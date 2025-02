"Eu Falei Faraó ó ó (Ê, Faraó)"

Foto: Leca Novo/DIVULGAÇÃO Adriane Galisteu no Baile de Carnaval da Vogue

É sempre igual...

O ser humano é um "bicho" muito óbvio, a gente é que perde tempo tentando imaginar o diferente, o ousado.

Às vésperas do Carnaval, as academias de musculação parecem todas idênticas. Mulheres concentradas no agachamento guiado, aquele exercício que promete coxa durinha e "bumbum no teto", como canta Ivete Sangalo, é a tal da "Energia de Gostosa".

Homens, por sua vez, disputando a rosca scott, máquina que concentra o esforço no bíceps, para sair por aí com o bração no "pump", inchado.

Essa evidência barata, de quinta categoria, eu diria, pode ser transferida diretamente a Brasília, onde o presidente Lula repete, com a retirada deselegante e mal explicada da ministra Nísia Trindade do Ministério da Saúde, o mesmo dominó do poder de sempre. Saem as mulheres primeiro para dar lugar ao Clube do Bolinha, à roda do Cohiba, baforando na cara dos insistentes, ou seriam iludidos?

Acho difícil haver ainda delusos... tem mais lugar para inocência nesse mundo não. No máximo, existem os que se fazem de doido, como Bolsonaro optou. Diante de provas cada vez mais contundentes acerca da trama golpista, o ex-PR foca numa tese de perseguição política e vai tangendo os seguidores, pastoreando, no sentido denotativo da palavra.

Hoje, inclusive, deve ter fila nos consultórios dos nutrólogos, urologistas e andrologistas na busca por chips de testosterona. Depois que o "imbrochável" declarou, em entrevista ao jornalista de TV, BBBs e famosos Léo Dias, que está a "todo vapor" em casa depois da reposição hormonal, a macharada vai jogar a pílula azul no lixo e correr em busca do neo-elixir do vigor e do prazer propagado pelo político.

Pena que essa prática de injetar hormônios masculinos, seja por qual método for, não esteja circunscrita a quem tem necessidade fisiológica. É cada vez mais comum homens jovens e saudáveis fazerem uso dessas substâncias com fins estéticos e, pior, com a prescrição e a anuência de médicos formados.

Lembram da "bomba" no passado, vista de forma pejorativa, foi "gourmetizada", desconsiderando os estudos e alertas de profissionais da saúde comprometidos com a Ciência mais do que com o bolso. É chic fazer os tais ciclos hormonais, prescritos em consultórios do Meireles, que entregam a barriga tanquinho e o braço 42.

Só sei que os referenciais, hoje, estão todos embaralhados, é cada um por si e Deus deve estar selecionando, porque tem uns "moradores" sem condições de ajudar...

A nova da tchurma é glamourizar o jovem Luigi Mangione, acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, a tiros, em frente a um hotel de luxo em Nova York, no dia 4 de dezembro de 2024.

Com sua imagem típica de "bom partido" e trajando, nas audiências, um casual chic à moda italiana, padrão Oscar Freire engomadinho, tornou-se hit fashion na web. A cada vez que sua imagem é veiculada em meios de comunicação, acontece uma corrida digital em busca dos suéteres e mocassins que o rapaz traja para se defender. As peças, depois de reconhecidas, rapidamente esgotam nos sites das marcas. Parece mentira... É o Criminal Fetiche, vontade de levar uns tapinhas, será?

E eu... vou indo. Em breve espero estar cantando a plenos pulmões....

"Eu Falei Faraó ó ó

(Ê, Faraó)

E como Olodum Pelourinho

(Ê, Faraó)

Pirâmide a base do Egito"...

...canção famosa na voz da ministra Margareth Menezes, que restará representando a cota das mulheres e negras no Lula 3.0, não por outras razões que não seja o baixo orçamento destinado à Pasta, embora Centrão e Extrema Direita adorem usar a Lei Rouanet como bode expiatório do problema Brasil.

Enquanto isso, nos bastidores, o Clube frita os nomes técnicos e comprometidos visando áreas com orçamentos robustos. Estou mentindo?

"Cadê Tutancâmon?

Ê Gizé, Akhaenaton

Ê Gizé, Tutancâmon

Ê Gizé, Akhaenaton"

Amo o caldeirão multicultural do Brasil, capaz de transformar uma lenda da mitologia egípcia em hino carnavalesco de Norte e Sul do País.

Na dúvida, "Dance, dance, senão estamos perdidos", como bem disse a icônica Pina Bausch.

Fui... Flores de Carnaval bailantes para vocês.

Money, money, money....

Adriane Galisteu foi coberta por pirulitos para o Baile de Carnaval da Vogue. A fantasia fazia remissão ao pirulito, um dos símbolos usados em jogos de apostas na web. Para não deixar dúvidas, a própria famosa tratou de dar seu recado nas redes sociais: Amores, cheguei no Baile mais icônico do Carnaval pronta para adoçar a noite com muito brilho, fantasia e diversão! A inspiração? O meu jogo preferido, Sweet Bonanza, da Betano". A postura da loira, favorável a uma prática que vem causando prejuízos financeiros e mentais a muitos brasileiros, causou polêmica e foi rechaçada por uma parte dos seguidores dela nas redes sociais.

Dupla Vernissage

Muitos nomes de expressão, em especial do segmento das artes, compareceram à vernissage das exposições “Imagens em Trânsito: Memória, Fotografia e Identidade”, da fotógrafa cearense Delfina Rocha, e “Um Oceano Dentro de Mim”, da fotógrafa performática e poeta Jane Batista, em cartaz no Espaço Cultural Unifor.

Os processos curatoriais, conduzidos por Alexandre Sequeira em “Imagens em Trânsito” e Aldonso Palácio em “Um Oceano Dentro de Mim”, oferecem ao público uma experiência imersiva e cuidadosamente elaborada.

Com visitação gratuita, as exposições serão abertas ao público no dia 21 de fevereiro e podem ser conferidas até 29 de junho de terças a sextas, das 9h às 19h, e, aos sábados e domingos, das 12h às 18h, nas galerias térreas do Espaço Cultural Unifor. Presenças...