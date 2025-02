Do Tânia Bulhões Case às câmaras municipais brasileiras

Foto: divulgação Dano Gondim é a entrevistada do programa Pause

Vamos por partes...

O "Tânia Bulhões Case", por meio do qual as chiques do Brasil descobriram que suas louças caríssimas não são exclusivas do "TB Club" e poderiam ser encontradas em países da Ásia e até em sites "xingling" por valores irrisórios joga por terra, para este caso em específico, o princípio central do mercado de luxo: a diferenciação em relação aos demais.

Percebam que, em nenhum momento, a qualidade material das louças entrou com relevância no debate. Pelo contrário, as clientes, entre lágrimas verdes, de dólares, falam do sentimento de "traição" por parte da marca, "desprezo" em relação às coleções encontradas, quebra do "valor" simbólico que as mesmas atribuíam aos produtos.

É justo e faz parte do Capitalismo Reality Show.

A saudosa Danuza Leão foi cancelada, anos atrás, quando ousou questionar, numa de suas deliciosas crônicas na Folha de São Paulo: "Ir a Nova York já teve sua graça, mas, agora, o porteiro do prédio também pode ir, então qual a graça?".

Era um período econômico favorável às classes C e D no Brasil, que puderam acessar alguns prazeres vistos, segundo a jornalista, como exclusivos a uma casta social, como viagens e restaurantes.

Ela e os leitores que compactuaram e a defenderam, à época, hoje estariam provavelmente bem confortáveis, já que o brasileiro médio está dosando até as xícaras de cafezinho ao longo do dia.

Pois bem, essa é uma das magias do consumo alto padrão, ter o que é difícil ou impossível para os demais. Nas palavras de Machado de Assis, no conto "Trio em Lá Menor" (1986): "As coisas valem pelas ideias que nos sugerem".

O luxo transmite inúmeras mensagens, mas sem dúvidas, a maior delas é status, poder e exclusividade. Quem pode paga. E é aí onde desejo chegar...

Faz sentido um juiz, um desembargador, um presidente de uma casa legislativa, um vereador ou um deputado usar uma gravata estampada com o logotipo de grifes como Louis Vuitton e Gucci?

Para além do quesito estilo, já que ostentação nunca esteve tão demodê, a mensagem que um item desses transmite é incompatível com o que se espera do poder público e das instituições como um todo.

Recentemente, o presidente Lula apareceu com uma gravata "LV", no lamentável vídeo no qual sugere que uma das maneiras de "controlar os preços" no País é o brasileiro evitar produtos caros. "Quem está vendendo vai ter que baixar", afirmou o petista com um micropedaço de pano no valor de R$ 1.680 enlaçado no pescoço.

Aqui pelas nossas paragens, alguns edis parecem manequins do Shopping Cidade Jardim. Gravam seus vídeos nas comunidades vulneráveis da Capital pisando nos buracos e poças de lama com sapatos e cintos Salvatore Ferragamo, seguram os microfones dos vídeos revelando um Audemars Piguet no pulso. É vero, isso existe.

Comentei tempos atrás do prefeito de Interior que mostra praticamente todos os dias, pelas suas redes sociais, sua chegada à prefeitura de uma cidade pequena e pobre num belíssimo Mercedes zero, levantando a poeira das ruas de chão batido. Lembra uma das cenas do premiado "Bacurau". Em outras vezes, publica imagens no avião particular, bem blogger com seu aerolook, indo e voltando para a "labuta".

Seria a aposta da equipe de comunicação desses políticos, na tendência global de adoração aos milionários, a exemplo do que vemos com os donos das big techs e com jogadores de futebol?

Talvez... só sei que, independentemente de uma vida empresarial de sucesso ou herança polpuda, é uma imagem simbolicamente contraditória para um ente público, seja do Legislativo, Executivo ou Judiciário, com peças do universo deluxe em momentos de exercício da função, mesmo que tenham sido adquiridas por três "xingling" numa lojinha taiwanesa ou no Império das Réplicas, a 25 de Março.

E nem vou falar da encomenda, por parte do STF, de gravatas e lenços personalizados, pelo valor de R$ 38,4 mil para presentear autoridades que visitam aquele poder. É de um despropósito sem tamanho. Mas esse é o Brasil, um país no qual o óbvio é relativo - quando não vem falsificado.

Flores...

Bárbaras: é hoje!

Foto: divulgação Daniela Cabral, CEO da Acal

O Encontro Bárbaras retorna ao Espaço O POVO de Cultura & Arte nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 14 horas, com uma programação dedicada ao debate de temas fundamentais para as mulheres. Aberto ao público, o evento abordará saúde e mercado de trabalho por meio de palestras, debates e do lançamento da Revista Bárbaras.

O evento destaca, dentre outros temas, a presença feminina em espaços de liderança. Daniela Cabral, CEO da Acal, é uma das integrantes das mesas de debate.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Sympla: abrir.link/GsvPU

Vide Pause

Foto: divulgação Dano Gondim é a entrevistada do programa Pause

Modelo, apresentadora, empresária, ativista de causas sociais e ambientais, cearense Dani Gondim é múltipla. Descoberta ainda adolescente por um desses olheiros do mundo fashion, ela já estreou com pisada firme e conquistou, de primeira, o mundo da moda. Hoje mais seletiva em seus trabalhos e incursionando pelo cinema, ela é a entrevistada do programa Pause dessa sexta-feira. É a partir das 16 horas no canal O POVO no Youtube, com transmissão pelo Instagram do Facebook do O POVO Online. Ela brilha!

Carnaval em família

Ideal Clube realizou na noite do último sábado, 8, seu tradicional Carnaval Pais e Filhos na Folia, no Salão Nobre do equipamento. Evento reuniu gerações de associados e convidados e contou com uma programação musical diversificada, com direito a repertório especial para os pequenos foliões, e shows de Carlinhos Palhano e do Grupo Maravilha. Cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Últimas

Acontece esta noite, no endereço de Fernando Novais e Ana Virgínia Furlani, jantar especial da Confraria Amis Et Vins, com direito a DJ e extensivo a cônjuges de confreiros. Presenças confirmadas: Alexandre Leitão e Letícia, Aristófanes Canamary e Vânia, Bruno Queiroz e Juliana, Edson Santana e Clarissa, Eduardo Neves e Teresa, Flávio Leitão Filho e Gil, Guilherme Fujita e Layla.

Também Germano Albuquerque e Micheline, Idézio Rolim e Mariana, João Jorge e Camila, João Cateb e Ana Paula, João Moisés e Laryssa, João Paulo Aguiar e Cristina, Márcio Menezes e Isabela Fiúza, Marcos André Borges e Carla, Manuel Fontenele e Melissa, Paulo Régis Teixeira e Raquel, Randal Pompeu e Carmen, Randal Pompeu e Gina, Rodrigo Barroso e Fernanda. No comando da turma, requisitado e querido médico Weiber Xavier, fundador da Confraria de Enogastronomia e amizade mais longeva do Ceará, prestes a completar dez anos.

Outro ponto de encontro - badalado - do fim de semana será o Pré-Carnaval da Advance Comunicação. Evandro Colares e Eliziane aguardam Geraldo Luciano, Ubiranilson Alves, Marcos Oliveira, Luciano Cavalcante, Fred Carvalho, Fredinho Carvalho, Nisabro Fugita e Carol.

E ainda Custódio Azevedo, Pedro Ivo, Severino Ramalho Neto, Joana Ramalho, Júnior Melo, João Dummar Neto, dentre outros nomes.