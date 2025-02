Fernanda Torres e uma nova sinalização no mercado de luxo

Foto: leca novo/ divulgação Yasmin Brunet

Para além...

...de todos os debates, sobretudo políticos, que envolvem o filme "Ainda Estou Aqui", longa brasileiro que concorre aos Oscars de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres, tem um aspecto nesse movimento todo causado pela produção que merece atenção.

A protagonista, Fernanda, foi escolhida pela Dior para ser a primeira brasileira a usar um modelo exclusivo, feito sob medida pela Maison. Pode parecer algo simplesmente no campo do estilo e da fama, mas se observarmos bem, revela um posicionamento do mercado de luxo diferente do que temos vistos nas últimas décadas, especialmente com o advento das influenciadoras digitais da cena fashion.

A filha de Fernanda Montenegro é gigante, uma atriz de repertório, profissional respeitada, uma mulher íntegra, séria, profunda. Ela, contudo, não é detentora dos símbolos que, historicamente, o mercado deluxe tem valorizado: beleza, sensualidade e glamour. Pelo contrário...

...Ela se veste de forma sóbria, com acessórios valiosos, porém discretos, faz maquiagens corretivas, com cara de saudável, sem sair dos tons de pele e terrosos, no máximo. O cabelo também é natural, bem escovado apenas. Sua elegância é intrínseca, vem de dentro. Sempre que se manifesta, traz nas falas questões sociais, culturais, econômicas, ambientais, políticas, globais.

As expressões "celebridade" e "famosa" nem combinam com ela. Seu semblante, sua performance, sua história a fazem um patrimônio cultural do cinema e da televisão brasileira, uma personagem que já tem sua trajetória gravada na história do País e isso está para muito além do Globo de Ouro (Melhor Atriz em Filme de Drama), feito inédito e que alavancou a campanha do filme e dela própria pelo mundo.

Quando a poderosa Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da casa francesa, decide apostar numa brasileira com esse perfil, fora dos padrões dos holofotes, para o red carpet do Bafta Awards, último 16 de fevereiro, percebe-se aí uma valorização explícita de aspectos cada vez mais em falta no showbusiness: essência, subjetividade, senso crítico, compromisso com a coletividade e autenticidade.

Fica a reflexão e a torcida pelas estatuetas para o Brasil.

Mercado

O dinâmico e multicultural empresário Pablo Guterres reuniu uma seleção de artistas e nomes estratégicos na Desconexo, celebrando o encerramento do Preview Desconexo. A campanha, que antecipou tendências e apresentou novidades em mobiliário e design, também marcou um novo capítulo para o varejo de alto padrão: a fusão entre tecnologia, curadoria e experiência sensorial. Cenas do charmoso brinde entre moderninhos & afins...

Zoom

Foto: leca novo Yasmin Brunet

...E a cada Carnaval, Yasmin Brunet ganha os holofotes levando adiante a tradição da mãe, Luiza Brunet, uma das mais icônicas rainhas de bateria da história da Sapucaí. Do time de famosas que não canta, não dança, não interpreta, não apresenta programas, mas encanta pela beleza, ela revelou que fez procedimentos estéticos para estar assim durante os dias de muita badalação nos camarotes e escolas de samba da Apoteose do Samba. A foto foi no famoso Baile de Carnaval da Vogue, dias atrás. Brilha!

Folia

Ricardo Vasconcelos e Colombo Cialdini organizaram, com sucesso, o Pré-Carnaval do Liso Bar, evento que reuniu gerações de amigos no ritmo do axé retrô. A rua Fonseca Lobo, defronte ao Badudé, transformou-se num belo Carnaval. Muitos bacanas passaram por lá. Cenas...

Vou, mas volto!

Sairei por alguns dias de descanso (e folia). A coluna retorna dia 9 de março. Até lá!