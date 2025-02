Quatro décadas em festa!

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Desfile Armani Prive na Paris Fashion Week

Fim de tarde do último sábado, 25, o multiempresário Zakaria Benzaama (Ftrade e Fortallog) recebeu familiares, amigos de várias fases da vida e parceiros de sua atuação em logística e comércio exterior para festão, no Iate Clube, comemorando seus 40 anos.

Ao lado da esposa Marina Osterne e dos filhos do casal, a princesinha Malu e o bebê Isak, aniversariante recebeu inúmeros abraços e manifestações de carinho e admiração em meio a uma sequência de atrações musicais que mantiveram a pista sempre animada e disputada.

A despedida do sol foi ao som do reggae de Maneva, seguido do axé retrô de Banda Eva e finalizando a noite com o forró das antigas e o cancioneiro romântico de Zé Cantor.

Ápice: discurso emocionado de Zaka, antes dos parabéns, culminando com show pirotécnico que iluminou as águas do Mucuripe.

Muitos nomes de expressão, de vários segmentos, compareceram ao prestigiado momento. Com o desejo de felicidades, seguem registros...

abrir (Foto: JOÃO FILHO TAVARES)Marcelo Paz e Jade Romero (Foto: JoaoFilho Tavares)Anelise Holanda, Zakaria Benzaama e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Luis Fernando e Raquel Bittencourt (Foto: JoaoFilho Tavares)Felipe e Priscila Ribeiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Edgar Devens e Talita Moreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo e Raquel Matos, Michele e Charles Skinner (Foto: JoaoFilho Tavares)Taissa Guterres e Ana Luisa Batista (Foto: JoaoFilho Tavares)Rodrigo e Raquel Matos, Michele e Charles Skinner (Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael e Cecilia Portela (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Lima, Zakaria Benzaama e Rafaela Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Antonio Melo e Flavia Furtado Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Nequita, Roberta, Julia e Mayar Romcy (Foto: JoaoFilho Tavares)Mauro Elvas e Eneida Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Joao Rafael e Camila Furtado (Foto: JoaoFilho Tavares)Edgar Devens, Taisa Moreira, Patricia Façanha e Talita Moreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Isabelle Costa e Cavalcante Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno Farias e Edgar Devens (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno Fontenele e Luciana Vasconcelos (Foto: JoaoFilho Tavares)Ananias Rebouças e Amanda Ferreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Camila Goes e Cristiano Lins (Foto: JoaoFilho Tavares)Anelise Holanda, Zakaria Benzaama e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Bruno Farias e Edgar Devens

Passarela

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Desfile Armani Prive na Paris Fashion Week

Foi impossível não perceber. Quem acompanhou os desfiles da Paris Fashion Week, realizados ao longo da última semana, reconhece: as modelos asiáticas nunca estiveram tão presentes nas passarelas da moda internacional. Muito embora esse esforço de estilistas em apresentar um casting diverso em etnias e faixas etárias não seja novo, chamou atenção a quantidade de chinesas, japonesas, coreanas e afins nas apresentações de maisons tradicionais. Cartada de mestre. Países asiáticos representam um bom percentual anual nos balanços das grifes deluxe. Na foto, modelo apresenta look Armani Prive, na Primavera-Verão da Paris Fashion Week.

Reconhecimento

Em uma noite de celebração ao empreendedorismo cearense, Grupo de Comunicação O POVO realizou a cerimônia de premiação do Troféu Empreender 2024. Evento reuniu, na Fiec, nomes expressivos do setor, reconhecendo as empresas e empreendedores que mais se destacaram no último ano.

Com a presença de diversas instituições parceiras, como o Banco do Nordeste, Instituto Centec e Sebrae, a premiação destacou a diversidade e a inovação do empreendedorismo local. Além das tradicionais categorias, esta edição traz novidades, como a premiação de startups na área de Tecnologia.

Paulo André Holanda foi o vencedor na categoria Empreendedor do Ano. A categoria de Pequena Empresa premia o Instituto Bojogá, o Engenhoca Parque e a Texugo Moda Praia. Na categoria Microempresa, os destaques são Brewstone Pub, o Opacast e o Mel de Abelha Melka.

Simone Fernandes foi homenageada como a Empreendedora Social do ano. Na categoria MEI, as vencedoras foram a Bromélia Biju, o Brechó no Kpricho e a Lanasiganna. Por fim, na categoria Tecnologia, as startups Eduvem, Sia Tecnologias e Aprova Aí foram reconhecidas por suas soluções inovadoras. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Marina e Paulo André Holanda, Chico Esteves (Foto: JoaoFilho Tavares)Simone Fernandes (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Medina e Juliana Menezes (Foto: JoaoFilho Tavares)Nazareno Albuquerque, Simone Fernandes, Paulo André Holanda e João Dummar Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Nóbrega, Alexandre Medina e Juliana Menezes (Foto: JoaoFilho Tavares)Melca Macedo e Sueli Vasconcelos (Foto: JoaoFilho Tavares)Antônio José Mota, Sandra Monteiro, Adriana Joca e Cliff Villar e João Dummar Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Silvaneide e Evandro Cruz (Foto: JoaoFilho Tavares)Atila Tahim, Sueli Vasconcelos e Daniel Gulart (Foto: JoaoFilho Tavares)Francisco Driessen e Lara Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Felipe Adjafre (Foto: JoaoFilho Tavares)Zena e Claudio Targino (Foto: JoaoFilho Tavares)Ranilce Barbosa, Juliana Menezes, Rejane Penha, Ana Carine , Clecianne Januário (Foto: JoaoFilho Tavares)Joao Dummar Neto, Valeria Xavier, Alexandre Cialdine, Adriana Joca e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)Joaquim Cartaxo e Eliane Brasil (Foto: JoaoFilho Tavares)Martonio Mendes, Camila Forte, Barbara Carvalho e Fabio Ortis (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo André Holanda e João Dummar Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Medina, Valéria Xavier e Adriana Joca