Duas cenas, opostas, levam a um mesmo olhar sobre as mulheres

Foto: FRAZER HARRISON /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP Bianca Censori, esposa de Kanye West

..."chorrindo", via emails e "zaps" (prefiro pix) com a coluna de ontem, quando questionei com qual boné a gente sairia no Carnaval desse ano, já que, no Baile de Máscaras da política nacional, a guerrilha vem se dando pelo acessório.

Bom, não vou quebrar o clima de fantasia de seu ninguém e, portanto, trago um palpite: nas ladeiras de Olinda e no fervo dos bloquinhos cariocas vai dar muito Kanye West e Bianca Censori no red carpet do Grammy 2025.

Homens de preto, como o rapper, e mulheres de coque no cabelo, olhar triste e com microvestido em print de naked dress (o corpo nu impresso em malha). Duvidam?

A cena multimidiática conseguiu, por algum tempo, desviar as atenções da guerra comercial entre os Estados Unidos e todos os países que vierem à mente de Trump, levantando inúmeras interpretações, que vão de grito de liberdade à extrema opressão feminina.

Interessante que ela, embora muito consciente da atitude perante a todos os holofotes do planeta, ficava repuxando o tule transparente para baixo, como se quisesse usar o invisível para cobrir o exposto ou numa atitude incontrolável, mesmo com todos os ensaios, perante os reais sentimentos que internamente experimentava.

A imagem viralizou ao mesmo tempo em que um outro take, aqui no Brasil, ganhava as redes. Melissa Dantas Caldeira Fiuza, de 18 anos, se ajoelhou no altar, vestida de noiva, e declarou ser submissa ao marido, Lucas Caldeira Fiuza, de 21 anos, durante a cerimônia de casamento.

"Pra sempre te honrarei como o cabeça do nosso lar", disse a jovem em dezembro do ano passado. Em outro trecho, "eu prometo que serei uma esposa submissa a você enquanto permanecemos fazendo a obra de Deus". O vídeo recebeu críticas, claro, mas incontáveis manifestações de fervoroso apoio.

Nas duas imagens, uma questão: na reacomodação, permanente, dos papéis sociais entre os gêneros, que lugar tem prevalecido ou sido apontado na contemporaneidade para o futuro das mulheres?

Seja no Olimpo do showbusiness ou no crescente conservadorismo ortodoxo, há um ar de retrocesso pairando sobre uma sociedade que, no passado, já havia dado passos importantes na marcha pela equidade, e nem precisa um esforço semiótico para perceber. Estou mentindo?

Parceria à vista

Foto: divulgação Xênia, Honório Bosco e Alexandre Pinheiro com o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, ao centro

Fundadores do Supermercado Pinheiro, Honório e Bosco Pinheiro, acompanhados do diretor comercial, Alexandre Pinheiro, e da diretora de Gestão e Pessoas, Xênia Pinheiro, receberam o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, no Centro de Distribuição da rede.

Executivo pôde conhecer as instalações, estratégia de logística do supermercado, bem como as ações sociais executadas por meio do Instituto Bom Vizinho, braço social do Supermercado Pinheiro. Na ocasião, foram discutidas ações para estreitar a parceria entre as companhias.

A JBS, vale frisar, é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Recentemente, a gigante global anunciou sua entrada em um novo segmento de proteínas ao adquirir 50% do controle da Mantiqueira Brasil, a maior produtora de ovos da América do Sul.

TJ: presenças...

Ainda pela cerimônia de posse do desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mais registros... Cobertura completa em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

É do Ceará!

Foto: Paul smith/ divulgação Modelo cearense Madson Santos para a Paul Smith

...E teve cearense chamando atenção do mundo fashion nas recém-finalizadas semanas de moda masculina da Europa. Madson Santos se mudou para a Alemanha em 2024 onde começou a trabalhar com moda. Há cerca de um mês, iniciou o contrato com uma agência francesa e mudou-se para Paris. Varinha de condão na carreira: a passarela para a grife Zegna, em Milão, abrindo uma onda de trabalhos para marcas como Dior, Courreges e Paul Smith, para quem posa na foto. Próximo destino é New York e a jornada é de sucesso. Brilha!

Celebrar

Último dia 1º, Marcella Jereissati Mota Porto com Eugênio Porto Filho e os filhos do casal receberam a lista do coração, em seu endereço, celebrando nova idade da anfitriã. Bem cuidado menu, leveza e elegância marcaram a tarde. Registros...

Saúde e bem estar

Foto: divulgação Aline Vasques: novo endereço de clínica

Atuando em novo endereço profissional, na Clinica Qorpo, na Av Sen Virgílio Távora, 195, a fisioterapeuta Aline Vasques, especialista em tratamento postural e escoliose, tem na agenda o congresso Scoliosis Day, evento que conta com grandes nomes no tratamento da Escoliose do mundo, incluindo um work shop com o Prof. Manoel Rigo, de Barcelona.