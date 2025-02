Muita folia no privê "Tamo Junto"

Foto: cartier/ divulgação Rodrigo Santoro

Muitos nomes de expressão, de vários segmentos, foram no último sábado para a sede da Agência Advance, na Praia de Iracema, para o já tradicional bloco de Pré-Carnaval "Tamo Junto", animação comandada pelos donos da casa, Evandro Colares e Eliziane. O colorido das fotos e os sorrisos falam por si. Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo. Cenas...

Zoom

...E quem fez bonito, na 75º edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, foi o ator Rodrigo Santoro. De look all black, vestiu colar, pulseiras e anéis da Cartier, sendo o destaque maior para o relógio Santos de Cartier, modelo encontrado em Fortaleza na Tânia Joias, representante há décadas da grife suíça no Ceará. Neste Festival, o Brasil participa com 13 produções, entre elas "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro e protagonizado por Santoro. O festival, vale frisar, é um dos mais importantes do circuito cinematográfico mundial e reúne produções de diferentes países e grandes nomes da indústria. Brilha!

Vernissage

No próximo dia 20 de fevereiro de 2025, às 19 horas, o Espaço Cultural Unifor realiza vernissage de duas exposições que celebram a memória, a identidade e o poder da arte como narrativa e resistência: "Imagens em Trânsito: Memória, Fotografia e Identidade", da fotógrafa cearense Delfina Rocha (foto), e "Um Oceano Dentro de Mim", da fotógrafa performática e poeta Jane Batista.

Os processos curatoriais, conduzidos por Alexandre Sequeira em "Imagens em Trânsito" e Aldonso Palácio em "Um Oceano Dentro de Mim", oferecem ao público uma experiência imersiva e cuidadosamente elaborada.

Mostra ficar aberta ao público de 21 de fevereiro a 29 de junho de 2025.

Construção: posse

Sinduscon Ceará promove, dia 20 próximo, a solenidade de posse do novo conselho da Comissão Sinduscon Jovem para o ano de 2025. Evento será realizado no auditório da entidade, a partir das 18 horas, reunindo representantes do setor da construção civil, empresários e jovens líderes do segmento. Ticiana Rolim, empreendedora social, investidora de impacto e referência em inovação e sustentabilidade no setor da construção civil profere a palestra "Uma Nova Visão para Construir o Futuro". Nova presidente da entidade é Tatiana Freire (foto), da Construtora Mota Machado, tendo como vice-presidente Manoella Linhares, da Conquista Empreendimentos.

Dias de magia

Sócia-diretora da Capuchino Press, Karla Rodrigues foi com o marido, executivo Leandro Albuquerque, e as filhas do casal, Maria Alice e Maria Sophia, curtir dias de descanso e magia nos parques de Orlando. Na bagagem, boas práticas e inovações em marketing e comunicação para as empresas que são atendidas pela Capuchino.