Acenderam as luzes e não existia nenhum flagra...

Que flagra!!!

Agora em março, logo após o Carnaval, volta a circular a revista Manchete, vocês lembram?

A publicação será relançada de forma impressa e mensal, pelo empresário Marcos Salles, que comprou a marca ano passado.

As revistas estão num momento revival, ofecerendo saídas para os leitores que não aguentam mais passar os dedos sobre as telas dos celulares, sem conseguir apreender nada de substancial e ainda ficando com uma fadiga mental no fim do dia.

O foco da nova Manchete será fotojornalismo e na edição de estreia está prevista, até que não ocorra algo de maior relevância e apelo popular, uma reportagem sobre o Carnaval, como fez muito bem nos seus anos de ouro, ali pela década de 1980-1990.

As capas com Claudia Raia, Luma de Oliveira, Monique Evans, Angélica, Xuxa com Pelé, Roberta Close, também com socialites do período, que tinham o status de celebridades, como Carmen Mayrink Veiga, Narcisa Tamborideguy, Chiquinho Scarpa, Vera Loyola, dentre muitos outros nomes eram aguardadíssimas do pré e pós-Carnaval.

Nos bailes chiques, como o do Copacabana Palace, um dos últimos remanescentes, esses personagens dançavam, suavam, bebericavam e, muitas vezes, se deixavam levar pelo fogo da atração dos salões e os fotógrafos conseguiam as imagens exclusivas de bitocas, seios fugindo do decote, momentos de irreverência, cenas de liberdade. Saíam de manhã, com cara de noitada bem vivida.

Vendo as imagens de alguns dos bailes das celebridades atuais, fica fácil perceber que todas as pessoas estão ali por inúmeros motivos, sendo o último deles, talvez inexistente, a expectativa por alguma diversão.

Li o relato do famoso DJ Zé Pedro, que tocou numa dessas festas cariocas no último fim de semana. Ele joga luz sobre a realidade: bailes mominos badalados tornaram-se cenário de fotos e vídeos para postagens pagas e nada ali será feito de forma espontânea.

Esse profissional da música contou que até os elevadores do hotel onde se deu a festa não estavam funcionando porque cada uma das "famosas", ao sair de seus apartamentos para o evento, prendiam as portas por incontáveis minutos para as poses de "carnalook".

Lembro que na Manchete e em outras revistas da época, era comum também alguns FLAGRAS (assim mesmo, caixa alta e em vermelho) de mãos apalpando coxas, bumbuns, seios... Ui, ui, ui. Havia sede de liberdade... O click de Lilian Ramos e Itamar Franco no camarote da Sapucaí forever...

Os homens do jet set abriam os smokings na madrugada, até o quarto botão, sem depilação a laser e nem ciclos de testosterona no tórax, segurando uísques, com Vetiver (Guerlain), num cortejo sexy com as musas da TV ou pretendentes. Quem via as fotos, ficava imaginando mil e uma possibilidades... pura volúpia. Os businessman atuais dormem às 21h para acordar 4h, ler algum desses devocionais da moda, correr ou pedalar muitos km, trabalhar e postar vídeos sobre meritocracia (constatações, sem demérito).

As celebs de 2025, sem dúvidas, entregam visuais mais do que perfeitos. A exuberância, a criatividade, o glamour, a ousadia e o luxo dos trajes são incontestáveis, mas a performance tornou-se tão montada, artificial e comercial, que todos olhamos como campanhas publicitárias, analisando quem fez a melhor encenação midiática. Já se sabe que, dali, sairão marcas de bebidas, de perfumes, de carros, de joias, de sapatos, tudo, menos o verdadeiro espírito de liberdade e transgressão que o Carnaval sugere.

E pior, esse clima permanente de selfie point da vida atingiu os "mortais". Pessoas comuns, homens e mulheres, transferiram uma boa parte de suas expectativas para as imagens que dali serão geradas. Imagino que a perspectiva de um beijo - quente - roubado ou entregue, de bandeja, seja um fator preocupante. Já pensou, amassar as roupas, borrar a maquiagem, suar? Cruzes!

