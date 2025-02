Caipirinha de Brasil, sem samba no pé... será?

Foto: theresa/ divulgação Marca Theresa lança coleção para a época mais alegre do ano

Oh gente...

...às vezes acho que o Brasil está igual a apresentadora Patrícia Poeta, que se enfeita toda, sobe no saltão, cheia de franjas e plumas, mas não sai um samba no pé que preste, é deslizando, pra frente e pra trás, sem sair do lugar...

Ela, que vai ser destaque na Escola de Samba Grande Rio, pelo menos pode se guiar pelo jargão "quem não samba, evolui na avenida", jogando os braços e fazendo aqueles movimentos de Sapucaí. E nós?

Pode quem quiser sair se requebrando feito louco, receber o espírito de Paolla Oliveira vestida de onça na Avenida Domingos Olímpio, que o preço do pacote do café não baixa e os ovos, a "mistura" no prato dos baixa renda e o whey protein natural dos Enzos e Valentinas das academias, já colocou as "casquinhas" de fora e surge como vilão das gôndolas. De carne, nem me atrevo a falar, melhor chorar com saudades da picanha e pela fala de Paolla, que decidiu se despedir do posto de Rainha de Bateria neste Carnaval. Snifff... Insubstituível é ela!

Só sei que haja Carnaval e fantasia para nos desconectar de um cenário muito dinâmico no campo político-partidário, com articulações sempre a mil, em contraponto a um panorama de paralisia quando pensamos em novas medidas e políticas públicas de impacto positivo e rápido na vida do cidadão.

O "PR", com seu chapéu de sambista (ou seria de malandro?) não tem conseguido segurar seus arroubos de fala, sempre com metáforas, pleonasmos e sinestesias inadequadas, que não comunicam ao povão que o elegeu, uma de suas habilidades nos mandatos anteriores, e ainda dão munição à oposição.

Na cozinha do Planalto, uma guerra entre partidos e blocos, todos querendo as pontonas que lhe cabem pela grande coalizão que ajudou a fazer o mandato 3.0 do petista, uma conjuntura econômica global desfavorável e um Congresso überpoderoso, com a mão sobre a mesa - e sobre o orçamento.

Tudo pesa contra a gestão (inexpressiva) e os líderes que estão à frente do Executivo merecem esses índices de popularidade do presidente apontados nas pesquisas recentes, só não venham com essa misoginia evidente de culpar Janja da Silva pelos rumos do País e a consequente queda na aprovação do Governo.

Mesmo que Lula fosse o maior "barriga branca" que já pisou em Brasília, ainda assim, não faz sentido essa transferência de poder. Primeiras-damas, assim como primeiros-cavalheiros, tenho defendido, precisam ter suas atuações regulamentadas, por lei, dentro dos organogramas dos governos.

Nessa de ser ou não ser, eis a questão: tem muito cônjuge se dando mais do que bem às custas do dinheiro público e inteferindo ou tensionando mudar, de forma drástica - ou até golpista -, rumos de nações com aquele papinho despretensioso de "pé de ouvido". Estou mentindo?

...E quem parece estar antenado com o futuro, no campo da extrema direita, é o danadinho do Nikolas Ferreira (PL). O parlamentar declarou não torcer contra o Oscar para Fernanda Torres pela atuação no brilhante "Ainda Estou Aqui" e até citou papéis de Wagner Moura, outro alvo recorrente de bolsonaristas, como exemplo de artistas que fazem um bom trabalho, independentemente de suas posições políticas.

Daí que, enquanto o processo contra Bolsonaro e os outros mais de 30 denunciados pela PGR por trama golpista se desenrola na Justiça, o jovem abre os caminhos para a New Direita, um tanto mais acessível, equilibrada e democrática, visando ganhar a simpatia e o apoio popular das camadas que não se identificam com os extremos políticos e sentem falta de um representante aguerrido (mesmo que só nas redes sociais) para chamar de seu. Ele, Nikolas, sentiu o gostinho do sucesso também fora da bolha bolsonarista com o "Pixcase" e tem adequado seu discurso nesse embalo. É a trend!

