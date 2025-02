Prestigiada solenidade 

Diretoria do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE) foi solenemente empossada, na noite desta segunda-feira, 10, em cerimônia das mais prestigiadas. Autoridades do Poder Público, mundo empresarial, industrial e de entidades do setor de energia, além da universidade, foram abraçar Luiz Carlos Queiroz, reconduzido à gestão por aclamação para o quadriênio 2024-2028, assim como saudar os demais diretores da dinâmica entidade. Presenças...