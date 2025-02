De Darcy Ribeiro aos fake-gurus, o Carnaval resistirá.

Foto: Loungerie/ Divulgação Coleção de Carnaval Loungerie

Vocês são "horríveis"...

Basta eu colocar uns assanhamentos mominos e ficam animados, mandam emails, hein? Ui, ui, ui!

Obrigado a quem me abordou nos blocos durante o fim de semana, é uma grande alegria conhecer de perto os leitores.

Mas vamos esfriando o sangue enquanto eu apuro - e vivo - mais histórias de Carnaval...

Enquanto isso, estou relendo "O Povo Brasileiro - a formação e o sentido do Brasil", clássico do escritor, sociólogo, educador e político Darcy Ribeiro, um dos grandes intelectuais da nossa história.

Tenho recorrido a obras emblemáticas da análise social brasileira como forma de entender o momento super-complexo pelo qual estamos passando, não apenas como Nação, mas em relação ao contexto global.

Darcy narra com uma grandeza de detalhes única todas as movimentações que compuseram o Brasil da forma em que ele se organizou demograficamente ao longo dos séculos.

Antropólogo, mistura elementos étnicos, bélicos, psicológicos, econômicos, mas meu foco hoje é a tecelagem cultural do nosso povo.

Enquanto dançava frevo (cabeça de jornalista funciona assim), lembrava dos trechos em que o autor mostra o quanto nossa identidade é formada por uma série de conflitos e negações de nós mesmos. Um espelho sempre quebrado, uma selfie impossível de ser feita sem os filtros da europeização.

O brasileiro é fruto do que restou dos embates entre todas as raças que aqui duelaram, mas sem deixar de se miscigenar nas redes da calada da noite e nas beiras dos rios de águas límpidas.

E embora tal resultado, multiétnico, seja um dos nossos maiores trunfos e diferenciais como sociedade, o espírito do colonizador, a essência depreciativa externa e interna, a baixa autoestima não nos abandona...

Pelo contrário, esses sintomas, processados de 1500 até aqui, parecem ter se fortalecido últimamente pelas ondas de influência midiática operadas pelos algoritmos em coadunação com os grandes projetos imperialistas em vigor. São novas caravelas chegando a cada instante, impondo seus interesses e desvalorizando o que é genuíno por essas bandas.

Nesse caldo todo, engrossado ainda mais pelo discurso imperativo, excludente e separatista das religiões, um braço cada vez mais forte da atuação política sobre as massas desde o tempo dos jesuítas, o Carnaval, muito mais do que a festa em si, segue sendo uma manifestação de resistência identitária.

É nessa mistura entre a exuberância luxuosa da Marquês de Sapucaí e o odor transgressor das esquinas urinadas em que reside o indecifrável e contraditório, mas também riquíssimo e muito resistente DNA do sangue brasileiro.

"Sorry", coachies made in Disney, gurus de araque da prosperidade, comerciantes do paraíso e adoradores do Tio Sam, mas essa vocês não levam. Vão aprender a sambar até a quarta-feira de Cinzas ou se balançar numa rede que é melhor...

Flores...

CULT

Foto: Cris Dias/ divulgação Manuel Dantas Suassuna e Denise Mattar

A partir de 21 de fevereiro, Fortaleza recebe a exposição "ARMORIAL 50", que celebra os 50 anos do movimento idealizado pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna. Com obras de mais de 140 artistas, mostra expositiva, apresentações musicais e rodas de conversa, a exposição chega ao Espaço Cultural Unifor e fica aberta ao público até o dia 29 de junho de 2025.

Idealizada e coordenada pela produtora Regina Rosa de Godoy, a Exposição Armorial 50 tem a curadoria de Denise Mattar, consultoria do artista plástico Manuel Dantas Suassuna (filho de Ariano Suassuna) e do poeta e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Carlos Newton Júnior.

No registro, Manuel Suassuna e a curadora Denise Mattar.

