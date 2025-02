Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sucedendo no cargo o colega de magistratura Abelardo Benevides Moraes. A solenidade, na última sexta-feira, 31, também formalizou o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato como vice-presidente da Casa, as desembargadoras Marlúcia de Araújo Bezerra e Andréa Mendes Bezerra Delfino nas funções de corregedora-geral da Justiça e de ouvidora-geral do Poder Judiciário estadual, todos para a Gestão 2025-2027 naquele poder. Registros...