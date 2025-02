Advocacia, Judiciário e Academia reverenciam magistrado em livro

Foto: Guilherme Lima/Divulgação Erika Januza

Muitos nomes de expressão, da Advocacia, da Academia e do Judiciário cearense foram a Recife, na última quarta-feira, para o lançamento do livro "Criminalidade Econômica, Processo Penal e Novas Tecnologias" (Emais Editora).

Obra foi organizada pelos advogados e professores de Direito Matheus Andrade Braga, Sérgio Rebouças, Bruno Queiroz Oliveira, Ademar Mendes Bezerra Jr. e pelo desembargador Leonardo Carvalho (TRF-5). Trata-se de uma síntese e também homenagem às contribuições do desembargador federal cearense Fernando Braga (TRF - 5ª Região) à Ciência Penal.

Promovida pelo Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico (Inedipe), a publicação conta com textos de integrantes do Ministério Público, da Justiça e da Universidade, analisando acórdãos e julgamentos do magistrado, assim como temas de pertinência e atualidade no campo do Direito Penal Econômico. Apresentação do livro e abertura do evento ficou a cargo do avogado Bruno Queiroz, presidente do Inedipe.

Seguem registros da sessão de autógrafos, depoimentos e reverências ao desembargador na Sala Capibaribe do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na capital pernambucana.

abrir (Foto: divulgação)Thiago Asfor, Ademar Mendes, Bruno Carra, Bruno Queiroz e Matheus Braga (Foto: DIVULGAÇÃO )Ademar Mendes, Bruno Queiroz, Matheus Braga, Fernando Braga, Leonardo Carvalho e Sérgio Rebouças (Foto: DIVULGAÇÃO )Bruno Queiroz e Leonardo Rezende (Foto: DIVULGAÇÃO )Carlos Castro e Leonardo Carvalho (Foto: DIVULGAÇÃO )Fernando Braga, Cibele Benevides e Matheus Braga (Foto: DIVULGAÇÃO )Fernando Braga, Cid Marconi e Leonardo Carvalho. (Foto: DIVULGAÇÃO )Glayddes Sindeaux, Roberto Machado, Bruno Queiroz e Germana Moraes (Foto: DIVULGAÇÃO )Nestor Santiago, Matheus Braga, Rosmar Alencar e Sérgio Rebouças (Foto: DIVULGAÇÃO )Thiago Asfor, Ademar Mendes, Bruno Carra, Bruno Queiroz e Matheus Braga

Abram alas

Foto: Guilherme Lima/Divulgação Erka Januza

Erika Januza estreou no GNT o programa "Rainhas Além da Avenida". A atriz, apresentadora e rainha de bateria da Unidos do Viradouro acompanhou durante meses a rotina das rainhas do grupo especial do Carnaval do Rio, revelando as dificuldades, desafios e emoções das majestades do samba.

O reality é dividido em quatro episódios e acompanha as rainhas de bateria de grandes escolas de samba. Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Sabrina Sato estão dentre as musas ouvidas na atração. Exibição todas as sextas, às 21h, no GNT e no dia seguinte no Globoplay Premium.

Ciência em foco

Foto: Divulgação Alysson Renato Muotri

Um dos cientistas brasileiros de maior reconhecimento e visibilidade internacional, Alysson Muotri vem a Fortaleza, em agosto, para o Conect Autismo 2025, grande congresso de Transtorno do Espectro Autista, que se apresenta como maior evento do Norte e Nordeste sobre o assunto.

Sobre Alysson, é um dos principais pesquisadores mundiais sobre autismo e sua palestra abordará os avanços mais recentes na compreensão do TEA e as perspectivas futuras para diagnóstico e tratamento.

Com um time de palestrantes renomados, o congresso - em sua segunda edição -acontece dias 23 e 24 de agosto no Gran Mareiro Hotel e é voltado a profissionais que atuam com TEA e familiares de pessoas com autismo.Mais informações e Ingressos: https://www.congressoconect.com.br/

Inauguração

Foto: arquivo pessoal Mirella Bessa Barros foi para São Paulo participar da inauguração da Aviarte

Requisitada decoradora e party planner Mirella Bessa Barros foi a São Paulo participar de eventos do métier que abraçou com sucesso e vocação, mas também prestigiar a inauguração da Aviarte, marca cearense que produz, há 11 anos, forminhas e embalagens bordadas. No registro, Mirella entre Adriana e Andressa Aldigueri, sócias da Aviarte, que agora expande a beleza do feito à mão cearense para todo o Brasil, a partir da filial no Sudeste.

Tour asiático

Foto: arquivo pessoal Ana D`Aurea Chaves e Natália Abreu

Ana D`Aurea Chaves e Natália Abreu (Wee Travel) conduzem mais uma viagem com o Grupo Além do Olhar. Dessa vez, pecorrem o Vietnã, Camboja, Laos e Bangkok. Integram a imersão étnico-cultural, Graça Dias Branco e Gisela Vieira, Deusmar Queirós e Auricélia, Patriciana e David Rodrigues, Paulo Mota e Jaqueline, Paulo Correia e Riane, Melanie Fernandes, Patrícia Fiúza, Berna Gurgel, Eveline Monteiro, Antônio José e Flávia, Marta Pordeus, Cláudia e Márcio Canamary, Vera Rosado, dentre outros nomes. Na foto, Ana DÁurea e Natália, amigas e parceiras, que desde 2004 realizam viagens para grupos exclusivos pelo mundo.