PACTO GLOBAL

Grupo de Comunicação O POVO passou a integrar o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciativa que reúne empresas e organizações de diversos países comprometidas com práticas sustentáveis.

O POVO é a única empresa de comunicação do Ceará a aderir ao pacto, comprometendo-se a seguir os Dez Princípios estabelecidos pela ONU, que incluem diretrizes sobre direitos humanos, meio ambiente, relações de trabalho e combate à corrupção. Como signatário, o Grupo deverá enviar anualmente uma Comunicação de Progresso (COP), apresentando as ações implementadas e os avanços em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Abram alas

Foto: Loungerie/ Divulgação Coleção de Carnaval Loungerie

As influenciadoras Lu Nunes, Nathalie Billio, Anna Egreja e Duda Almeida são as estrelas da tradicional coleção de carnaval da marca Loungerie. Todos os anos, a grife de lingerie lança um conjunto de peças voltadas aos dias de folia, unindo a tecnologia e o conforto de suas meias, calcinhas, sutiãs e bodies ao brilho dos cristais e ao colorido das aplicações que deixam tudo mais divertido e alegre, como a festa pede. Juntas, as influencers gravaram o "Carnaval 'Game On'", reality show que simula uma batalha de estilo, cheio de dicas para as clientes da Loungerie, mas que servem também como inspiração para looks de Carnaval no geral. Conteúdo disponível nas redes sociais e plataformas da marca.

Celebrar

Foto: arquivo pessoal Ton Pinheiro e Cybele com a filha Leonor

No próximo fim de semana, muitos nomes de expressão seguem para a praia de Icapuí, onde empresários Ton Pinheiro e Cybele realizam festa pelos 50 anos dela. Estrutura anexa à casa da família será montada pela decorada Gil Santos, numa proposta rústico-chic frente ao mar. Dress code: tons de azul, tudo em harmonia com a beleza daquele litoral. Atrações musicais prometem segurar a animação a partir do fim da tarde, entrando pela madrugada do domingo. Confitê, de Roberta Rosalba, assina as delícias a serem servidas. Na organização, Nazaré Santiago. Promete!



Presença I



Foto: divulgação Mario Guilge, gerente de Produtos e Serviços Técnicos da Cimento Apodi

Mario Guilge, gerente de Produtos e Serviços Técnicos da Cimento Apodi, será um dos palestrantes do Seminário de Patologia das Construções: Durabilidade e Recuperação de Estruturas (SEMPAT-PI 2025), que acontece nesta quarta-feira (12), em Teresina. O evento, realizado no auditório do CREA-PI, é um dos mais importantes do setor na região. A Cimento Apodi é uma das empresas patrocinadoras do seminário.



Presença II



Foto: divulgação Sócios-proprietários Zakaria Benzaama e Bruno Farias com executivas da FTrade em Berlim

Grupo FTrade participou de uma das feiras mais importantes do mundo, a Fruit Logística. Os sócios-proprietários Zakaria Benzaama e Bruno Farias e a diretora de negócios, Érica Marques, foram a Berlim, onde os grandes grupos internacionais dos segmentos de Produtos Frescos; Máquinas e Tecnologias e Logística se encontraram. Principais pontos do evento foram as alternativas voltadas à sustentabilidade, como Smart Agri e Greenhouses. Os números falam por si, quase 85% dos participantes são tomadores de decisão, 66 mil são visitantes comerciais de 145 países e 96% são expositores que recomendam a Feira. Sucesso!

Jubileu de Zinco

Fisioterapeuta dermatofuncional e empresária Melina Baquit celebra 10 anos de seu espaço de saúde e estética, que foi inaugurado em 2015, no anexo da Maison Essential, da Av. Padre Antônio Tomás, com o nome "Clínica Melina Baquit". Em 2022, a Clínica mudou para outro lado da avenida, e agora, três anos após a mudança de endereço, mudou também o nome para "Maison Esthetique".