Aliás, nem escurinho, como no cinema, da música de Rita Lee, existe mais. Pelo contrário, as personas levam suas equipes de videomakers ou carregam suas luzes de led portáteis para garantir o post iluminado, nítido, óbvio.

"Acenderam as luzes, cruzes

Que flagra

Que flagra

Que flagra, uh uh".

Desculpa Ritinha, mas por aqui não vai rolar. O Carnaval dos famosos, bacanas e pretensos não sai da linha, é tudo absolutamente no lugar, e as equipes da Manchete vão precisar se reiventar também quanto a isso, já que nada, nenhum acessório, nenhum movimento, acontece de graça.

Ou como diria o DJ Zé Pedro, a música de Tim Maia se inverteu: todos só querem dinheiro, ninguém quer mais saber de amar.

Flores... para as ruas do Brasil, onde corre a chuva, o suor, a cerveja e a alegria genuína.

Livro e homenagem

Foto: Divulgação Renata e José Carlos Pontes

Renata Guimarães, filha do artista visual Cláudio Cesar, em conjunto com Veridiana Brasileiro e Andréa Dall'Olio, articula o lançamento do livro e a abertura da exposição "O que muitos não viram". O evento acontecerá no Espaço Cultural da Cegás, com previsão de programação para o final de março. Na foto, Renata aparece ao lado do multiempresário José Carlos Pontes, do Grupo Marquise, patrocinador do projeto via Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

Zoom

Foto: divulgação Alice Wegmann foi para baile da Vogue a convite da Tônica Antarctica Intense

Bela e talentosa Alice Wegmann posou assim, no Copacaba Palace, por ocasião do Baile de Carnaval da Vogue 2025. Atriz compôs time de famosos, entre atores e influencers, escalado pela bebida Tônica Antarctica Intense para fazer a divulgação do novo drink pronto durante o evento. Além dela, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Rafael Zulu, João Vicente, Robertita e Cecília Senhorinha.

Sobre a atriz, está no elenco do remake da novela "Vale Tudo" (Globo) na qual viverá Solange Duprat, papel de Lídia Brondi na trama original. Mas diferentemente do que ocorre com Alice, até aqui bastante dedicada à carreira na dramaturgia, andei vendo as fotos do supracitado baile momino e me veio a seguinte reflexão: muitos atores e atrizes trocaram os tablados e sets de filmagem pela influência digital.

Postando o que fazem em suas vidas ordinárias, não precisam estudar e nem se dedicar por meses a um projeto, não correm o risco de aparecerem envelhecidos e com roupas sem graça, como Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui", e conseguem ganhar dinheiro vendendo de tudo, inclusive jogos do tigrinho, sem precisar dividir percentual com emissora nenhuma. Sinais dos tempos...

Aracati: tradição

Foto: divulgação Claudia Leitte e Eduardo Bismarck

Um dos Carnavais mais famosos e tradicionais do litoral cearense, cidade de Aracati prepara-se para receber milhares de foliões para oito dias de festa. Dentre as atrações, a cantora Cláudia Leitte, na foto em encontro despretensioso de aeroporto com o deputado federal Eduardo Bismarck, filho do ex-prefeito da cidade, Bismarck Maia, que elegeu sucessora, a atual prefeita Roberta de Bismarck. No evento, as atrações se apresentam em trio elétrico, percorrendo as vias do município, com sua charmosa arquitetura histórica preservada.

Baile Alviverde, mais cenas...

Ainda pelo Carnaval da Saudade, tradicional baile momino que há 57 anos é realizado pelo Náutico Atlético Cearense, mais algumas das presenças que animaram os salões da festa. Em viagem ao exterior, o presidente do histórico clube Henrique Vasconcelos foi representado, à altura, por Carlos Ivo, vice-presidente do Náutico e Meton Vasconcelos, presidente do Conselho do Clube.

