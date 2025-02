De homenagem no Judiciário à Rainha do Copa, sextou!

Foto: copacabana palace/ divulgação Paolla Oliveira será rainha do Baile de Carnaval do Copacabana Palace

Judiciário

Foto: Samuel Setubal Desembargador federal Fernando Braga, do TRF-5, será homenageado com obra coletiva de integrantes da advocacia, do MP e da Justiça

Desembargador federal cearense Fernando Braga (TRF - 5ª Região) terá suas contribuições à Ciência Penal reverenciadas, em 12 de fevereiro, com o lançamento do livro "Criminalidade Econômica, Processo Penal e Novas Tecnologias" (Emais Editora).

Obra foi organizada pelos advogados e professores de Direito Matheus Andrade Braga, Sérgio Rebouças, Bruno Queiroz Oliveira, Ademar Mendes Bezerra Jr. e pelo desembargador Leonardo Carvalho (TRF-5).

Trata-se de uma publicação coletiva, promovida pelo Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico, com textos de integrantes do Ministério Público, da Justiça e da Academia, analisando acórdãos e julgamentos do magistrado, assim como temas de pertinência e atualidade no campo do Direito Penal Econômico.

Sessão de autógrafos e homenagens ao desembargador acontecem às 18h30min na Sala Capibaribe da Corte onde o juiz atua, em Recife.

Filosofia e vida

Professora Catarina Rochamonte inicia em 10 de março seu novo curso online "Filosofia, Autoconhecimento e Espiritualidade". Serão dez aulas virtuais, ao vivo, nas quais a filosofia será apresentada não apenas como teoria, mas como um modo de vida. Apoiada em pensadores como Sócrates, Santo Agostinho, Kierkegaard, Schopenhauer, Bergson, Edith Stein, etc, a professora Catarina - que além de doutora em Filosofia é também palestrante espírita - apresentará o caminho aberto pelos filósofos que buscaram a transformação de si pelo autoconhecimento e pela fé. Mais informações do perfil do Instagram @catarinarochamonte.

Mercado

Último dia 30, Construtora Dias de Sousa realizou a festa de entrega do Tribeca, empreendimento de alto padrão localizado em um dos endereços mais privilegiados de Fortaleza: a esquina da rua Coronel Jucá com a rua Beni de Carvalho, na Aldeota. Empreendimento possui duas torres - Jazz e Blues - com 84 unidades no total e apartamentos de 95,13m² ou 119,22m², totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 120 milhões de reais. Projeto arquitetônico é assinado pelo premiado arquiteto Daniel Arruda, o paisagismo pelo renomado Benedito Abbud, e o projeto de interiores tem a assinatura de Hermínia Lopes. Registros...

Rainha

Foto: copacabana palace/ divulgação Paolla Oliveira será rainha do Baile de Carnaval do Copacabana Palace

Icônico e centenário Copacabana Palace anuncia a atriz Paolla Oliveira como Rainha do Baile do Copa 2025, uma das festas de Carnaval mais tradicionais, glamourosas e longevas do Brasil. Multifacetada, atriz nos últimos anos, além do sucesso na TV, no cinema, no streaming e em atração para as plataformas digitais, se consolidou como voz ativa em defesa das mulheres, tanto no que diz respeito à diversidade dos corpos quanto em relação à luta contra os assédios, a violência e o feminicídio. A edição de 2025 terá como tema "Oceano: Infinito Azul", uma homenagem à beleza e à importância dos mares, reforçando o compromisso do Copa com a sustentabilidade.

Almoço empresarial

Na tarde de terça-feira, 4, a AJE Fortaleza realizou mais uma edição de seu almoço empresarial, na Casa da Indústria. O encontro contou com a presença do presidente Ricardo Cavalcante, que apresentou as grandes oportunidades do hidrogênio verde e das energias renováveis no Ceará, assim como o potencial estratégico dos data centers, um ambiente projetado para reunir servidores e armazenar informações, para impulsionar a economia do Estado. Presenças...

