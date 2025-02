Amigos & rótulos

Confraria de enogastronomia Amis Et Vins, com quase dez anos de formação, ganhou nos últimos meses sua versão feminina, a Ladies&Vins, composta pelas esposas de alguns dos integrantes do grupo masculino. Dando início às atividades dos dois núcleos em 2025, Fernando Novais e Ana Virgínia abriram seu endereço para jantar especial reunindo eles e elas. Com menu do chef Rafael Sudatti, música do DJ Gilvan Magno e seleção especialíssima de rótulos, confrades e confreiras fluíram na leveza da amizade e da boa mesa. Seguem registros...