa porta e nunca mais voltar. Sem me despedir, sem pegar nada na minha mesa, sem passar em RH, simplesmente sumir.

Eu, impactado com a super-sinceridade, respondi que não tinha como acorrentá-lo, que ela era um adulto e, portanto, deveria estar consciente de suas decisões.

Ele saiu, voando.

Vez por outra, quando me vejo numa "agenda" obrigatória, recordo da sensação de estar libertando um pássaro da gaiola naquele dia. Ele saiu correndo, imagino que em júbilo interior, para sua verdadeira "agenda".

Este afã permanente por mudanças talvez seja um aspecto natural de nós humanos, mesmo entre os felizes.

Na quarta-feira, por exemplo, enquanto países asiáticos celebravam o início do novo Ano Lunar, despedindo-se do ciclo regido pelo Dragão e iniciando o Ano da Serpente, muitos brasileiros entraram na onda e foram pesquisar o que seus signos, no horóscopo chinês, tinham previsto de mudanças para a nova temporada.

Embarquei na fantasia e fui ler o que o signo de Cavalo dizia. Parei na expressão "muito trabalho". Que sina essa minha!

Hello, universo cósmico e todos seus deuses, estou precisando do contrário, DESCANSO, preguiça terapêutica, mas com as contas pagas, hein?

Sabem qual é o verdadeiro signo que rege a humanidade atualmente?

WhatsApp. É ele quem vai definindo nossas agendas, as escolhidas, as concedidas e as escondidas...

Vou indo... Hoje é sexta-feira, janeiro, enfim, terminou, o regente Cavalo me impulsiona a mais um dia de esforço e trabalho, mas nas minhas agendas íntimas, ninguém mexe, nem mesmo as prepotentes e autoritárias big techs e seu comandantes megalomaníacos, decididos a controlar as mentes e nações.

E as "agendas" de vocês, como estão?

Flores...

Homenagem

Foto: reprodução instagram Socorro Acioli e a Barbie Escritora

A escritora cearense Socorro Acioli, cujas obras figuram há anos nas listas dos livros mais vendidos, recebeu um mimo especial de amigos-fãs. Foi presenteada com a Barbie Escritora, réplica da escritora Isabel Allende. Socorro é uma das homenageadas com o Prêmio RioMar Mulher 2025, categoria "Arte e Cultura". Entrega da premiação acontece em 12 de março, no Teatro RioMar Fortaleza.

Na teia da aranha

...E no red carpet do Sundance Film Festival, zoom na passagem de Jennifer Lopez, para a première do longa "O Beijo da Mulher-Aranha". Protagonista da produção, na qual também atua por trás das telas como produtora executiva, a beldade interpreta Aurora, mesmo papel da brasileira Sonia Braga na versão de Hector Babenco, em 1985. Para a première, JLo surgiu com vestido cheio de referências fashion-aracnídeas, look assinado pelo estilista albano Valdrin Sahiti e joias da Hassanzadeh. Brilha! Filme ainda não tem data de estreia no Brasil.

CDL Jovem: posse

CDL Jovem Fortaleza empossou na noite de terça-feira, 28, sua nova gestão em solenidade na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas. Na cerimônia, Máyra Thé, sócia-fundadora Soluthec e ex-presidente da entidade, assumiu a presidência para biênio 2025/2026.

Ao lado de Máyra, uma nova diretoria executiva entra em cena. Raquel Agnes, vice-presidente; Priscila Mesquita, responsável pelos eventos; Marília Ximenes, finanças; Enila Alves, missões; Lívia Ferraz, comunicação; Paula Dantas, diretoria feminina; Karen Linhares, sucesso do associado; Felipe Caezar, crescimento e inovação; Rutenio Florêncio, responsabilidade socioambiental; Vinicius de Sousa, conteúdo; Verônica Pinzon, conteúdo; Bosco Nunes, planejamento e gestão. Presenças...

