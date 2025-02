Setor energético: união e prestígio

Foto: Divulgação Sara Jane é atração no Carnaval da Saudade no Náutico

Diretoria do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE) foi solenemente empossada, na noite desta segunda-feira, 10, em cerimônia das mais prestigiadas.

Autoridades do Poder Público, mundo empresarial, industrial e de entidades do setor de energia, além da Universidade foram abraçar Luiz Carlos Queiroz, reconduzido à gestão por aclamação para o quadriênio 2024 - 2028, assim como saudar os demais diretores da dinâmica entidade.

"O reconhecimento do nosso trabalho, senhoras e senhores, está na avaliação dos nossos associados. Tivemos, em nossa gestão, aprovação superior a 95% de satisfação, segundo pesquisa realizada pelo IEL", enfatizou o presidente reeleito.

"Nossas palavras de ordem serão: crescimento, inovação (sobretudo, com a inteligência artificial) e leveza! Asseguro que seguiremos promovendo um associativismo saudável, democrático, competitivo e que gera resultados. Nossa gestão sempre se pautará pelo respeito à pluralidade de ideias, participação ativa dos associados e respeitando as individualidades", completou Queiroz.

Dentre as presenças ao evento, a secretária das Relações Internacionais do Ceará, Roseane Medeiros; a secretária do Meio Ambiente do Ceará, Vilma Freire; o deputado estadual, Bruno Pedrosa; o vereador de Fortaleza, Pedro Matos; o diretor-presidente da Eletrobras Chesf, João Henrique de Araújo Franklin Neto; o presidente da Qair Brasil, Armando Abreu.

Também o presidente da Enel Ceará, José Nunes; o desembargador regional do Trabalho, Franzé Gomes; o diretor técnico do Sebrae Ceará, Alci Porto; o presidente da ABRAENERGIAS e do Sindienergia-GO, Célio Eustáquio de Moura; o presidente do Sindienergia-RN e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates; o vice-presidente do SINDISTAL (Rio de Janeiro), Luiz Marcel Campos, dentre outros nomes. Registros...

Vem aí!

Náutico Atlético Cearense realiza, em 22 de fevereiro, a edição de número 57 do baile momino Carnaval da Saudade. Agora sob gestão do presidente Henrique Vasconcelos, clube tem passado por uma série de melhorias e inovações, envolvendo não apenas a estrutura física, mas agenda social e parcerias promissoras, como os restaurantes que, em breve, serão incorporados ao equipamento.

Sobre a festa, homenageia os 40 anos do axé e traz a Fortaleza a cantora Sara Jane, uma das precursoras desse movimento rítmico que se iniciou na Bahia, mas que rapidamente se incorporou ao repertório popular brasileiro, não apenas no Carnaval, mas ao longo de todo o ano.

Além da artista, também animam a festa as bandas Xerus e Beijos e Pimenta Malagueta, garantindo a execução das marchinhas e sambas históricos que contam os mais de 50 anos da festa, além, é claro, do axé music, estilo homenageado na noite.

Mesas à venda na secretaria do Náutico e no site Bilheteria Digital. Mais informações pelo (85) 99215-8532.

Visita institucional

Presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto recebeu o deputado Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O encontro institucional tratou de assuntos relativos à conjuntura política e econômica e ocorreu na sede do O POVO, com a presença de diretores e demais jornalistas do Grupo. Romeu Aldigueri foi eleito presidente da Assembleia para o biênio 2025-2026.

FOLIA PRIVÊ

Tradicional bloco do Pré-Carnaval, o "Tamo Junto" recebe seus convidados por mais um ano, neste sábado, 15, na sede da Advance Comunicação. Evandro Colares e Eliziane comandam o evento, que reúne figurões do mundo empresarial, político, profissionais liberais de evidência e nomes da imprensa. Como sempre, promete!

Saúde e bem estar

Empresária Jordana Mourão comemora os bons resultados da sua clínica be.U Clinic, em sociedade com a irmã, médica Jeovana Mourão. Este mês, o espaço de medicina, saúde e bem-estar inaugura um novo serviço, o Head Spa, uma experiência de relaxamento e autocuidado para quem quer desacelerar da rotina. A be.U está localizada no BS Design.