Setor energético no CE de olho em países comprometidos com a transição energética

Foto: divulgação Sindienergia Luiz Carlos Queiroz é reconduzido à presidência do Sindienergia-CE

Diretoria Executiva do Sindienergia-CE, liderada pelo presidente da instituição, Luis Carlos Queiroz, e reconduzida à gestão do sindicato para o quadriênio 2024 - 2028, celebrará o novo momento em posse solene nesta segunda-feira, 10.

Evento ocorrerá no auditório Waldyr Diogo, na FIEC, às 19 horas, e contará com a presença de autoridades, entre representantes do poder público e de entidades do setor, parlamentares, executivos das maiores empresas da área de energia, Academia, instituições financeiras e de importantes consulados do País.

À coluna, Luis Carlos antecipa que, dentre as prioridades para o novo mandato estão: a internacionalização das ações, novas conexões, inovação, digitalização dos processos, com uso da inteligência artificial, e o estreitamento das relações com o poder público.

"A busca por um transição energética sustentável, responsável e próspera exigirá de nós desempenho ainda melhor do que aquele que tivemos até aqui, e que foi avaliado como excelente, ótimo ou bom por 95% dos nossos associados. Seguiremos avançado por resultados ainda melhores", projeta o líder do importante setor.

Sobre as ações adotadas pelo presidente Donald Trump para aumentar, nos EUA, a extração de combustíveis fósseis e indo, portanto, no sentido contrário às medidas necessárias apontadas pela Ciência para mitigar as mudanças climáticas, Queiroz afirma:

"No momento em que uma das maiores nações do mundo, os EUA, se fecham para as questões das mudanças climáticas, buscaremos outros parceiros e países abertos ao tema, estabelecendo relações e colaborações em prol da energias renováveis e da descarbonização".

MERCADO

Foto: Barbosa Neto/ divulgação Marcelo Prado, gerente comercial, Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX, e Fernando Amorim, diretor de Incorporação na Moura Dubeux

A Moura Dubeux, maior incorporadora do Nordeste, lançou seu mais novo empreendimento: o Mood Praia. A nova empreitada será executada pela Mood, empresa do grupo voltada para o público da classe média. Localizado na na Praia do Futuro, terá apartamentos de 2 ou 3 quartos indo de 53m² a 80m².

Concebido pela Cia de Arquitetura, projeto se destaca por sua localização numa zona privilegiada do litoral urbano, em plena expansão e com gama de serviços, lazer e novas áreas urbanizadas no entorno.

Piscina adulto e infantil, deck, salão de festas, academia, salão de jogos, coworking, quadra esportiva com deck, playground infantil e salão gourmet complementam os atrativos.

Na foto, Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX, e Fernando Amorim, diretor de Incorporação.

INTERNACIONAL

Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), cearense Odilo Almeida, participa em Kazan, na Rússia, do IV Fórum Internacional de Arquitetura e Construção Kazanysh, que acontece de 6 a 8 de fevereiro. O evento tem como tema "Unidade da Diversidade" e reflete uma continuidade das discussões da XVI Cúpula dos Brics, ocorrida em outubro de 2024 na cidade russa.

Com cerca de 20 países representados, o fórum é um espaço para a apresentação de projetos e das agendas de arquitetura e planejamento urbano e para a promoção da cooperação e da troca de experiências. O IAB é o representante dos arquitetos brasileiros no evento.

OAB-CE: solenidade

Foto: Wall Araújo / Ascom OAB-CE Presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e nova presidente da OAB-CE, Christiane Leitão

Primeira mulher presidente da OAB Ceará, Christiane do Vale Leitão foi empossada, em prestigiada e festiva solenidade, noite da última terça-feira. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Beto Simonetti (foto) veio a Fortaleza para o ato e, num gesto de amizade e afeto, trocou o discurso formal escrito por um cordel de sua autoria e escrito minutos antes da fala. Advogada também ganhou cordel do poeta Tião Simpatia, enaltecendo a força e a importância de uma mulher na função. Mais fotos em @pauseopovo.

Abram alas

Camarote Nº1, tradicional evento que agita a Marquês de Sapucaí há mais de três décadas, anuncia Sabrina Sato como Rainha de sua 34ª edição, que acontece nos dias 2, 3, 4 e 8 de março. A apresentadora, que ocupa a posição pelo sétimo ano consecutivo, também abrilhanta o sambódromo mais famoso do país como Rainha de Bateria da Vila Isabel.

Bodas de Ouro

Maria Berenice e Joaquim Cavalcante renovaram os votos de união que fizeram há 50 anos. Na noite de 24 de janeiro, no Buffet Ilmar Gourmet, casal reuniu família e amigos para cerimônia e elegante jantar celebrando as Bodas de Ouro. Romântica decoração assinada por Nascimento Júnior, com orquídeas em diversos tons, ganhou elogios, assim como a organização e cerimonial da competente Ivana Castro. Para a posteridade...