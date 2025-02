Devoção e festa na Bahia: cearense no Dia de Iemanjá

Foto: arquivo pessoal Marcos Lessa: Dia de Iemanjá na Bahia

Como por tradição, muitos cearenses foram a Salvador, no último fim de semana, para as celebrações referentes ao 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá, cujo ápice das manifestações de fé se dá na Alvorada para a orixá, com uma multidão virando a noite no Rio Vermelho.

Com endereço também na capital baiana, no Corredor Vitória, Gil Santos e Denise Bezerra realizaram sua famosa prévia da festividade, reunindo amigos de todo o Brasil. DJs, muito champs e comida típica baiana mantiveram a energia do momento nas alturas. Dentre as presenças, o estilista Fause Haten, o diretor do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, dentre outros nomes.

Outro ponto de destaque na agenda dos bacanas foi a festa da famosa promoter Lícia Fábio, no restaurante Amado, na Avenida Contorno, com show da cantora Márcia Freire. Empresário da publicidade Thiago Façanha e esposa Camila Nascimento (soteropolitana) curtindo drinks de frutas tropicais por lá.

Epicentro do poder: o antiquário de Itamar Musse, ponto privilegiado para acompanhar os festejos da Rainha do Mar, reunindo políticos e nomes de expressão de vários estados do Brasil. Quem costuma frequentar esse brinde de arte e axé são Totonho Laprovitera e Silvio Frota, esse ano envolvidos em outras agendas.

abrir (Foto: arquivo pessoal )Bruno Frota, Dyeggo Carvalho, Djario, Roberta e Cadeh Juaçaba, David Silveira, Christina e Nikos Aletras, Maria Braz e Victor Perlingeiro (Foto: arquivo pessoal )Quincy Queiroga e Andréa (Foto: alô alô bahia/ divulgação)ACM Neto, Itamar Musse e Bruno Reis, prefeito de Salvador (Foto: arquivo pessoal )Thiago Façanha e Camila Nascimento com Lícia Fábio (Foto: arquivo pessoal )Denise Bezerra e Gil Santos com Keka de Oxóssi (Foto: arquivo pessoal )Fause Haten e Gil Santos (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Marina Freitas, Andre Albuquerque e Cláudio Albuquerque (Foto: ARQUIVO PESSOAL )David Rodrigues, Sávio Brito e as anfitriãs (Foto: ARQUIVO PESSOAL )Savio Brito, Pedro Pucci, Celso Torres, Marcio Pereira e David Rodrigues (Foto: ALÔ ALÔ BAHIA/ DIVULGAÇÃO )Regina Casé e Vanessa Musse (Foto: ALÔ ALÔ BAHIA/ DIVULGAÇÃO )Mariana Magalhães e ACM Neto (Foto: arquivo pessoal)Denise Bezerra, Keka de Oxóssi e Gil Santos (Foto: arquivo pessoal)Fause Haten e Gil Santos

Foto: arquivo pessoal Marcos Lessa: Dia de Iemanjá na Bahia

Dentre as presenças aos festejos de Iemanjá na Bahia, zoom na presença do cantor Marcos Lessa, que foi com o marido Gilmar Mendonça prestar homenagens à Rainha do Mar. Artista também foi para merecido descanso, antes de encarar a maratona de shows do Carnaval, quando se apresenta em sete cidades. O repertório do músico, sempre muito versátil, vem todo voltado à magia momina, com muita animação e clássicos do axé. Promete!

Jubileu de Porcelana

Foto: divulgação Ana Cristina Miranda da Costa e Josmário Cordeiro

Aprender Editora celebra em 2025 seus 20 anos de atuação no mercado. Em alusão ao aniversário, o grupo irá realizar no decorrer do ano uma série de trabalhos e ações, além do lançamento de um livro histórico rememorando as duas décadas de atuação.

Formada por uma equipe de educadores especializados em educação infantil e ensino fundamental, a Aprender Editora foi fundada em 2005, produzindo, editando e publicando materiais didáticos associados a programas de formação contínua, direcionados aos educadores. Livros, materiais e plataformas são utilizados em vários estados do País.

Na foto, os sócios Josmário Cordeiro e Ana Cristina Miranda da Costa no estande da editora durante o Seminário de Novos Gestores da Aprece, no Centro de Eventos.

TJ: Posse

Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sucedendo no cargo o colega de magistratura Abelardo Benevides Moraes. A solenidade, na última sexta-feira, 31, também formalizou o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato como vice-presidente da Casa, as desembargadoras Marlúcia de Araújo Bezerra e Andréa Mendes Bezerra Delfino nas funções de corregedora-geral da Justiça e de ouvidora-geral do Poder Judiciário estadual, todos para a Gestão 2025-2027 naquele poder. Registros...

abrir (Foto: RODRIGO CARVALHO/ ASCOM TJCE)Heráclito Vieira de Sousa Neto, Marlúcia de Araújo Bezerra, Andréa Mendes Bezerra Delfino e Francisco Mauro Ferreira Liberato (Foto: RODRIGO CARVALHO/ ASCOM TJCE) Sâmia Farias, desembargador Abelardo Benevides Moraes e Kelviane Barros (Foto: RODRIGO CARVALHO/ ASCOM TJCE)João Sirtoli, Tatiane Sirtoli, desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto e Júlia Sirtoli (Foto: RODRIGO CARVALHO/ ASCOM TJCE)Mauro Ferreira Liberato, Liliane Rocha Liberato, Tatiane Sirtoli e Heráclito Vieira de Sousa Neto