Só sei que, entre máscaras da vida real e do baile das ruas brasileiras, adorei a fantasia de Tigrinho das Bets, um dos hits nos blocos, misturando a crítica social às plataformas de jogos e seus malefícios sobre as massas, ao mesmo tempo dando a deixa para as cantadas assanhadinhas de salão. Ui, ui, ui!

Carnaval é assim: quem for de festa é festa; os de retiro sigam na paz; quem for ficar em casa vendo filme, beleza; não vale implicar com o coleguinha, deixa quem quiser ficar tomando chá e postando página do best seller "Café com Deus Pai" no direito dele, ok?

O livreto, maior fenômeno editorial da atualidade, faz tanto sucesso, que os exemplares vêm sendo roubados das livrarias, virou moeda fácil na mão dos descuidistas do varejo.

O formato de pílulas de leitura diária, pequenos trechos para não cansar o juízo, foi tão bem aceito pelo público, cada vez menos apto a entender textos com maior profundidade, que gerou um novo estilo, a Literatura Light. Obras já consagradas estão ganhando versões topicadas e autores estão adaptando seus futuros livros ao modelo de negócio.

Viva Socorro Acioli, a escritora do Ceará que, com seu sucesso, vai na contramão de qualquer prognóstico, surfando longe dessas ondas de superficialidade e modismos virtuais.

E eu... tenho uma festa à fantasia na sexta-feira, podendo o convidado optar por personagens do cinema e da tevê. Estou em dúvida se vou de Don Vito Corleone, de "O Poderoso Chefão", de Sherlock Holmes, o grande detetive do cinema, ou de Conde Drácula. Qualquer semelhança entre eles e o notíciário é mera coincidência, hein?

Samba, Patrícia Poeta, é indo e voltando que um dia a gente consegue avançar. Ou, como diz o meme da vez, "Primeiro você começa, depois você melhora!". Será?

Flores... para Patrícia e Paolla.

Abram alas

...E todo Carnaval, ela renova sua história de sucesso. Estou falando da estilista Theresa Montenegro que, em 2018, trajou a influencer Rafa Kalliman com vestido de tela metálica. A peça foi o passaporte da cearense para acessar o universo das famosas e nomes como Marina Ruy Barbosa e Jade Picon já foram clicadas com suas peças.

Para a temporada mais animada e glamourosa do ano, a grife Theresa apresenta a coleção "Aurora Brasilis", com muitas texturas, bordados, franjas e, é claro, as plumas, marca registrada no trabalho da criadora de moda e empresária. Na foto, uma das opções para quem quer fazer bonito nos dias de folia. Brilha!

Reconhecimento

Em 28 de março, no Fasano (SP), Liana Thomaz será homenageada, pela Forbes Brasil, como uma das mulheres mais poderosas do Brasil em 2025. Fundadora da grife Água de Coco, ela vai receber um troféu durante a solenidade, reconhecendo seu trabalho em prol da moda e da economia brasileira. Na foto, com o marido Célio Thomaz.

Bloquinho

Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace), presidida pelo advogado Cássio Felipe Goes Pacheco, realiza, nesta sexta-feira, 21, o Bloquinho da Advocacia. Tatau, ex-Ara Ketu, e Marcinho comandam a festa no Colosso. O evento, que tem o apoio da OAB-CE, vai contar com o lançamento da campanha contra o assédio "Não é Não! A folia é livre, o respeito é lei!". Os ingressos estão disponíveis pelo site E-folia e na sede da OAB-CE.

Últimas

Salão Jô Rabelo e Dani Maia realiza no sábado bloquinho de Pré-Carnaval com música e chopp para clientes.

AJE Fortaleza realizou primeira edição do HotSeat, que teve como convidado Eduardo Gomes de Matos, sócio-fundador e chairman da Gomes de Matos Consultoria. Em pauta: estratégia, competitividade e inovação nos negócios.

Muitos bacanas confirmados no Pré-Carnaval Liso Bar, sábado, às 15 horas, no Badudé. Camisas pelo 98894.8686.