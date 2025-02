E nesse Carnaval, qual vai ser seu bonézinho?

Foto: arquivo pessoal Dani Peixoto: temporada de ski

E aí?

Já escolheram com qual boné vão sair no Carnaval?

Depois do vermelho "Make America Great Again", que se tornou objeto de encomenda para bolsonaristas que visitam o Tio Sam, a esquerda chegou com o azul "O Brasil é dos brasileiros", na cabeça de congressistas da base de apoio do governo Lula. A tréplica logo veio com "Comida Barata Novamente. Bolsonaro 2026", por parte da oposição na Câmara e no Senado.

O boné, alegoria da vez na política nacional, tem tudo a ver com o momento dos parlamentares e com a relação entre os poderes instituída nos últimos anos no Brasil.

Essa peça da indumentária é o símbolo internacional dos pedintes, de quem estende o chapéu pedindo dinheiro, no caso, emendas, via pix.... de preferência com prestação de contas. Mas continuem vocês brigando nas varandas, encomendando chapéus, não tenho a intenção de quebrar o barato de ninguém.

Por via das certezas, já coloquei no sol minha cartola de palhaço, comprada na Cyssales.

Com ela irei ver, no sábado, a estreia do bloco "Num Ispaia Sinão Ienche", do multicultural Dilson Pinheiro, cuja orquestra, de Carnaval tradicional, fica defronte ao Bar da Mocinha, reduto boêmio do Meireles, bar de gente da geração pré-redes sociais, que ainda deixa o suor descer pela testa.

É o tal do Escapismo, a capacidade humana de fugir da realidade ou da rotina, desviando a mente para outras ocupações ou entretenimentos, uma digressão mental de defesa, sobrevivência, fantasia.

Só pode ser essa energia, a da evasão da realidade, a força que levou homens adultos, eleitos por milhares de brasileiros e pagos com dinheiro público, a sintetizar tudo numa disputa de bonezinhos para o deleite de seus adictos que, sem boné nenhum, estão com os olhos encandeados.

Na outra ponta, faz sucesso em lojas modernex o boné onde se lê "cansada" ou "cansado", é a exaustão da cidadania, de quem enxerga... Só acho que o período momino demanda algo mais sugestivo, como "gostosa", "disponível", "cerveja e terapia", "toma conta da sua vida"...

E persistindo nesse clima de folia na Cidade, apesar do "resto", a Prefeitura acertou ao decretar o fim dos cercadinhos VIP na frente dos palcos de shows com dinheiro público. O contratante é o povo.

As festas privadas já têm inúmeras opções de espaços privilegiados para os que podem pagar e desejam essa diferenciação. Na verdade, até a igreja do pastor André Valadão instituiu os cercadinhos e essa moda chega já por aqui.

Sobre o Ciclo Carnavalesco da Capital, anda bem bonito e organizado, só precisa agora reforçar as estruturas montadas para a programação porque, com o fim da VIP, vereadores e secretários querem ficar em cima dos palcos e isso tem sido um problema de logística e segurança para os produtores envolvidos, além de EGO ferido, mas essa parte é com Freud.

Já no outro Carnaval, o permanente, de Brasília, as áreas VIPs seguem superestruturadas, sem a necessidade de alvoroço e, muito menos, de contato com o povo. Só palco!

Tive uma ideia para fazer um boné que é a cara dos brasileiros:

"Sassaricando, levo a vida no arame".

Ou

"Onde está o dinheiro? Gato comeu!".

Flores...

Reconhecimento

A Rede de Farmácias Santa Branca, presidida pelo farmacêutico Maurício Filizola, que também é diretor do Sincofarma, foi reconhecida como referência no ano de 2024 pela plataforma de serviços de saúde Clinicarx. A ferramenta é uma health-tech, empresa de tecnologia em saúde, que atua na interface entre os cuidados em saúde e o mercado farmacêutico e é utilizada para armazenar dados e laudos de todos os serviços que acontecem no consultório farmacêutico.

Fundada em 1986, a rede de Farmácias Santa Branca está presente em Fortaleza e região metropolitana, assim como no interior do Estado do Ceará, somando 19 lojas, uma distribuidora e um centro de distribuição. Na foto, Laura Paiva e Maurício Filizola, farmacêuticos e empresários à frente do negócio.

Vem aí!

Prefeita Roberta de Bismarck e sua vice, Ana Melo, por ocasião do lançamento da programação de Carnaval em Aracati, anunciado como terceiro maior do Nordeste em número de pessoas e de estrutura. Charme: gestoras trajam peças da FARM, que lançou print retratando os cenários paradisíacos do destino litorâneo. A estampa foi criação da artista plástica cearense Auxi Olliveira.

Temporada de ski

Já virou tradição para Danielle (foto) e Cristiano Peixoto a temporada de ski todo início do ano. Dessa vez, trocaram os alpes franceses pelos suíços, estão em Zermatt. Na turma da trip, David Moura do Carmo e Johan Olsson, residentes na Europa, e os conterrâneos cearenses Rodrigo Maia com irmão Bernardo Maia e cunhada Andréa. No roteiro, a prática do esporte e os happy hours, jantares e festas nos resorts e restaurantes das estações. Depois da neve, turma se divide entre Madrid, na Espanha, e Milão, na Itália. Cenas...