Segundou e vou de "Casa Slow". E vocês?

...do fim de semana, da família comum cearense foi procurar postos de combustíveis com o valor na bomba ainda sem o reajuste do ICMS - snif!

Enquanto isso, na vida (ir)real das redes (anti)sociais, fervilhavam os "Brazilian Cases", um mix entre a demissão do jornalista Rodrigo Bocardi (agora ex-Globo), a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli (Hello, Caucaia, ela vem aí!), os memes comparando o valor do café com o de bebidas alcoólicas e as fantasias irreverentes do Pré-Carnaval de rua das cidades pelo País.

Sucos de realidades...

Diante de um liquidificador de informações e emoções, extrato caótico de Brasil, tenho vontade de chamar a Luana Piovani para atualizar sua declaração viral, justificando, em entrevista anos atrás, a saída do País para viver em Portugal. Dizia assim:

"Me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, daí eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê. Daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos no não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLSTUVXZ e não sei o quê… Eu falo: meu Deus do céu, mas me dá muito trabalho. Meu Deus do céu, não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni".

"Amiga", imagina hoje... depois da polarização política, do Império das Notícias Falsas, da IA e por aí vai... sem café!

Só sei que segundou, sem Luana, e a regra é clara: cada um por si!

Tenho sempre aquela crise segundafeirina, sabe? Envolve a ansiedade das tarefas que estão por vir com uma certa desorganização que o fim de semana promove nas rotinas e nos ambientes da casa. Adorei conhecer um termo desses que a psicologização da vida cria para amenizar nossas angústias existenciais: "Casa Slow".

Ao invés de se vangloriar por viver em um showroom de decoração, também podemos encontrar prazer numa sala, num quarto, num banheiro com cara de que ali há vida, há energia dinâmica e, naturalmente, com objetos fora do lugar perfeito.

A audiência com TOC de organização se revira na cadeira lendo isso...

Tenho um amigo desse perfil, cujo prazer se concentra num absoluto domínio da organização, como numa CasaCor, e da limpeza hospitalar dos ambientes, se possível, sem nenhum rastro de vida, humana ou animal. Certa vez, ele veio para um "happy" na minha casa, pós-isolamento social, tudo virava Carnaval nesse período.

Depois da animação e da bebedeira toda, no outro dia, me manda mensagem dizendo que precisava falar comigo, que eu ligasse ao acordar. Fiquei preocupado que tivesse ocorrido algum mal-estar ou mal-entendido entre ele e os demais convidados, mas olhem só:

- Amigo, quase não durmo, preocupado com seu tapete. As pessoas pulavam com as taças na mão. Caiu vinho, caiu cerveja, eu nem relaxei. Da próxima vez, guarde antes das visitas chegarem.

- Sabe qual é o problema? A vida passa tão rápido, que nem sei se vai haver uma próxima oportunidade de estender o tapete aos meus amigos do coração...

Flores... E o resto? Joguem para debaixo do tapete!

Boa semana!

Três pratinhos

Numa (quase) despretensiosa quinta-feira à noite, quem circulou pela pracinha da Cidade 2000, um polo urbano e orgânico de culinária popular, foi o prefeito Evandro Leitão, a secretária da Cultura do Município Helena Barbosa e o músico Jorge Aragão - "Papel de Pão", adoro!

Estavam com alguns assessores, num lance bem "gente como a gente", traçando pratinhos de vatapá, baião, paçoca e linguiça calabresa acebolada, prato-ícone do que se chama baixa gastronomia, sem demérito de valor e menos ainda de sabor.

O sambista foi atração principal do palco montado pela Prefeitura de Fortaleza na Praça do Ferreira para o Ciclo Carnavalesco na última sexta-feira e os cicerones o levaram para conhecer um ponto pitoresco e muito afetivo da nossa Capital.

Ainda é cedíssimo para avaliar a gestão de Evandro Leitão, mas é muito simpática a presença do prefeito nos bairros, observando problemas e potencialidades. Segue, assim, a linha de João Henrique Campos (Recife), o prefeito mais pop do Brasil.

Sobre Helena, foi minha convidada do programa Pause na última sexta-feira, quando falou de seus planos à frente da Secultfor, suas visões sobre a importância das políticas públicas no campo do acesso cultural e também relembrou a história da garota que descia as ruas do Vicente Pinzón em busca de oportunidade. Vide no Youtube do O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Vem aí!

Influenciadora digital Cíntia Chagas, conhecida por seus vídeos sobre comunicação e oratória, etiqueta para mulheres e opiniões de viés conservador, ministrará a palestra "Oratória da Elegância" em Fortaleza no dia 5 de maio.

Evento, chamado "Dinastia", será realizado no Iguatemi Hall e marca a estreia de Cíntia em evento aberto ao público na Capital.

Na apresentação, a comunicadora abordará os pilares da comunicação elegante, ensinando a evitar gafes e usar as ferramentas da comunicação a seu favor. Ela também compartilhará técnicas e dicas para melhorar a habilidade de falar em público, capacitando os participantes a se expressarem de forma clara e convincente.

Os ingressos para o evento estarão disponíveis no site https://bit.ly/Cintia_Chagas_FORTALEZA.

Chiquê total!

Nomes de charme e expressão foram, na última quarta-feira, ao Carmel Taíba, um dos paraísos deluxe mais desejados no Ceará, para o lançamento do primeiro Sun Club Veuve Clicquot no Brasil. Sob os coqueirais e brindando os rótulos Veuve Clicquot Rich e o Veuve Clicquot Rich Rosé, pensandos pela maison francesa para serem consumidos com gelo em climas mais quentes e, portanto, perfeitos para o Ceará, convidados desfrutaram de um cenário de sofisticação e exclusividade inspirado nos hotspots de Mykonos, Capri e Saint-Tropez. Ambiente, pertinho do mar, foi assinado pelo Studio Marcel Poulain, vencedor do prêmio Mobilier National na Toulon Design Parade 2021. O Sun Club da Veuve funcionará até 10 de março, com opções diversas para os amantes de champanhe. O acesso é exclusivo para hóspedes do resort. Cenas...