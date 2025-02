"Um sonho todo azul, azul da cor do mar..."

Foto: @igorserrafotografia Ton Pinheiro e Cybele

"Ressaca tardia", denominei assim o que estou sentindo desde domingo, mas não é para menos! Passei o fim de semana na linda praia da Peroba, no Icapuí, onde Ton Pinheiro e Cybele promoveram uma das festas mais belas de 2025, não é cedo para cravar isso, comemorando os 50 anos dela.

Tudo começou ainda na sexta-feira, com um "welcome drink" no charmoso restaurante Casa da Gil, que fica num mirante privilegiado daquele litoral. No sábado, o casal recebeu cerca de 200 nomes numa megaestrutura montada frente mar, extensão de seu endereço na praia.

Foram 14 horas de festa, das 16 horas às 6 horas, com atrações musicais e serviço ininterruptos e impecáveis.

O dress code pedia tons de azul, em harmonia com a ambientação rústico-chic de Gil Santos, mesclando nervuras de tecidos tremulando no teto, mobiliário em madeira e flores em nuances variados do rosa. O chão foi coberto por uma estampa exclusiva de olhos gregos.

Aniversariante iniciou a party-maratona com um tubo de renascença e pluminhas em laranja vibrante de Almerinda Maria, ao lado do marido com camisa estruturada azul rei de Lino Villaventura e a filha do casal, princesinha Leonor, também de "LV", em laranja como a mãe e laçarotes.

Cheguei com a famosa oftalmologista Islane Verçosa e o marido André Verçosa, da New Light, responsável pelo espaço erguido na areia e a iluminação. Entre as colunas do pé direito altíssimo, vazados se intercalavam entre a paisagem natural da praia e projeções de cenas marítimas e solares em led. Com a iluminação, a experiência foi imersiva.

Comecei no champs, geladíssimo, curadoria de Karime Loureiro, enquanto cumprimentava e circulava dentre as presenças. Ademar Bezerra e Paulinha, Alessander Sales e Lilian, Cézar Montenegro e Denise, Fabrício Martins e Viviane, 25-Philomeno e Roberta Fontelles Philomeno, minha colega ex-O POVO, do time das inoxidáveis.

Também Hermano Franck e Nívia, meu otorrino Luiz Ricardo Martin com esposa Ana Paula Martín e a irmã jornalista Isabela Martín. Ainda da saúde, o odontólogo, empresário e político Tadeu Oliveira com Rosângela, de vestido do Lino estruturado; cirurgião ginecológico Marinaldo Jr. com Michela; e o casal Robério Leite (infecto pediatra) e Christiane (gastro pediatra), pés de valsa de primeira, não apenas pela habilidade com os passos e ritmos, mas sobretudo pela alegria da dança. Lindos de ver!

Também muito belos, no salão, Ione e Luiz Fiúza. Após décadas de união, fica evidente o prazer e o encanto que sentem pela presença um do outro. Que casal! Falando em salão...

...a programação começou com Phelipe Carvalho, da Paduo, num mix de brasilidades e internacionais. Encerrado o show, fomos surpreendidos por Nayra Costa numa plataforma dentro do bar de drinks, cantando hits das pistas com o som de DJ Moor. Nessa hora, aproveitei a cena, larguei a flute e embarquei no Fitzgerald, drink preferido de minha Anelise.

Pausa para a mesa de queijos Melba e muitas outras delícias da Confitê, de Beta Rosalba, uma das mais elegantes em azul bebê esvoaçante e plissado da Lenita. Estava com o marido, o sempre distinto Mário Carneiro. Já dei a dica a eles: deveriam abrir um restaurante de "RO", para a gente ir matar o desejo pelas comidas servidas nas festas. Minha dieta foi completamente anulada perante o arroz negro com camarão ao molho de pera e gorgonzola. Também não me contive mediante o sirigado no leite de coco com cuscuz marroquino além de inúmeras outras delícias. Como a festa foi longa, o buffet foi se renovando de forma que sempre havia alguma novidade a mais para degustar.

Ainda pela gastronomia, foi enquanto traçava uns sushis das caravelas (aquilo não é uma barca) do sushiman Dedé, que avistei uma jangada iluminada na areia, onde Ton mandou pintar declaração de amor a Cybele.

Entra o Zé da Zefa com o regionalismo poético que colocou todo mundo para dançar. Foi quando a cardiologista Taís Moreno, com o marido endoscopista Elder Moreno, a sempre evidente Nicole de França Parente, com marido Igor Parente, e a super fitness Mariana Bandeira, com Everton Gurgel, mostraram a disposição extra para a dança e a interação. Quanta energia!

Agora em dourado de Lino Villaventura, aniversariante Cybele entra na festa trazendo uma bateria de samba. Virou Carnaval! E os parabéns foram acompanhados pelas batidas eletrizantes dos tambores e tamborins, seguidos de Vivian Fernandes, nossa Whitney Houston, em repertório baile até o dia amanhecer.

Não saí, porque sou inimigo do fim convicto, mas fui escoltado por Anelise, antes que o cítrico alcoólico do "Fitz" passasse do ponto... A cerimonialista Nazaré Santiago, responsável por toda a grandeza e a perfeição do evento, pensou em tudo junto com os anfitriões, inclusive em tranfers para que ninguém precisasse dirigir naquela altura do campeonato.

Fiquem com cenas... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no instagram. Nos próximos dias trago outros lances...



abrir (Foto: @igorserrafotografia)Ton Pinheiro e Cybele (Foto: @igorserrafotografia)Cybele Pinheiro (Foto: @igorserrafotografia)Momento dos parabéns (Foto: @igorserrafotografia)Família com a cerimonialista Nazaré Santiago (Foto: @igorserrafotografia)Cantora Vivian Fernandes (Foto: @igorserrafotografia)Nivia e Hermano Frank (Foto: @igorserrafotografia)Clovis Holanda e Anelise, Karime e Érico Loureiro (Foto: @igorserrafotografia)Ilana e Rodolfo Cardoso (Foto: @igorserrafotografia)Luiz Fiúza e Ione (Foto: @igorserrafotografia)Helder Moreno e Thais (Foto: Thiago Severiano/ arquivo familiar )Walkiria Mayrink Heringer e Joshema Heringer (Foto: @igorserrafotografia)Ton Pinheiro, Cybele e Leonor (Foto: @igorserrafotografia)Família com a cerimonialista Nazaré Santiago (Foto: @igorserrafotografia)O bolo do cake designer Ricardo Tavares, da Cacau 2 You (Foto: @igorserrafotografia)A aniversariante no segundo look da noite, criação de Lino Villaventura (Foto: Thiago Severiano/arquivo familiar )Walkiria Mayrink Heringer e Joshema Heringer