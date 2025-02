Contagem regressiva para a estreia, em 27 de fevereiro, do filme "Um Completo Desconhecido", obra que retrata a jornada de Bob Dylan para conhecer o também cantor Woody Guthrie (vivido por Scoot McNairy) durante show no Newport Folk Festival de 1965. No papel principal está Timothée Chalamet, do time de estrelas da vez no Olimpo hollywoodiano. Com direção de James Mangold, longa se propõe a acompanhar o surgimento de Bob Dylan no cenário da música folk na New York da década de 1960. Para as sessões de apresentação do trabalho, Timothée tem encarado, nos red carpeties, a pegada cheia de atitude do cantor, compositor, escritor, ator, pintor e artista visual biografado.