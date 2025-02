Na discussão sobre Política, Religião e Futebol tem um saindo na frente...

Foto: Luan Tcharllies/ divulgação Kallil Nepomuceno apresentou desfile no Santa Catarina Fashion Week

Sei não,...

...mas o mundo anda tão louco, que tenho para mim o seguinte: papa Francisco é o único ser humano vivendo em um ambiente de salubridade atualmente, isso porque está hospitalizado e rodeado pelas orações de uma parte dos católicos, não da Igreja como um todo.

Sim, o papa já deixou de ser pop e unanimidade há anos, pelo contrário, as posições do pontíficie com algum viés progressista, seja no âmbito dos costumes, na defesa de políticas ambientais e sociais ou mesmo acerca das guerras em vigor no mundo fazem dele, na ótica de alguns cristãos, um "esquerdista", um "comunista", um "antiCristo".

Se duvidar, tem gente, inconscientemente ou não, torcendo para que "sua Santidade" finalize seu mandato logo na cova e o conclave aponte um papado mais radical e menos humanista, fechado a qualquer intento de adaptação da Santa Sé à contemporaneidade.

Para temperar o assunto, vale assistir, nos cinemas, o elogiado "Conclave", longa com Ralph Fiennes no papel principal e Isabela Rossellini no elenco.

Baseado em uma obra da literatura homônima, de Robert Harris (Editora Alfaguara, 2020), apresenta o complexo processo de eleição de um novo papa pelos cardeais, misturando fé com muito lobby, ameaças, chantagens, compra de votos e outros métodos bem conhecidos na política já que, afinal, estamos tratando da escolha de um chefe de Estado.

Dizem que política, religião e futebol não se discutem, mas sabe que, neste acordo do senso comum, os boleiros estão é de parabéns?

Com exceção daquelas hordas que promovem brigas e afastam as famílias dos cidadãos dos estádios, torcedores civilizados têm reconhecido os avanços e o esforço dos times adversários na profissionalização do espetáculo em campo, mas, sobretudo, nos bastidores dos clubes, e exigido, com argumentos racionais e baseados em números e prestações de conta transparentes, mais gestão e menos amadorismo.

A paixão fica cada vez mais circunscrita ao momento do gol. Mesmo os torcedores mais acalorados, com o juízo em equilíbrio e o senso crítico ativado, percebem, analisam, reconhecem o bem feito, o justo, o racional e os consequentes resultados.

Trata-se, em boa medida, do efeito Marcelo Paz, que desencadeou novas expectativas e possibilidades não apenas no Laion, mas nos times de futebol regionais. O sarrafo subiu!

A forma do executivo de enxergar e administrar o Fortaleza fez escola e segue rendendo inúmeras homenagens, como a que ele recebe nesta sexta-feira, 21, do Centro Integrado de Gestão do Esporte (CigespeCE).

Seu principal adversário, o Ceará, tem se mexido. O torcedor cobra, ama apontando as fragilidades, exigindo mudança, querendo entregas.

Bom, o cenário futebolístico tem avançado aos poucos nesse âmbito, já na política e na religião (que é diferente de espiritualidade e fé individual), tem sobrado paixão cega, charlatanismo, obscurantismo, retrocessos, demagogia e hipocrisia, gerando um ambiente fértil aos aproveitadores. Com um agravante: elas, política e religião, estão cada vez mais misturadas e se potencializam em seus projetos de poder - e usurpação.

Estou mentindo?

Flores...... em clima de Carnaval, a expressão popular mais aproximada da realidade da vida como ela é e não como desejam inventá-la.

Mercado

Mêntore Bank promoveu na quinta-feira, 13, na Experience House, em São Paulo, o Mêntore Day, reunindo líderes econômicos, empresários e investidores para um dia de debates estratégicos. A convenção teve como destaque na programação um painel com o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que apresentou reflexões importantes sobre o futuro cenário brasileiro econômico, trazendo inovações e as tendências do setor financeiro. Durante o Mêntore Day, a diretoria executiva da instituição apresentou os resultados financeiros de 2024, além das projeções e perspectivas estratégicas para este ano. Vanderson Aquino, CEO do Mêntore Bank, comemorou os frutos do encontro considerado histórico. Registros...

Fashion

...E quem brilhou, na passarela do Santa Catarina Fashion Week, foi o estilista cearense Kallil Nepomuceno. Criador levou coleção na qual brinca com transparência, tecidos e bordados aplicados e o tom do dourado em peças fluidas ou sensuais como o body que a modelo desfila na foto. Kallil, vale destacar, é um dos estilistas mais versáteis do Ceará, indo do clássico ao moderninho sem perder o charme e a autenticidade de suas criações. Ele é ele!

Confrades

& Confreiras

Confraria de enogastronomia Amis Et Vins, com quase dez anos de formação, ganhou nos últimos meses sua versão feminina, a Ladies & Vins, composta pelas esposas de alguns dos integrantes do grupo masculino. Dando início às atividades dos dois núcleos em 2025, Fernando Novais e Ana Virgínia abriram seu endereço para jantar especial reunindo eles e elas. Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Últimas

Na próxima segunda-feira, 24, o secretário executivo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Isaac Andrade, será agraciado com a Medalha Boticário Ferreira, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza. A proposta para a homenagem foi apresentada pelo vereador PPCell, do PDT.

Complexo de Medicina Esportiva e Saúde TS Health Center anuncia terceira expansão. Gerenciado pelos médicos Abaeté Neto e César Cima, espaço recebeu investimento de R$ 2,5 milhões para 2025 e a ampliação contempla melhorias estruturais, treinamentos e consultorias, além da aquisição de equipamentos de última geração.

Documentário cearense "Tereza e Bruno" foi eleito nesta terça-feira, 18, o melhor filme da Mostra Dragão do Mar, ocorrida no 14º Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada, na última semana, de 11 a 16. Com isso, o filme conquistou o 15º prêmio desde o lançamento, em outubro de 2022. Com direção e roteiro de Rosane Gurgel, fala da relação do jornalista Bruno de Castro com a mãe.