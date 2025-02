...E quem marcou fortemente a presença, na cerimônia do Grammy, foi a cantora Sabrina Carpenter. Indicada a seis estatuetas, acabou levando duas para casa, "Melhor Solo de Pop" e "Melhor Álbum Vocal de Pop". Durante a cerimônia, ela energizou a plateia com a performance divertida de "Espresso", mas, a essa altura da noite, todos os olhos do mundo fashion e deluxe já estavam hipnotizados com sua passagem pelo red carpet. Trajando um vestido azul bebê da marca JW Anderson, do estilista britânico Jonathan Anderson, ela aproveitou as costas nuas e jogou um "sautoir", modelo de colar longo e mais pesado, que fica muito bem para esse tipo de ousadia. A peça era Choppard.