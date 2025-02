E até o "Não é Não" está em xeque no Carnaval...

Foto: Globo/João Miguel Júnior Claudia Leitte

Quem não tem seu...

sassarico, sassarica mesmo só. O fim de semana de muita gente foi assim, sassaricando pelos Pré-Carnavais da Cidade, mas nada como a maratona momina-laboral a que o prefeito Evandro Leitão tem se dedicado ao lado da secretária da Cultura do Município, Helena Barbosa. A dupla tem visitado todos os 20 polos nos quais o Executivo montou palcos para a folia.

Noite do último sábado, o gestor fez uma passagem - relâmpago - pelo "Num Ispaia Sinão Ienche", bloco de Carnaval tradicional organizado pelo multicultural Dilson Pinheiro, defronte ao histórico Bar da Dona Mocinha.

Entre manifestações de apoio e algumas vaias do campo político opositor ao PT, Evandro foi o primeiro prefeito, em 27 anos de bloco, a estar presente, exclamou o organizador ao microfone. Bajulações à parte, lugar de prefeito é na rua, o ano inteiro. E o novo gestor já entendeu o quanto essa agenda tem sido aprovada e bem recebida pelos cidadãos.

E Carnaval, amigos, é aquele lance... quente!

Ano passado narrei aqui um convite nada ortodoxo feito por um casal de brincantes a um amigo. Queriam que ele fosse a salsicha do cachorro-quente, digamos assim.

Pois bem, dessa vez, fui eu. Estava lá numa vibe meio turista no Caribe, de camisa estampada e chapéu modelo Fedora (Panamá), e uma moça, jovem, chegou com a seguinte indagação.

- E aí tio, arruma uma maconha pra gente?

Meus amigos, como lidar, a partir daí, com a expressão "tio", que joga por terra qualquer pretenso indício de juventude, e a minha própria imagem que, de alguma forma, sugeria a presença de um cigarrinho nada inocente?

Fiquei encucado até que surgiu uma ocorrência maior. Furtaram a carteira do meu pai, que estava no bolso lateral, fechado com botão, de uma bermuda de brim. Ele foi se lamentar com um policial que passava e recebeu o seguinte conselho:

- Se o senhor não tomar cuidado, eles levam até sua cueca.

Fala baixo seu policial, tem gente que vai adorar essa parte... Abafa!

Só mais uma...

"Onde está o dinheiro, gato comeu, gato comeu, e ninguém viu, gato fugiu, gato fugiu...", que canção atual, sempre!

Bem distante da "massa real", cantada por Gal Costa, as chics "meseiras", donas de casa super dedicadas a fazer mesas postas com o máximo da beleza e da sofistação, passaram o fim de semana enlutadas. Descobriram que algumas louças que adquiriram por alguns milhares de reais na Tânia Bulhões estavam sendo encontradas por valores infinitamente menores em países da Ásia e, até, em sites de compras por cifras irrisórias.

Para completar a onda anti-exclusividade no mundo de luxo, influencers também começaram a comparar as fragrâncias do aromatizador popular Coala com os difusores da grife home.

Sem querer desmerecer a justa chateação, já que comprar gato por lebre sempre será desgastante, mas ler os comentários dos clientes no perfil da grife, que se posicionou de forma clara e contundente perante o cenário de crise, merece um estudo antropológico, tamanha a importância material, simbólica e a relação afetiva que tais consumidores criaram com as peças.

São os subterfúgios emocionais, penso eu... Na falta de humanos à altura de nossos próprios interesses, conivências e confortos, vamos de transferência, freudiana, a doguinhos e objetos inanimados... Sinais dos tempos...

E eu... vou ficando por aqui, com a lembrança maravilhosa da apresentação de Vannick Belchior e Bárbara Sena no Raimundo do Queijo, ou seja, a união, em palco, da ancestralidade de Belchior e Tarcísio Sardinha, músicos essencias para a história da cultura e da arte no Ceará.

Bárbara, inclusive, foi muito enfática na bandeira em defesa das mulheres e contra assédios, repetindo diversas vezes o jargão "Não é Não". Numa turminha de amigas, vizinho a mim, ouvi o seguinte comentário:

- Não sei pra que essa besteira de `Não é Não´, tem mais nem homem.

Flores... bem coloridas, é Carnaval!

Sobre a cara de tio e o ar de maconheiro, não sei como proceder...

União

Luma Cesar, filha primogênita do apresentador Cesar Filho e de Elaine Mickely, selou união no último fim de semana com o empresário inglês Ed Beccle, um dos criadores do app cristão Glorify, em sequência de cerimônias e celebrações no Carmel Taíba Resort.

O ápice da programação foi na tarde do último sábado durante a solenidade religiosa, ministrada pelo Bispo Fabrício, pastor sênior da Igreja Comunidade das Nações, seguida de festão no paraíso deluxe.

Trajando Lucas Anderi, noiva foi levada ao altar ao som de Paulo Benevides e Vivian Fernandes, definitivamente, o Franck Sinatra e a Whitney Houston do Ceará. Na organização e cerimonial, Felipe Aconteça. Cenas... mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

abrir (Foto: MICHAEL BRITO)Luma Cesar e Ed Beccle (Foto: MICHAEL BRITO )Decoração (Foto: MICHAEL BRITO )Camila e Paulo Vieira (Foto: MICHAEL BRITO)Cesar Filho e Elaine Mickely (Foto: MICHAEL BRITO)Luma e o pai, César Filho (Foto: MICHAEL BRITO)Padrinhos (Foto: MICHAEL BRITO) Cesar Filho e Elaine Mickely em momento de oração e agradecimento pelo bom tempo (Foto: MICHAEL BRITO)Madrinhas (Foto: MICHAEL BRITO)Ed Beccle e Luma Cesar

Lá vem ela!

Foto: Globo/João Miguel Júnior Claudia Leitte

Festival Emoções de Verão chega ao fim no próximo sábado, 15, com uma apresentação de Claudia Leitte no Sunrise Beach Club, Praia do Futuro. Cantora trará ao palco seu projeto Soul de Rua, uma verdadeira celebração da música brasileira, com mistura de samba, axé e música popular brasileira. Ingressos estão disponíveis no site da ST Ingressos.

Ainda sobre Claudia, tem dado o que falar no "Tribunal da Web", desde que decidiu trocar o nome da orixá Iemanjá, em uma de suas canções, por Yeshuá, considerado o nome original de Jesus Cristo em algumas religiões. A postura da artista tem sido apontada como preconceito religioso e dividiu os artistas do axé music. O fato é que, para quem andava com uma carreira sem pontos altos nos últimos anos, ela conseguiu virar notícia.

Visita institucional

Foto: JÚLIO CAESAR Visita do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) ao jornal O Povo

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), fez uma visita institucional ao Grupo de Comunicação O POVO, onde foi recebido pelo presidente executivo, João Dummar Neto. No encontro, discutiu temas políticos e econômicos relacionados à cidade de Fortaleza. Evandro também concedeu entrevista aos jornalistas do Grupo.