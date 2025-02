Viva o Carnaval da Saudade!

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Islane Verçosa no Carnaval da Saudade

Noite do último sábado, Náutico Atlético Cearense abriu suas portas para a 57ª edição do Carnaval da Saudade, baile momino mais longevo e tradicional de Fortaleza. Festa foi aberta ao som da orquestra Xerus e Beijos, que por quatro horas percorreu as grandes marchinhas, frevos e sambas que contam a história do baile.

Vocalista da banda, Rômulo Santaráy contagiou o salão como há anos eu não via, completamente entregue como artista no palco e vivenciando a nostalgia das canções juntamente com o público. Arrebentou e esse reconhecimento foi unânime. Merece estar presente nos próximos anos.

Na sequência, a cantora baiana Sarajanne subiu ao palco numa homenagem aos 40 anos do axé, lembrando hits que marcaram época, gerando conexão com a geração que viveu os primeiros fortais, que ainda aconteciam ali na Avenida Beira Mar. Evento foi finalizado com a banda Pimenta Malagueta.

Vale destacar a organização na estrutura e no serviço, sob a batuta da Ideia de Evento, do empresário Kássio César e os petiscos muito bem cuidados do Barbra`s, tudo acompanhado de perto por Lia Freire.

Seguem presenças... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Patricia e Ricardo Carneiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Mimosa e Marilza Pessoa (Foto: JoaoFilho Tavares)Montiele e Humberto Arruda (Foto: JoaoFilho Tavares)Lia e Ana Paula Freire (Foto: JoaoFilho Tavares)Lilian Vilarim (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcu Large, Pedro Jorge Medeiros e Jardson Cruz (Foto: JoaoFilho Tavares)Josué e Branca de Castro (Foto: JoaoFilho Tavares)Lorena Pouchain e Lúcio Bonfim (Foto: JoaoFilho Tavares)Tainah e Romeu Aldigueri (Foto: JoaoFilho Tavares)Tadeu Silva e Ricardo Freitas (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Jorge Medeiros, Jardson Cruz e Benigno Jr. (Foto: JoaoFilho Tavares)Evandro Colares e Eliziane (Foto: JoaoFilho Tavares)Fatima e Jardson Cruz (Foto: JoaoFilho Tavares)Francisco Cavalcante e Ilana Brasil (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivana e Junior Nobre (Foto: JoaoFilho Tavares)Ione e Eduardo Silveira, Salete Araújo e Erivan Aguiar (Foto: JoaoFilho Tavares)Elisvaldo Silva e Telma Pompeu (Foto: JoaoFilho Tavares)Elizeu Batista e Rose (Foto: JoaoFilho Tavares)Carlos Henrique e Kika Gurgel (Foto: JoaoFilho Tavares)Vice-prefeita Gabriela Aguiar entrega a chave da Cidade à Corte Momina (Foto: JoaoFilho Tavares)Benigno Junior, Analu Bezerra, Tainah e Romeu Aldigueri e Carlos Ivo (Foto: JoaoFilho Tavares)Celio Veras, Sandra Montenegro, Joelma e Vanderlan Dantas (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Anelise (Foto: JoaoFilho Tavares)Edlaine Arruda, Cece Vieira e Cristina Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)Carlos Ivo, Claudio Leite, Gabriela Aguiar, Meton Vasconcelos, Benigno Junior e Analu Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Alessandra Aragao e Hainer Kampfe (Foto: JoaoFilho Tavares)Ana Flavia e Meton Vasconcelos (Foto: JoaoFilho Tavares)Arlene Paula Pessoa e Roberta Vasconcelos (Foto: JoaoFilho Tavares)Benigno Junior e Analu Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Beatriz Feijó, rainha do Carnaval

Zoom

Foto: joao filho tavares Islane Verçosa

...Dentre as presenças no Náutico, zoom na médica Islane Verçosa, uma das oftalmologistas mais respeitadas do Estado, cultivadora da alegria e dos muitos amigos. Anos passados, ela e o marido André Verçosa (New Light Produções) sofreram acidente de trânsito enquanto iam para o Carnaval da Saudade. Casal de foliões convictos, retornaram em grande estilo para a folia no clube alviverde.

Uma noite no cinema

Empresária Ana Cristina Miranda da Costa (Aprender Editora), ao lado do marido José Augusto Pontes e dos filhos, celebrou novo ciclo em noite de pura fantasia. Cinéfila por essência, convidou família e amigos para "Uma Noite no Cinema". Dress code: personagens da sétima arte e de novelas. Num primeiro momento, anfitriã se vestiu de Sandy Olsson, papel de Olivia Newton-Jhon em "Grease". Para os parabéns, incorporou Elle Woods, personagem de Reese Witherspoon em "Legalmente Loira". A decoração e cenografia da party designer Mirella Bessa junto com a irreverência dos convidados fez do La Casa Lounge um grande baile de Carnaval cheio de referências dos grandes filmes e séries. Cenas...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Lanio Cruz e Maria de Lurdes (Foto: JoaoFilho Tavares)Miury Weyner (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Alonso e Magna Costa (Foto: JoaoFilho Tavares)Ivo, Cris e Elisabeth Costa (Foto: JoaoFilho Tavares)José Augusto Pontes, Cris Miranda, Danilo Pontes e Sandra (Foto: JoaoFilho Tavares)Helrisson Macambira e Daniela (Foto: JoaoFilho Tavares)Deyze e Fabio Terra (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis e Anelise Holanda, Fernando Oliveira, Ariane Miranda, Camila Diniz e Danilo Camilo (Foto: JoaoFilho Tavares)Cris Miranda e Jose Augusto Pontes (Foto: JoaoFilho Tavares)Ramon Feijo e Amanda Freitas (Foto: JoaoFilho Tavares)Caio Levi e Thainá Macambira (Foto: JoaoFilho Tavares)Davi Paiva e Patricia Ferreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniel Gomes (Foto: JoaoFilho Tavares)Ariel Miranda, Amanda Fontenele, Fernando Oliveira e Ariane Miranda (Foto: JoaoFilho Tavares)Renato Moreira e Vania Soares (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandra Mourão, Cris Miranda e Débora Fabrício (Foto: JoaoFilho Tavares)Anelise e Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Josmário Cordeiro e Patrícia Studart com a aniversariante