Reconhecimento, vinhos, Carnaval e afins... Segundou!

Mercado I

Sócio-fundador da M7 Soluções Financeiras, Daniel Demétrio, foi selecionado como um dos sete embaixadores XP do B2B no Brasil. Além disso, ele é assessor de investimentos e figura no ranking dos dez melhores assessores da XP no País (2023/2024). Reconhecimento ocorre no momento em que a M7 chega aos 30 anos de mercado, sendo dez deles em parceria com a XP.

Mercado II

Grupo Diamantes, que alcançou um faturamento de R$ 280 milhões e conta com mais de 2 mil colaboradores, reuniu 100 participantes, entre líderes e diretores, em sua Convenção Comercial 2025. À frente, sócios-presidentes Cláudio Júnior e Claudênia Régia (foto), que comandam rede de 60 mil consultoras, quatro parques industriais e mais de 50 lojas pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Tim-tim

DOC Trattoria & Wine Bar realiza experiência exclusiva de degustação. Durante os meses de fevereiro e março, os apreciadores de vinho terão a oportunidade de explorar uma seleção de 20 rótulos da vinícola argentina Catena Zapata, com taças de 30 ml, 60 ml e 120 ml disponíveis a valores convidativos.

Não deixe o samba morrer

...E depois de fazer show na programação de Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza, o consagrado sambista Jorge Aragão foi desfrutar das belezas naturais do Ceará. Tirou dias de descanso hospedado no Dom Pedro Laguna, premiado resort em Aquiraz. Encantado com a experiência, o artista compartilhou em suas redes sociais elogios sobre a hospitalidade e o cenário paradisíaco do local, de quebra, esbanjou simpatia com os fãs por onde passou.

Arte

Arquiteta e artista visual Karine Ferreira, da OUZI, momento em que era recebida, na sede do O POVO, pela presidente institucional e publisher Luciana Dummar e pela executiva Mona Lisa Lôbo. Encontro marcou a entrega de algumas obras de arte que compuseram o espaço Casa O POVO, na CasaCor Ceará 2024, e que foram adquiridas para o acervo da Aguanambi 282, onde fica o Grupo de Comunicação.

Vide Pause

Entrevistado da última sexta-feira, no programa Pause, foi o médico e famoso maquiador de noivas Juarez Souza. Mas o assunto, em especial, não foi sua habilidade com o bisturi e os pincéis, mas com o samba no pé. Há alguns anos, cearense desfila como um Rei de Bateria na Sapucaí e já demarcou sua presença no Carnaval carioca. Na conversa comigo, percorreu os bastidores de badalação, glamour e disputa da festa, dentre outros temas. Disponível no Youtube O POVO e nos apps de áudio Spotify e Deezer.

Abram alas

Assim como Galvão Bueno está para a Copa do Mundo de Futebol, não existe cobertura dos desfiles de samba da Marquês de Sapucaí sem os comentários do multicultural Milton Cunha. A novidade é que o carnavalesco passará a fazer parte do elenco fixo no Domingão do Huck, participando de um novo quadro na atração. Por trás dessa personalidade colorida, alegre e de voz marcante que a maioria de nós só conhece pela apoteose do samba está um psicólogo com mestrado e doutorado em Letras pela UFRJ e dedicado pesquisador da cultura e identidade nacional a partir de seus símbolos maiores do Carnaval. Os carnavalescos Joãozinho Trinta e Rosa Magalhães têm seu legado resguardado academicamente falando pelo trabalho de Milton. Brilha!

Celebrar

Empresária da moda Luciana Goyanna Campos reuniu amigas de toda a vida, no Restaurante Allêz Jazz Brasserie, celebrando nova idade. Ao lado do marido, jornalista Fábio Campos, recebeu a lista do coração para festa animada pela Banda Locomotiva, em versão pocket, e o cantor Péricles acompanhado da DJ Dani. Chef Raphael Morgato assinou menu e Nabirra adoçou com o bolo. Presenças...